OpSec Group, líder mundial en soluciones de protección de marcas, saldrá a bolsa en el Nasdaq con una propuesta de combinación de negocios con Investcorp Europe Acquisition Corp I

La cartera de productos, servicios y soluciones de OpSec Group fue diseñada en función del ciclo completo de la optimización, rentabilización y protección de la marca y la propiedad intelectual.

Investcorp Europe considera que los resultados financieros de OpSec Group son convincentes, con ingresos totales proforma estimados en 218 millones de dólares en el ejercicio fiscal 2023 (cerrado el 31 de marzo de 2023), junto con una expansión del margen de EBITDA desde el ejercicio fiscal 2021 hasta el ejercicio fiscal 2023.

El valor proforma previsto de la empresa combinada ronda los 426 millones de dólares.

Esta transacción está avalada por una garantía de 50 millones de dólares por parte del patrocinador de Investcorp Europe; OpSec Group podrá disponer de hasta 199 millones de dólares en ingresos brutos de la transacción, sujetos a reembolsos por parte de los accionistas de Investcorp Europe.

La transacción financiará una parte de las iniciativas de crecimiento y ampliará la cartera de soluciones básicas de OpSec Group con el desarrollo de productos y posibles adquisiciones.

La transmisión web de una conferencia telefónica con los dirigentes e inversores asociados de OpSec Group e Investcorp Europe se podrá ver en el enlace siguiente: https://www.opsecsecurity.com/investors/.

LONDRES Y NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–OpSec Group, líder mundial en soluciones de protección de marcas y gestión de la propiedad intelectual (PI) e Investcorp Europe Acquisition Corp I (Nasdaq: IVCB) (“Investcorp Europe”), una empresa que se dedica a las adquisiciones con fines especiales, anunciaron hoy que acaban de suscribir un acuerdo definitivo de combinación de negocios por el cual OpSec Group se convertiría en una empresa pública. Tras el cierre de la combinación de negocios propuesta, la nueva empresa combinada operará con el nombre de OpSec Group.

Visión general de la empresa

OpSec Group es líder mundial en gestión y protección de marcas y propiedad intelectual. Se dedica a ayudar a las empresas a optimizar, rentabilizar y proteger el valor de su identidad, sus ideas y sus activos con una gama de servicios, productos y soluciones tecnológicos. Cerca de 5000 marcas de las más prominentes del mundo en el sector de los medios de comunicación y la tecnología, deportes e indumentaria y productos industriales y de consumo, así como diversos gobiernos e instituciones financieras, recurren a OpSec para poder materializar el valor y garantizar la integridad de sus carteras físicas y digitales relacionadas con la propiedad intelectual y las marcas, que abarcan desde marcas comerciales y tecnología hasta productos y contenido. Actualmente, OpSec es una sociedad de cartera gestionada por Investcorp Technology Partners, que a su vez es una filial del patrocinador de Investcorp Europe y tras la combinación de negocios propuesta, un fondo gestionado por un miembro dentro de la sociedad matriz de Investcorp Europe, Investcorp Holdings B.S.C., seguirá teniendo participación mayoritaria económica y de voto.

El 18 de abril de 2023, OpSec Group adquirió Zacco, una empresa líder en gestión y protección de la propiedad intelectual, con sede en Copenhague (Dinamarca). Zacco, que aporta tanto un legado sólido como una metodología pionera respecto de la propiedad intelectual, se especializa en ayudar a los clientes a crear y mantener sus ideas de marca, identidad y tecnología dentro de un marco de propiedad intelectual convencional. OpSec Group combinará los puntos fuertes respectivos de ambas empresas para que los clientes puedan maximizar el valor de sus carteras de PI, aprovechar las nuevas oportunidades y contrarrestar las vulnerabilidades y las amenazas que éstas puedan plantear.

En el caso de OpSec Group, una combinación que incluye a Zacco, se calcula que los ingresos proforma del ejercicio fiscal 2023 rondarían los 218 millones de dólares. Como porcentaje del total, el 95% de los ingresos totales de OpSec son recurrentes y provienen de relaciones contractuales consolidadas. OpSec Group cuenta con una trayectoria sólida de atención al cliente y calidad, con cerca de un 90% de retención anual en una base de más de 5.000 clientes. En combinación con esta dinámica de ingresos por demás sólida, los márgenes de EBITDA se han ampliado desde el ejercicio fiscal 2021 hasta el ejercicio fiscal 2023.

