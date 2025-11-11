Ookla presenta Speedtest Pulse™, que redefine la validación y la resolución de problemas de las redes

El nuevo dispositivo de diagnóstico disruptivo pone 20 años de experiencia en redes en manos de proveedores de servicios de Internet (ISP) y empresas, lo que les permite que validen el rendimiento, terminen con las costosas visitas reiteradas y aumenten la satisfacción del cliente.

El lanzamiento se produce en un punto de inflexión crucial para la industria. El wifi ya no es más un lujo sino que es una infraestructura fundamental para los hogares y las empresas modernos. Se trata de la lente principal a través de la cual los clientes evalúan su servicio de Internet y es la columna vertebral de la productividad empresarial. Con el auge de los dispositivos conectados y el surgimiento de redes complejas sólo wifi, que aseguran la alta calidad, la experiencia consistente se ha convertido en un gran desafío operativo, especialmente para grandes empresas que gestionan cientos de sitios. Para los proveedores de servicios de Internet, verificar el rendimiento de las redes en el momento de la instalación y resolver de manera veloz los problemas son factores fundamentales para mejorar la satisfacción del cliente y reducir los costos de soporte.

"Mientras los proveedores de servicios brindan grandes velocidades en los hogares, la calidad de la experiencia del cliente se ve limitada por el rendimiento del wifi del hogar", manifestó Stephen Bye, presidente y director ejecutivo de Ookla, una división de Ziff Davis. “Los técnicos se vieron obligados a optar entre aplicaciones demasiado simples y sistemas expertos inaccesibles por su costo. Speedtest Pulse es la solución que la industria estaba esperando. Ponemos la misma experiencia avanzada en la que confía el 90 % de las empresas de Fortune 500 directamente en manos de los técnicos, de ese modo les brindamos una herramienta poderosa para validar la calidad del wifi en el hogar, resolver problemas sobre la marcha y mejorar la experiencia del cliente”.

Speedtest Pulse simplifica el diagnóstico de redes complejas con dos modos clave: Active Pulse y Continuous Pulse. Active Pulse (Pulso activo) permite que los técnicos validen las instalaciones nuevas al instante o detecten la causa del problema de una red con una única prueba guiada, a fin de determinar si el problema radica en el servicio de Internet entrante, el wifi local o un dispositivo del cliente específico. Luego, traduce estos datos complejos en visibilidad en el mundo real y recomendaciones de mejoras. Este proceso da como resultado un informe final sobre el rendimiento de la instalación de la red, que satisface la demanda de los clientes de pruebas de conectividad en todo el hogar. También acelera la futura resolución de problemas al brindarles una base confiable a los equipos de soporte con la que comparar.

Continuous Pulse (Pulso continuo), cuyo lanzamiento se prevé en 2026, es una herramienta de pruebas que deja todo atrás. Con este modo se recopila datos sobre el rendimiento para establecer puntos de referencia, identificar problemas intermitentes y detectar degradación del rendimiento, por lo general, incluso antes de que los usuarios se den cuenta de que existen problemas. Está diseñado para romper con el ciclo de problemas difíciles de reproducir y visitas reiteradas de los técnicos, que en gran medida erosiona los recursos y la satisfacción del cliente.

"Los técnicos suelen decirnos que sus herramientas les brindan un flujo de datos básicos sin recomendaciones para identificar y resolver los problemas de las redes”, comentó Anssi Tauriainen, vicepresidente sénior de Ingeniería en Ookla. "Creamos Speedtest Pulse para que tengan a un experto en su bolsillo, que traduce datos de radiofrecuencia complejos y métricas de rendimiento en recomendaciones prácticas que permitirán que los técnicos resuelvan el problema indicado de manera correcta en el primer intento”.

Speedtest Pulse, que utiliza la red global sin igual con más de 15 000 servidores de Speedtest, garantiza que cada prueba brinde una medición real y precisa del rendimiento en la última milla, independientemente de la ubicación. Los datos de Speedtest Pulse se integran de manera automática con Speedtest Insights™ para generar paneles de control de rendimiento centralizados y pueden implementarse rápidamente en los sistemas de gestión del rendimiento existentes.

Para obtener más información acerca de Speedtest Pulse™, visite: https://www.ookla.com/speedtest-pulse/.

Acerca de Ookla ®

Ookla, líder mundial en inteligencia de conectividad, reúne la experiencia de confianza de Speedtest®, Downdetector®, Ekahau® y RootMetrics® para ofrecer información sin igual sobre redes y conectividad. Al combinar datos de múltiples fuentes con nuestra experiencia líder en el sector, transformamos las métricas de rendimiento de la red en información estratégica y útil.

Nuestras soluciones empoderan a los proveedores de servicios, empresas y gobiernos con los datos y la información esenciales que son necesarios para optimizar redes, mejorar experiencias digitales y ayudar a cerrar la brecha digital. Al mismo tiempo, ampliamos las experiencias en el mundo real de las personas y las empresas que dependen de la conectividad para trabajar, aprender y comunicarse. Desde medir y analizar la conectividad hasta impulsar la innovación industrial, Ookla ayuda al mundo a mantenerse conectado.

Ookla es una división de Ziff Davis (NASDAQ: ZD), una empresa de medios digitales e Internet centrada en el ámbito vertical cuya cartera incluye marcas líderes en tecnología, entretenimiento, compras, salud, ciberseguridad y tecnología de marketing.

