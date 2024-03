“Oppenheimer” la gran ganadora de la noche: Se lleva el Oscar a Mejor película, Mejor actor y Mejor director

“Oppenheimer” se convirtió en la gran ganadora de los Oscar al lograr llevarse tres de las principales categorías de los prestigiosos premios cinematográficos. La producción se llevó las categorías Mejor Película, Mejor Actor y Mejor director; tres de las nominaciones principales de las 13 que había sido nominada. En total, “Oppenheimer” se llevó siete, un 70% de las nominaciones a las que había sido incluida; demostrando que la producción triunfó esta noche. No era la primera vez que Nolan ha sido nominado a los Premios Oscar, en tres ediciones anteriores su nombre ha sido parte de las categorías. La primera nominación fue en el 2020 con la película “Memento”, en el 2011 con la producción “Inception” y en el 2018 fue nominado a Mejor Director y Mejor Película por “Dunkerque”. Los fanáticos esperan que Nolan se lleve este 2024 el premio a Mejor Director; como lo logró en los Globos de Oro.

Mejor película

“Oppenheimer” – Ganadora

“American Fiction”

“Anatomy of a Fall”

“Barbie”

“The Holdovers”

“Killers of the Flower Moon”

“Maestro”

“Past Lives”

“Poor Things”

“Zone of Interest”

Mejor actor principal

Cillian Murphy, “Oppenheimer” – Ganador

Bradley Cooper, “Maestro”

Colman Domingo, “Rustin”

Paul Giamatti, “The Holdovers”

Jeffrey Wright, “American Fiction”

Mejor director

Christopher Nolan, “Oppenheimer” – Ganador

Justine Triet, “Anatomy of a Fall”

Martin Scorsese, “Killers of the Flower Moon”

Yorgos Lanthimos, “Poor Things”

Jonathan Glazer, “The Zone of Interest”

Mejor banda sonora

“Oppenheimer” – Ganadora

“American Fiction”

“Indiana Jones and the Dial of Destiny”

“Killers of the Flower Moon”

“Poor Things”

Mejor edición

“Oppenheimer” – Ganadora

“Anatomy of a Fall”

“The Holdovers”

“Killers of the Flower Moon”

“Poor Things”

Mejor actor de reparto

Robert Downey Jr., “Oppenheimer” – Ganador

Sterling K. Brown, “American Fiction”

Robert De Niro, “Killers of the Flower Moon”

Ryan Gosling, “Barbie”

Charles Melton, “May December”

Mark Ruffalo, “Poor Things”