A lo largo de las numerosas décadas de historia de la empresa, OpSec Group ha logrado consolidarse como líder en el mercado de la protección de marcas y gestión de la propiedad intelectual, gracias a una combinación de crecimiento orgánico y adquisiciones estratégicas. OpSec opera principalmente en seis segmentos del mercado, a saber:

La gestión de carteras de PI comprende servicios de asesoramiento y gestión a lo largo del ciclo de la PI, desde las auditorías, estrategias y registros de carteras de PI, hasta los servicios digitales y de PI relacionados, como por ejemplo, validaciones, renovaciones, supervisión y gestión de los activos digitales. Las soluciones de marca abarcan la concesión de licencias, la comercialización, la mejora de la marca y la trazabilidad de los productos. Suelen combinar productos físicos, como por ejemplo, etiquetas de seguridad o adornos para prendas de vestir, con software que sustenta los programas de otorgamiento de licencias y el cumplimiento de la cadena de suministro o el canal. La protección de marcas en línea consiste en servicios habilitados por tecnología para detectar y hacer cumplir la ley ante eventuales infracciones de marca, en particular, la venta falsificada y la imitación de la identidad de marca y el daño a la reputación que puede derivar de la suplantación fraudulenta de la marca. La protección de los medios de comunicación en línea abarca servicios tecnológicos para detectar y hacer cumplir la ley ante eventuales infracciones en Internet de los medios digitales protegidos por derechos de autor, en particular, videos y música. Las tarjetas de transacción comprenden funciones de autenticación de alta seguridad para las tarjetas de pago, las cuales son indicadas por los propietarios de las redes de pago mundiales y aplicadas por los emisores de las tarjetas. Las soluciones gubernamentales constan de sistemas de imposición fiscal indirecta para productos controlados, como por ejemplo, el alcohol y el tabaco, así como documentos de identidad y otros documentos oficiales emitidos por el gobierno.

“OpSec Group se fundó con el objetivo de convertirse en líder en protección y mejora de marcas”, explicó el Dr. Selva Selvaratnam, director general de OpSec Group. “Nuestro objetivo es aportar innovación para que las empresas puedan crear y proteger mejor el importante valor intangible que encarnan sus marcas y productos. El valor global de la falsificación y la piratería se estimó en 2,8 billones de dólares en 2022 y por eso, la amenaza que plantean los imitadores, los piratas de contenidos y los defraudadores es muy grave y parece que aumentará todavía más dado el continuo crecimiento del comercio electrónico, los contenidos en Internet y las redes sociales. Crear, cuidar y proteger la propiedad intelectual y la identidad de las marcas en este entorno se ha convertido sin duda en una de las principales prioridades de las empresas líderes. Estamos encantados de asociarnos con Investcorp Europe para ampliar nuestra presencia en este ámbito y aprovechar la oportunidad de crecimiento que se abre para el futuro”.

En OpSec Group, trabajan diversos científicos especializados en materiales, ingenieros ópticos y diseñadores de productos, codo a codo con los profesionales de la propiedad intelectual, investigadores, analistas en línea e ingenieros de software. Su equipo mundial consta de unas 1300 personas se especializa en garantizar la integridad de las marcas y su propiedad intelectual en todo el mundo, operando desde sus instalaciones de producción seguras, laboratorios de diseño, centros de servicios y un centro de operaciones de seguridad. La innovación es el pilar fundamental del Grupo OpSec, con particular énfasis en el talento en ingeniería y una hoja de ruta de productos, servicios y soluciones novedosos y atractivos.

“En Investcorp Europe estamos todos muy entusiasmados por colaborar con OpSec Group en esta operación. Selva y el equipo directivo de OpSec Group, que es realmente extraordinario, tienen amplia experiencia en todos los aspectos de la optimización, rentabilización y protección de la propiedad intelectual y las marcas”, comentó la baronesa Ruby McGregor-Smith (C.B.E.), directora general de Investcorp Europe. “Han construido una oferta sólida que protege algunas de las marcas más emblemáticas del mundo y creo que OpSec Group está en una posición ideal que le permitirá generar valor a largo plazo para todas las partes interesadas”.

“Nuestro objetivo desde la fundación de Investcorp Europe ha sido identificar y ayudar a una empresa en su transición a los mercados públicos y algo que quizás sea todavía más importante, a presentarles a nuestros accionistas una oportunidad diferenciada que Investcorp Europe considere convincente y atractiva”, declaró Hazem Ben-Gacem, presidente de Investcorp Europe, además de codirector general de Investcorp Holdings B.S.C.. “Estamos convencidos de que el Grupo OpSec representa una excelente oportunidad para invertir en un líder realmente global y determinante en los campos de la protección y la mejora de las marcas y que gracias a la estructura de esta transacción, este negocio estará en condiciones de tener la oportunidad de ejecutarse a una escala todavía mayor”.

