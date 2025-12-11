OptiMSM®, el truco oculto para el bienestar en esta temporada festiva

Cuando las trasnochadas y los calendarios repletos de compromisos pasan factura, un ingrediente respaldado por la ciencia está ayudando a que los consumidores conserven su brillo y resiliencia





MONTVALE, Nueva Jersey.--(BUSINESS WIRE)--La temporada festiva es mágica, pero también agotadora. Entre las reuniones hasta altas horas de la madrugada, los interminables brindis con champaña, las cenas pantagruélicas y un calendario social que no se detiene, nuestros cuerpos sufren un gran castigo. Pero ahora los consumidores especializados en productos de bienestar han descubierto un aliado inesperado para volver al ruedo: OptiMSM ®, una fuente prémium de azufre orgánico que ayuda a combatir los efectos visibles e invisibles de los festejos de fin de año.

"Todos sabemos que las temporadas festivas pueden ser demandantes. Sea por falta de sueño, tiempo extra dedicado a la rutina de belleza para un evento festivo o simplemente el caos general de intentar no perderse nada", señaló Jessica Arnaly, gerenta sénior de marketing y desarrollo comercial de Balchem. "OptiMSM se ha convertido en el arma secreta de la rutina de belleza, ya que protege la piel contra los factores de estrés ambiental en casos donde las personas quieren disfrutar de la temporada de fin de año sin sacrificar su aspecto ni su bienestar".

La ciencia que respalda el logro del mejor aspecto y bienestar durante toda la temporada festiva

La temporada festiva anuncia la llegada de luces parpadeantes, calendarios repletos de eventos y muchos momentos felices. Pero también de climas más fríos, trasnochadas y más estrés para la piel. OptiMSM® ayuda a soportar la reticulación de colágeno a fin de minimizar el aspecto de líneas finas o arrugas, para que la piel tenga el refuerzo adicional que merece para permanecer radiante durante toda la temporada festiva. Es un potente compañero de nutrición que ayuda a encender la chispa interior para sentirse bien en cada celebración.

El metilsulfonilmetano (MSM) ofrece azufre orgánico, un nutriente esencial para un bienestar óptimo. El azufre, que es el tercer mineral más abundante en el cuerpo, ayuda a formar tejido conectivo que mantiene saludables a las articulaciones y la piel. También es un insumo de uno de los sistemas de defensa antioxidantes más importantes del cuerpo humano, ya que ayuda a proteger contra el estrés oxidativo y los radicales libres, para que pueda brillar con confianza de adentro hacia fuera en esta temporada festiva.

Los beneficios de belleza son particularmente atractivos durante la temporada festiva, ya que la piel saludable comienza desde el interior. OptiMSM® ayuda a la producción de colágeno para que la piel mantenga su firmeza y luminosidad incluso cuando los hábitos de estilo de vida no son los mejores. La investigación clínica ha demostrado mejoras visibles en la textura de la piel, una reducción en la apariencia de líneas finas y arrugas, e incluso mejorado la densidad y el diámetro del cabello. En resumen, su rutina de belleza no se verá afectada, y podrá seguir despertándose con un aspecto fresco después de una noche agitada.

Más allá del brillo, OptiMSM® puede aliviar las molestias y los dolores de la temporada festiva, ya que ayuda a un funcionamiento saludable de las articulaciones, castigadas por las demandas físicas de este momento del año. No importa si usa tacos altos en una reunión, debe correr por terminales de aeropuertos o simplemente tiene que soportar la fatiga acumulada de numerosos compromisos. En un contexto donde los consumidores priorizan ingredientes que demuestran resultados reales, OptiMSM® se destaca como una solución de etiqueta limpia y respaldada por ciencia para mantener el bienestar durante los momentos más ajetreados del año. En esta temporada festiva, el secreto para conservar la resiliencia puede ser más simple de lo esperado. Porque sentirse bien y lucir bien nunca pasa de moda.

Para quienes buscan que OptiMSM forme parte de su kit de supervivencia durante esta temporada festiva, pueden encontrarlo entre los productos de suplementos prémium, como glucosamina condroitina MSM de Doctor's Best, MSM con OptiMSM de Doctor's Best y GHOST® JOINT, todos regalos ideales para los entusiastas del bienestar en su vida.

Para obtener más información, visite https://balchem.com/hnh/mn/optimsm/.

Acerca de OptiMSM®

OptiMSM® es una fuente de azufre que ofrece beneficios clave para la salud de la piel y el soporte capilar. Respaldado clínicamente por ciencia, OptiMSM brinda nutrientes que ayudan a la formación de colágeno y apoyan al sistema antioxidante del cuerpo humano. Fabricado en los Estados Unidos mediante un proceso de destilación de varias etapas patentado, tiene un 99,9 % de pureza y certificaciones de producto vegano, sin OGM, kosher, and halal.

Acerca de Balchem Human Nutrition & Health

Balchem Human Nutrition & Health es un líder global en ingredientes especializados que ofrece soluciones innovadoras basadas en ciencia. Desde salud cerebral y coronaria hasta rendimiento y vitalidad, elaboramos vitaminas y minerales de calidad para ayudar a que todos tenga la vida más saludable posible.

