Operativo en Brasil se baña de sangre con más de 100 muertos: la ONU exige respuestas 

La ONU exige investigación del operativo en Río de Janeiro, Brasil, luego de que se reportaran decenas de muertes durante operaciones policiales contra el crimen organizado.

El pedido de Naciones Unidas llega tras informes de al menos cien personas fallecidas en cuatro días debido a los procedimientos policiales en diversas favelas, lo cual ha encendido las alarmas dentro y fuera de Brasil.

El operativo en la capital brasileña ha sido fuertemente cuestionadas por organismos de derechos humanos, que denuncian el uso excesivo de la fuerza y la falta de rendición de cuentas por parte de las autoridades.

Según reporte, la portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Elizabeth Throssell, solicitó que “todas las muertes sean debidamente investigadas” y subrayó la preocupación por el número elevado de víctimas cada año en intervenciones policiales en el país.

Antecedentes de violencia en favelas brasileñas

Las favelas de Río de Janeiro han sido históricamente escenario de fuertes enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y bandas criminales, lo que con frecuencia deja un saldo de civiles muertos o heridos.

Diversas organizaciones han llamado al Estado brasileño a revisar sus estrategias de seguridad, exigiendo más transparencia y mayor respeto por los derechos humanos.

Para la ONU y grupos defensores, es fundamental que Brasil refuerce su compromiso con la rendición de cuentas, especialmente en contextos donde la violencia policial ha escalado a niveles alarmantes.

El caso de Río de Janeiro evidencia la urgencia de adoptar protocolos que prioricen la vida y los derechos de la población civil.