OpenAI y Capco anunciaron una alianza de servicios para acelerar la transformación de los sectores financieros y energéticos a nivel mundial

LONDRES Y SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--La consultora global de gestión y tecnología Capco, una empresa de Wipro, se sumó al Programa de socios de servicios beta de OpenAI, lo que le otorga acceso prioritario a las últimas innovaciones en inteligencia artificial. Capco y OpenAI colaborarán para resolver problemas complejos de los clientes e implementar soluciones escalables. Esto posiciona a Capco como aliado de confianza en materia de IA para clientes del sector financiero y energético de todo el mundo.





A través de la asociación de servicios, Capco obtiene acceso anticipado a la tecnología, el soporte técnico, los arquitectos de soluciones y los recursos de capacitación de OpenAI. OpenAI aprovechará los más de 25 años de experiencia de Capco en transformación global y su probada trayectoria en los sectores de servicios financieros y de energía. Capco y OpenAI explorarán conjuntamente las soluciones innovadoras que puedan abordar los desafíos más importantes que hoy enfrentan los clientes de servicios financieros y de energía.

Las oportunidades para la innovación impulsada por la IA son significativas y abarcan desde diseño mejorado de productos hasta cambios operativos y el cumplimiento normativo, pasando por la productividad de los empleados y las experiencias de cliente hiperpersonalizadas.

Un ejemplo de una de las soluciones existentes creada por el laboratorio de IA de Capco utilizando la tecnología de OpenAI es Compliance Assist. Compliance Assist, parte del conjunto de soluciones y servicios impulsados por IA Capco Smart Suite, ayuda a los bancos a analizar de forma proactiva los cambios regulatorios que vienen y a identificar automáticamente las modificaciones necesarias en los procesos y procedimientos de una empresa, lo que ahorra miles de horas de trabajo.

Las empresas de servicios financieros deben garantizar que las políticas y procesos relacionados con la normativa cumplan siempre los requisitos, o se arriesgan a sufrir daños a su reputación o sanciones económicas. En particular, para los bancos multinacionales, actualizar cientos de políticas, procedimientos e informes implica un trabajo que requiere mucho tiempo. Recientemente, un importante banco minorista europeo adoptó Compliance Assist. Los resultados indicaron una reducción del 80 % de la carga de trabajo, y una reducción a la mitad en el tiempo necesario para evaluar el impacto en políticas, procedimientos y controles.

Uno de los primeros objetivos de la nueva asociación entre Capco y OpenAI será explorar cómo la última versión de GPT-5 de OpenAI, que tiene una comprensión contextual mejorada y un ajuste más preciso, puede automatizar y optimizar aún más los procesos, y hacer que control y cumplimiento dejen de ser procesos reactivos y empiecen a ser proactivos.

Anne-Marie Rowland, directora ejecutiva de Capco, señaló: “Nos complace anunciar nuestra nueva asociación de servicios con OpenAI. Capco ofrece soluciones audaces e innovadoras que permiten a nuestros clientes liderar con confianza y adelantarse al mercado. Esta nueva alianza de servicios nos posiciona claramente a la vanguardia de la innovación en IA, lo que nos permite llevar nuestras soluciones de IA al siguiente nivel.

“Ahora estamos aún mejor posicionados para ofrecer soluciones de IA flexibles y escalables que hagan avanzar las ambiciones de nuestros clientes, ayudándolos a obtener resultados más rápidos, inteligentes y de mayor repercusión. Tras haber incorporado la IA en nuestras propias actividades comerciales, hemos podido ver de primera mano el impacto transformador y los beneficios que se pueden alcanzar”.

Chris Probert, director global de Datos, Analítica e IA de Capco, afirmó: “Capco siempre tuvo el compromiso de ofrecer soluciones pragmáticas, generativas y agénticas que impulsaran una transformación centrada en el cliente y basada en la inteligencia artificial, de forma escalable y repetible. Esta asociación de servicios, que abre el camino a una colaboración más profunda con el equipo de OpenAI, nos permite perseguir nuestra visión compartida de crear modelos y herramientas de IA personalizados que reinventen y aceleren la evolución de las actividades comerciales de nuestros clientes en el futuro".

Ksenia Chumachenko, directora de Alianzas GTM de OpenAI, dijo: “Nos complace aliarnos con Capco para llevar el poder de la tecnología de OpenAI a empresas de servicios financieros y de energía en todo el mundo. Su profundo conocimiento del sector y sus sólidas relaciones con los clientes los convierten en un valioso socio de servicios, ya que podemos ayudar a las instituciones a generar más valor con la IA”.

Acerca de Capco



Capco, una compañía de Wipro, es una consultora global de gestión y tecnología que está redefiniendo la transformación en los sectores de energía y servicios financieros. Capco aprovecha el poder de la inteligencia artificial y nuestra amplia experiencia en la industria para ayudar a los clientes a avanzar más rápido, tomar decisiones más inteligentes y lograr un mayor impacto. Con nuestra galardonada cultura de trabajo Be Yourself at Work y la diversidad de nuestros talentos, impulsamos ideas progresistas y cambios duraderos. Para obtener más información, visite www.capco.com o síganos en LinkedIn, Instagram, Facebook y YouTube.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Contacto de prensa



Gregory



capco@gregoryagency.com