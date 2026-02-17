Operativo que logró la captura de Nicolás Maduro elevó el gasto militar de EEUU a $3 mil millones 

Los operativos antidroga en el Caribe, que dejó como resultado la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, han provocado un importante aumento en el gasto militar de Estados Unidos, alcanzando casi 3 mil millones de dólares, según un reciente informe de Bloomberg.

Autoridades estadounidenses desplegaron por varias semanas recursos y personal militar para frenar supuestamente el tráfico de drogas en el Caribe, una zona estratégica para las rutas ilegales hacia Norteamérica.

De acuerdo con el informe, la presión por capturar a Maduro ha motivó un aumento de patrullajes, inteligencia y cooperación con fuerzas locales en varios países caribeños.

"No hay ningún fondo de contingencia en el presupuesto del Departamento de Defensa para operaciones inesperadas”, dijo a Bloomberg Mark Cancian, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.

En ese sentido, agregó que los conflictos, entre estos la captura de Maduro, cuestan más; dejando entrever que diariamente se gastaron hasta 20 millones de dólares.

Incremento de operaciones y repercusiones en la región

Expertos advierten que la magnitud del gasto no solo refleja el empeño de Washington por frenar la circulación de drogas, sino también su interés geopolítico en Latinoamérica.

Esta política influye en la seguridad y en la política interna de naciones caribeñas, generando debate sobre los resultados concretos de las inversiones militares en la lucha antidrogas.

Además, la “cacería” de presuntos narcos ligados a Venezuela puede tensionar aún más las relaciones diplomáticas en la zona.