Operaciones terrestres en Gaza durará de entre seis semanas a seis meses

Una fuente familiarizada con el conflicto entre Israel y Gaza ha revelado que la nación judía busca que las operaciones terrestres durarán de entre seis semanas a seis meses.

De acuerdo con el medio estadounidense Bloomberg, el gobierno liderado por Benjamín Netanyahu busca acabar con los militantes del grupo Hamas sin importar el costo de la guerra.

“Ahora, el gobierno quiere destruir a Hamas como organización y asegurarse de que Gaza deje de ser una fuente de violencia antiisraelí”, detalla la fuente.

Para lograr erradicar al grupo palestino, Israel se ha preparado para extender la guerra entre seis semanas a seis meses.

Además, ha confirmado que no darán tregua y que no aceptarán un alto al fuego hasta no derrotar al grupo que perpetró un ataque sorpresa que dejó más de mil muertos y más de 200 rehenes.

Otro de los propósitos de su plan, exactamente de la incursión terrestre en territorio palestino, es matar a los dirigentes de Hamas.

Hasta el momento, Israel considera que el conflicto ha entrado en su segunda etapa y que se irá entendiendo hasta lograr su cometido.

La determinación de Israel de arrasar con Hamas podría tardar de seis semanas a seis meses; dejando el norte de Gaza casi destruido.

El fin de semana, Gaza quedó sin servicios telefónicos y de internet; lo que alertó a la comunidad internacional. Después de varias pláticas con Netanyahu, se decidió restablecer el servicio de internet en la región del conflicto.

Este lunes surgieron videos de rehenes pidiendo a Netanyahu un alto al fuego en Gaza; lo que para Israel no es negociable.