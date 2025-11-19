Opositora venezolana asegura que el gobierno de Maduro está llegando a su fin 

María Corina Machado, reconocida opositora venezolana, sorprendió al difundir un nuevo manifiesto desde la clandestinidad.

En medio de una creciente persecución política contra líderes opositores, el mensaje de Machado ha resonado tanto dentro como fuera del país, elevando las tensiones ante las próximas elecciones presidenciales.

Estando fuera del ojo público y requisitoriada por el gobierno de Nicolás Maduro, la líder opositora utilizó canales digitales para publicar su “Manifiesto de la Resistencia”.

En él, exhorta a los venezolanos a mantener la unidad y la esperanza, asegurando que la lucha por la democracia continúa, pese a las amenazas y detenciones.

“Este largo y violento abuso de poder de este régimen está llegando a su fin. Una nueva Venezuela emerge de las cenizas, renovada en espíritu y unida en un propósito”, agregó.

La opositora, cuyo paradero se desconoce es la ganadora del premio Nobel de la Paz 2025. “Venezuela solo se levantará plenamente cuando quienes cometieron crímenes de lesa humanidad sean juzgados por la ley y por la historia”.

“En una república libre el único soberano es el pueblo. Porque nuestra soberanía popular y nuestra soberanía nacional son inalienables”, expresó la dirigente.