Aspectos destacados de la inversión en OpSec Group

Proveedor líder mundial en optimización, rentabilización y protección de la propiedad intelectual y las marcas, con una oferta integral completa .

con una . Mercados destinatarios amplios y pujantes , que aprovechan los beneficios de una serie de macrotendencias que impulsan el aumento del gasto en la propiedad intelectual y las marcas.

, que aprovechan los beneficios de una serie de macrotendencias que impulsan el aumento del gasto en la propiedad intelectual y las marcas. Impulsada por la innovación, con soluciones mejoradas gracias a la tecnología propia y plataformas modernas de software.

Una clientela muy amplia que representa casi dos tercios de las 100 mejores marcas mundiales de Interbrand .

que representa casi dos tercios de las . Un equipo directivo sólido, con décadas de experiencia y una trayectoria exitosa de fusiones y adquisiciones e integración.

y una trayectoria exitosa de e integración. Amplio margen de crecimiento gracias a la expansión continua en mercados y capacidades consolidadas o adyacentes, además de fusiones y adquisiciones

gracias a la expansión continua en mercados y capacidades consolidadas o adyacentes, además de fusiones y adquisiciones Finanzas convincentes avaladas por una base de ingresos estable y recurrente, además de un crecimiento y rentabilidad sostenidos.

Resumen de la transacción

El valor empresarial pro forma de la empresa combinada ronda los 426 millones de dólares. El patrocinador de Investcorp Europe ha avalado esta transacción con 50 millones de dólares, de los cuales, 199 millones de dólares provienen de ingresos brutos de la transacción, sujetos a reembolsos por parte de los accionistas de Investcorp Europe. Todos los ingresos adicionales se mantendrán en el balance y los inversores actuales mantendrán el 96% de su participación pro forma.

Asimismo, la transacción ha sido aprobada por unanimidad por los directorios de OpSec Group e Investcorp Europe, con la participación de un comité especial del directorio de Investcorp Europe conformado con el fin de evaluar la transacción. Sin embargo, dependerá de la aprobación de los accionistas de Investcorp Europe y demás condiciones de cierre habituales, en particular, la recepción de ciertas aprobaciones reglamentarias y se estima que se concretará en el segundo semestre de 2023.

Se publicará información adicional sobre la transacción propuesta, en particular, el acuerdo de combinación de negocios y la presentación para los inversores, en el Informe Actual del Formulario 8-K que Investcorp Europe presentará ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (“SEC”) y que se podrá consultar en www.sec.gov. OpSec Holdings, una sociedad exenta nueva constituida con responsabilidad limitada en las Islas Caimán (“OpSec Holdings”), será la sociedad pública superviviente tras la consumación de la combinación empresarial y presentará una declaración de inscripción, acompañada de una declaración de representación y un folleto, ante la SEC en relación con la transacción.

Asesores

Citigroup Global Markets Inc. (“Citigroup”) es el asesor de mercados de capitales y Credit Suisse Securities (USA) LLC (“CS”), el asesor financiero y de mercados de capitales de Investcorp Europe, mientras que Shearman & Sterling LLP es el asesor jurídico de Investcorp Europe. Proskauer Rose LLP es el asesor jurídico de OpSec Group y OpSec Holdings. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP es el asesor jurídico de Citigroup y CS.

Información sobre la conferencia para inversores

OpSec Group y la gerencia de Investcorp Europe organizarán una conferencia telefónica conjunta para los inversores con el fin de tratar los detalles de la transacción propuesta el 26 de abril de 2023, a las 8:30 a.m. (ET). Se puede ver la transmisión web por Internet, en la cual se conversarán los aspectos destacados, así como a una presentación asociada para inversores, en el sitio web de relaciones con inversores de OpSec Group en https://www.opsecsecurity.com/investors/.

Sobre Investcorp Europe Acquisition Corp I

Investcorp Europe Acquisition Corp I es una sociedad de adquisiciones con fines especiales constituida con el propósito de ejecutar una fusión, un intercambio de acciones, una adquisición de activos, una compra de acciones, una reorganización o una combinación empresarial similar con una empresa o más de Europa Occidental, en particular, del Reino Unido o del Norte de Europa y en caso de presentarse la oportunidad, en Turquía y en empresas especializadas los sectores de los servicios empresariales, de consumo y estilo de vida, fabricación especializada y tecnología. Investcorp Europe es dirigida por el presidente Hazem Ben-Gacem, el vicepresidente Peter McKellar, la directora general, la Baronesa Ruby McGregor Smith (CBE), el director de información Alptekin Diler y el director financiero Craig Sinfield-Hain. La oferta pública inicial de Investcorp Europe se presentó en diciembre de 2021 y sus acciones ordinarias de Clase A cotizan en el Nasdaq, con el símbolo IVCB.

