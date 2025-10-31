OpenAI permitirá contenido erótico en ChatGPT para usuarios adultos

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, anunció que a partir de diciembre de 2025 la plataforma ChatGPT permitirá contenido erótico para usuarios que verifiquen su edad, como parte de una nueva política orientada a ofrecer mayor libertad a los adultos dentro del servicio.

A través de una publicación en su cuenta de X (antes Twitter), Altman explicó que esta medida se enmarca en el principio de la compañía de “tratar a los usuarios adultos como adultos”. Según el empresario, la implementación del sistema de verificación de edad permitirá habilitar este tipo de contenido bajo un entorno controlado y responsable.

Esta decisión posiciona a OpenAI entre las compañías de inteligencia artificial que comienzan a abrir espacio para experiencias personalizadas dirigidas al público adulto. De hecho, xAI, la empresa de Elon Musk, ya ofrece chatbots con apariencia de modelos de anime en su aplicación Grok, que permiten interacciones de tipo romántico o coqueto.

Altman también adelantó que OpenAI lanzará una nueva versión de ChatGPT que busca recuperar características populares de GPT-4o, una de las versiones más valoradas por los usuarios. “Planeamos lanzar una nueva versión que permita a los usuarios tener una personalidad más parecida a la que les gustaba de GPT-4o. ¡Esperamos que sea mejor!”, escribió el empresario.

El CEO reconoció que en los últimos meses ChatGPT se volvió más restrictivo para priorizar el cuidado de la salud mental de los usuarios, pero afirmó que ahora la compañía ha logrado relajar algunas limitaciones de forma segura sin comprometer la seguridad de la experiencia.

Con estas novedades, OpenAI continúa ajustando sus políticas para equilibrar la innovación tecnológica con la responsabilidad social y el bienestar de sus usuarios.