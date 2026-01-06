Opositora María Corina Machado quiere compartir el Nobel de la Paz con Trump

En un giro inesperado en el escenario político venezolano, María Corina Machado propone compartir el Nobel de la Paz con Donald Trump.

La líder opositora sugirió que un reconocimiento compartido podría contribuir a rebajar las tensiones tanto en Venezuela como en el plano internacional, en medio de la creciente crisis política que atraviesa el país sudamericano.

Machado, una de las figuras más emblemáticas de la oposición venezolana, sostiene que una acción simbólica como el Nobel de la Paz podría incentivar el diálogo y la cooperación internacional.

En declaraciones recientes, expuso que compartir el galardón con un presidente de Estados Unidos sería una señal de reconciliación y un mensaje para la comunidad global sobre la urgencia de solucionar el conflicto venezolano.

Reacciones y contexto político en Venezuela

La propuesta de Machado no tardó en generar reacciones entre partidarios y detractores. Mientras algunos consideran la idea una estrategia audaz para captar la atención internacional sobre Venezuela, otros la califican como una maniobra polémica que podría dividir aún más al sector opositor.

Organizaciones internacionales han señalado la importancia de mantener canales de diálogo para evitar una escalada de la crisis humanitaria en el país.

Venezuela sigue inmersa en una situación política tensa, con la oposición buscando mecanismos de presión democrática y el oficialismo aferrado al poder.

Esta propuesta se suma a otros intentos de repensar el papel de los líderes internacionales en la resolución de conflictos.