Acerca de OpSec Group

OpSec Group es líder mundial en la optimización, rentabilización y protección de marcas y propiedad intelectual. El nacimiento de OpSec Group se remonta a varias décadas y tiene el orgullo de prestar sus servicios a muchos de los principales propietarios de marcas, licenciantes y titulares de derechos de medios de comunicación del mundo, así como a gobiernos e instituciones financieras. Al ser innovador y pionero en la protección de la propiedad intelectual y las marcas, OpSec Group protege el valor y mitiga la vulnerabilidad de las marcas tanto en el ámbito físico como en el digital. OpSec Group reúne diversas disciplinas, desde la gestión de la propiedad intelectual y el diseño de la seguridad hasta el desarrollo del software, para garantizar que las soluciones se orienten a la marca y sean prácticas y eficaces.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa, así como las declaraciones orales periódicas de los representantes de Investcorp Europe, OpSec Group y OpSec Holdings, pueden contener declaraciones que no se refieren a hechos históricos, sino que son declaraciones prospectivas a efectos de las disposiciones de aviso legal en virtud de las leyes de valores aplicables, en particular, la Ley de reforma de litigios sobre valores privados de Estados Unidos de 1995. Las declaraciones prospectivas suelen ir acompañadas de palabras como “creer”, “poder”, “podría”, “hará”, “estimar”, “continuar”, “anticipar”, “pretender”, “objetivo”, “meta”, “esperar”, “debería”, “haría”, “planificar”, “estimar”, “proyectar”, “pronosticar”, “potencial”, “parecer”, “apuntar a”, “futuro”, “perspectiva” y expresiones similares que predicen o indican acontecimientos o tendencias futuros o que no constituyen declaraciones sobre hechos históricos. Estas afirmaciones de carácter prospectivo incluyen, entre otras, las relativas a las proyecciones, supuestos y previsiones de ingresos y demás parámetros financieros y de rendimiento, así como las proyecciones de las oportunidades y expectativas de mercado, los ingresos en efectivo previstos producto de la operación, la posibilidad de concretar la combinación de negocios debido a la imposibilidad de obtener la aprobación de los accionistas de Investcorp Europe o de cumplir otras condiciones de cierre previstas en el acuerdo de combinación de negocios, la ocurrencia de cualquier acontecimiento que pudiera dar lugar a la rescisión del acuerdo de combinación de negocios, la capacidad de reconocer los beneficios previstos de la combinación de negocios, la cantidad de solicitudes de reembolso realizadas por los accionistas públicos de Investcorp Europe, el valor de capital implícito estimado de la empresa combinada, la capacidad de OpSec Group para competir con eficacia en su sector, la capacidad de OpSec Group para ampliar y desarrollar su negocio, la situación de la tesorería de la empresa combinada tras la concreción de la transacción y al momento del cierre de la combinación de negocios. Las declaraciones prospectivas son predicciones, proyecciones y demás afirmaciones sobre acontecimientos futuros que se fundan en las expectativas y supuestos actuales y por ende, dependen de una serie de riesgos e incertidumbres. Se recomienda al lector que evalúe con atención los riesgos e incertidumbres descritos en el folleto definitivo de Investcorp Europe, presentado ante la SEC el 17 de diciembre de 2021 (el “Folleto definitivo de Investcorp Europe”) y el Informe Anual en el Formulario 10-K correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022, en cada caso, con el título “Factores de riesgo” y demás documentos de OpSec Holdings o Investcorp Europe presentados (o los que se presentarán en el futuro), en particular la declaración de representación y/o folleto, ante la SEC. Pueden existir otros riesgos que Investcorp Europe, OpSec Group y OpSec Holdings desconocen en la actualidad o que consideran irrelevantes en la actualidad y que también podrían hacer que los resultados reales difirieran de aquellos expresados en las declaraciones prospectivas. Además, las declaraciones prospectivas reflejan las expectativas, planes o previsiones de Investcorp Europe, OpSec Group y OpSec Holdings sobre los acontecimientos y opiniones futuros válidos a la fecha de este comunicado de prensa. Investcorp Europe, OpSec Group y OpSec Holdings contemplan la posibilidad de que los acontecimientos y desarrollos posteriores modifiquen sus valoraciones. Sin embargo, aunque Investcorp Europe, OpSec Group y OpSec Holdings pueden optar por actualizar estas declaraciones prospectivas en algún momento en el futuro, Investcorp Europe, OpSec Group y OpSec Holdings renuncian específicamente a cualquier obligación de hacerlo. Estas declaraciones prospectivas no deben considerarse representativas de las valoraciones de Investcorp Europe, OpSec Group y OpSec Holdings en ninguna fecha posterior a la de este comunicado de prensa. En consecuencia, se recomienda al lector que no deposite un grado de confianza indebido en las declaraciones prospectivas.

