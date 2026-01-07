Opositora venezolana María Corina Machado dice que la oposición debería de gobernar 

La política venezolana María Corina Machado declaró recientemente que su coalición está lista para gobernar Venezuela, asegurando que el pueblo ya “ha elegido” el cambio político que exige la nación.

Según Machado, la plataforma opositora que lidera cuenta con la experiencia y el respaldo ciudadano necesario para asumir las riendas del país ante la próxima oportunidad electoral.

La líder de la principal coalición opositora enfatizó que “hay un mandato” claro de los venezolanos y que la organización fundada en torno a su candidatura posee estructuras y equipos competentes en todas las regiones del país.

Subrayó, además, que la voluntad del pueblo es innegable y que la presión nacional e internacional se mantiene centrada en exigir elecciones libres, transparentes y justas.

El respaldo popular y la ruta opositora

Machado ha reiterado en varias ocasiones que su candidatura representa la única alternativa unitaria frente al régimen de Nicolás Maduro y que su victoria en las primarias opositoras fue una clara señal de la preferencia de la mayoría.

Voceros de la coalición insisten en que el proyecto de cambio político en Venezuela va más allá de una figura y se apoya en un vasto movimiento social y en propuestas concretas para recuperar la institucionalidad del país.

En el contexto actual, diversos sectores advierten sobre la necesidad de mantener la vigilancia sobre el proceso electoral y las garantías democráticas.

Machado y su equipo hacen un llamado a la ciudadanía a mantenerse activos, y a la comunidad internacional a continuar con el monitoreo.