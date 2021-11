“Operación Diamante” y “Pandora Papers”, los dos escándalos que salpican a Nasry Asfura

Honduras.- El candidato presidencial del oficialismo (Partido Nacional) y actual alcalde de Tegucigalpa, Nasry Asfura, ha sido mencionado en dos escándalos de corrupción internacional, mientras en Honduras los entes investigativos se hacen de la vista gorda ante las acusasiones.

El primer caso que fue revelado es “Pandora Papers”, el cual está relacionado a paraísos fiscales en Panamá.

La investigación desarrollada por un equipo de periodistas a nivel mundial tomó mayor relevancia en octubre, cuando se publicaron nuevos datos y documentos.

El primero de los dos escándalos de corrupción fuera de las fronteras de Honduras, involucra a Nasry Asfura en una sociedad offshore en Panamá.

Lo anterior, consiste en abrir una empresa a nombre de un interesado en una ubicación en la que el titular no opera.

El objetivo de este tipo de sociedad es evitar el pago de impuestos en el país donde sí está ubicada la empresa y trasladarla a una nación donde el cobro de gravámenes es menor. De esto se deriva el nombre de paraísos fiscales.

La evasión fiscal que involucra al presidenciable hondureño se resume en que operó una empresa en un lugar, pero pagó impuestos a otra nación, en este caso Panamá.

La empresa, ligada a paraísos fiscales, fue creada por el bufete panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee con el nombre de Alcogal.

Según los documentos, de uno de los dos escándalos en los que sale mencionado Asfura, la empresa pasó a manos de un ente bancario que opera en Honduras, pero el edil continuó siendo accionista.

La empresa offshore de Asfura se registró con el nombre Karlane Overseas S.A, ubicada en Panamá en enero del 2006. En junio del 2007, los certificados fueron anulados y se reemplazaron por dos nuevos, uno a nombre de Nasry Juan Asfurza Zablah y otro a nombre de Enrique Rodríguez Burchard.

Sobre los registros de la sociedad offshore se estima que en el 2018 estaba funcionando todavía en Panamá, siendo el mayor accionista Asfura.

El equipo de investigación mundial intentó comunicarse con el edil y aspirante a la presidencia de Honduras.

“Sobre sus preguntas, me respondió, que él no tiene ningún tipo de inversión en otro país. Todo lo que tiene lo tiene registrado acá, que desconoce los nombres de Karlane Overseas, porque no tiene ninguna sociedad, como usted pregunta”, respondió sobre los vínculos con uno de los dos escándalos de corrupción, el periodista Arístides Aceituno, catalogado como la mano derecha de Asfura.

El segundo caso de impacto de corrupción es “Operación Diamante“, una investigación que impactó la clase política en Costa Rica.

La investigación por corrupción traspasó las fronteras del país centroamericano e hizo eco cuando el nombre del candidato presidencial del oficialismo hondureño fue mencionado como uno de los principales involucrados.

El caso está relacionado al pago de sobornos y tráfico de influencias de seis alcaldes y empresarios costarricenses a cambio de contratos de obras públicas.

Llamadas de escuchas usadas como evidencias, en uno de los dos escándalos en los que se menciona a Nasry, detallan que favoreció al empresario Daniel Cruz, amigo del alcalde de San José de Costa Rica, Johnny Araya.

“El alcalde (Asfura) le dijo: vea señor, le voy a pedir un favor, que cuando vea Explotec S.A., en futuros trámites, espero que nos ayude, que eso es de un hermano mío en Costa Rica”, dijo Araya que fue la respuesta del alcalde y candidato presidencial hondureño.

Hasta la fecha en Honduras no se ha mencionado una investigación en contra del edil por ambos casos internacionales.

Contrario a ser investigado por los dos escándalos de corrupción internacional, Asfura ha sido favorecido con el engavetamiento de casos de corrupción en su país.

El presidenciable nacionalista está bajo investigación y con procesos judiciales por malversación de caudales públicos, lavado de activos y uso de documentos falsos.

El oficio (U-716-2020) data del 7 de septiembre del 2020, recabainformación de testigos protegidos, quienes estarían siendo amedrentados por los involucrados. Los actos de corrupción cometidos supuestamente por el funcionario municipal, a fin al presidente Juan Orlando Hernández, se registraron durante el periodo 2017 al 2018.