Información complementaria y dónde encontrarla

Este comunicado se presenta con fines exclusivamente informativos y no pretende constituir, ni constituye, una oferta para suscribir, comprar o vender, la solicitud de una oferta para suscribir, comprar o vender ni una invitación para suscribir, comprar o vender valores, ni la solicitud de ningún voto o aprobación en ninguna jurisdicción en virtud de o en relación con la transacción propuesta ni ninguna otra proposición, ni habrá ninguna venta, emisión o transferencia de valores en ninguna jurisdicción que pudiera contravenir la legislación aplicable. No se realizará ninguna oferta de valores salvo por medio de un folleto que cumpla los requisitos del Artículo 10 de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada y de conformidad con la legislación vigente.

En relación con la transacción propuesta, OpSec Holdings tiene la intención de presentar ante la SEC una declaración de inscripción en el formulario F-4, acompañada de una declaración de representación y/o prospecto preliminar y demás documentos pertinentes, que constituirá tanto la declaración de poder que se distribuirá a los accionistas de Investcorp Europe en relación con la solicitud por parte de Investcorp Europe de poderes para el voto de los accionistas de Investcorp Europe con respecto a la combinación de negocios propuesta y otros asuntos que puedan describirse en la declaración de registro, como el folleto relativo a la oferta y venta de los valores de OpSec Holdings que se emitirán en relación con la combinación de los negocios. SE RECOMIENDA A LOS ACCIONISTAS DE INVESTCORP EUROPE A QUE LEAN DETENIDAMENTE Y EN SU TOTALIDAD EL FOLLETO Y/O LA DECLARACIÓN DE REPRESENTACIÓN (CON TODA EVENTUAL MODIFICACIÓN O SUPLEMENTO DEL MISMO, ASÍ COMO LOS EVENTUALES DOCUMENTOS INCORPORADOS POR REFERENCIA AL MISMO) Y DEMÁS DOCUMENTOS RELEVANTES EN RELACIÓN CON LA TRANSACCIÓN PROPUESTA QUE OPSEC HOLDINGS E INVESTCORP EUROPE PRESENTARÁN ANTE LA SEC CUANDO ESTÉN DISPONIBLES, DADO QUE CONTENDRÁN INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA TRANSACCIÓN PROPUESTA Y LAS PARTES DE LA MISMA. Los accionistas e inversores podrán solicitar copias gratuitas de la declaración de representación y otros materiales pertinentes (cuando estén disponibles) y otros documentos presentados por OpSec Holdings e Investcorp Europe en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. También se pueden solicitar copias gratuitas de la declaración de representación y/o el folleto (cuando estén disponibles) y de los documentos que se incorporarán por referencia a ellos en el sitio web de Investcorp Europe en www.investcorpspac.com o dirigiendo una solicitud a: Investcorp Europe Holdings Acquisition Corporation, Century Yard, Cricket Square, Elgin Avenue, P.O. Box 1111, George Town, Gran Caimán, Islas Caimán KY1-1102, a la atención del Director general

Participantes en la solicitud

Investcorp Europe, OpSec Group y OpSec Holdings, así como sus respectivos directores, directivos y determinados empleados, pueden ser considerados, en virtud de las normas de la SEC, participantes en la solicitud de poderes en relación con la transacción propuesta. La información relativa a los consejeros y directivos de Investcorp Europe se puede consultar en el folleto final de Investcorp Europe con fecha del 17 de diciembre de 2021 relativo a su oferta pública inicial y en los posteriores documentos presentados por Investcorp Europe ante la SEC. El resto de los detalles relativos a OpSec Group y OpSec Holdings y los demás participantes en la solicitud de representación y una descripción de sus intereses directos e indirectos, por tenencia de valores o por el motivo que fuere, se brindarán en la declaración de representación y/o el folleto y demás materiales pertinentes que se presentarán ante la SEC (cuando estén disponibles). Estos documentos se pueden solicitar gratuitamente en las fuentes indicadas anteriormente.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Prensa:



Dan Brennan – ICR



OpSecPR@icrinc.com

Inversores:



Ryan Flanagan



OpSecIR@icrinc.com