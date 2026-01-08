Opositora María Corina Machado asegura que Delsy Rodríguez estará temporalmente en el poder 

La líder opositora venezolana María Corina Machado calificó el gobierno de Delcy Rodríguez como “absolutamente temporal”, enfatizando la necesidad de una transición democrática en Venezuela.

Machado, una de las principales voces contra el chavismo, aseguró que el nuevo Ejecutivo carece de legitimidad y será incapaz de sostenerse sin el apoyo popular.

Rodríguez asumió el cargo de manera inesperada tras el sorpresivo cambio en el gabinete de Nicolás Maduro, lo que ha generado incertidumbre y reacciones diversas tanto en Venezuela como a nivel internacional.

Según Machado, el gobierno de Delcy Rodríguez no cuenta con el respaldo suficiente para perdurar y representa apenas una breve etapa en la prolongada crisis política en Venezuela.

Oposición venezolana insiste en elecciones libres

Durante su declaración, Machado insistió en que la única salida posible para la grave crisis política en Venezuela pasa por la convocatoria de elecciones libres y transparentes.

La opositora reprochó que bajo el gobierno de Delcy Rodríguez se perpetúan “las mismas prácticas autoritarias” y reiteró el llamado a la comunidad internacional a que mantenga la presión para lograr un cambio genuino.

