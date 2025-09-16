Ookla lanza Speedtest Certified™ para brindar verificación definitiva de la red a las propiedades

Esta certificación nueva brinda una insignia de excelencia de confianza para la calidad de la red, que permite que los dueños de propiedades validen inversiones y que los consumidores identifiquen lugares con conectividad superior.

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Ookla®, líder mundial en inteligencia de conectividad, anunció hoy el lanzamiento de Speedtest Certified™, el programa de verificación definitiva de conectividad de la red para propiedades. Al aprovechar la metodología de pruebas de confianza mundial y el reconocimiento de marca sin igual de Speedtest®, el programa responde a una pregunta cada vez más importante: ¿de qué manera los dueños de propiedades pueden demostrar a los clientes que ellos brindan conectividad superior y están listos para satisfacer las necesidades de conectividad actuales?









En una era donde una Internet confiable no es algo negociable para inquilinos, invitados y empleados, hay mucho en juego para las empresas: la conectividad deficiente puede impactar tanto en la producción y la satisfacción del cliente. Speedtest Certified aborda la frustración universal de detectar conectividad impredecible en lugares como hoteles, estadios, lugares para eventos, edificios de oficinas y aeropuertos. El programa ofrece una insignia de excelencia de confianza, permitiendo que las propiedades se diferencien a sí mismas al demostrar su compromiso con experiencias digitales excepcionales, respaldadas por una autoridad reconocida a nivel mundial en la medición de red.

“Todos hemos tenido la frustración de llegar a un hotel, conferencia, aeropuerto o evento deportivo, sólo para descubrir que la conexión de Internet lamentablemente es lenta”, señaló Stephen Bye, presidente y director ejecutivo de Ookla, una división de Ziff Davis. “En la actualidad, Ookla presenta una solución. Durante años, usted ha confiado en Speedtest para obtener su propia conectividad. Ahora, con Speedtest Certified, ampliamos esa confianza hasta los lugares que usted visita. Nuestras rigurosas pruebas eliminan la incertidumbre a la hora de encontrar una red fiable, proporcionándole un sello de aprobación en el que puede confiar".

El proceso de certificación es minucioso y basado en datos. Speedtest Certified brindará una evaluación integral y objetiva de la implementación de red empresarial en un lugar, evaluando factores clave como calidad de radiofrecuencia (RF) wifi, configuración de la red wifi, evaluación de seguridad de la red wifi, métricas de rendimiento de la red y backhaul en un proveedor de servicios de Internet (ISP).

Las propiedades que cumplen con los rigurosos estándares obtienen una certificación de alto valor, una marca de distinción respaldada por la marca Speedtest. Los propietarios y socios de redes certificadas también obtienen acceso a la plataforma Speedtest Certified Digital Platform, donde pueden acceder a información personalizada, comparar su rendimiento con el de otras redes certificadas por Speedtest y recibir recomendaciones específicas para mejorar.

"Speedtest Certified es el estándar de referencia en la verificación de redes", dijo Hamdy Farid, vicepresidente sénior de Productos de Ookla. "Brinda a los propietarios de redes, promotores de bienes raíces y proveedores de servicios gestionados las métricas objetivas necesarias para validar las inversiones de redes y destacarse en un mercado saturado. Y para el resto de nosotros, simplemente elimina las conjeturas, lo que facilita encontrar ubicaciones con una experiencia de conexión excepcional y consistente".

Para obtener más información acerca de Speedtest Certified™, visite https://www.ookla.com/speedtest-certified/.

Acerca de Ookla ®

Ookla, líder mundial en inteligencia de conectividad, reúne la experiencia de confianza de Speedtest®, Downdetector®, Ekahau® y RootMetrics® para ofrecer información sin igual sobre redes y conectividad. Al combinar datos de múltiples fuentes con nuestra experiencia líder en el sector, transformamos las métricas de rendimiento de la red en información estratégica y útil.

Nuestras soluciones empoderan a los proveedores de servicios, empresas y gobiernos con los datos y la información esenciales que son necesarios para optimizar redes, mejorar experiencias digitales y ayudar a cerrar la brecha digital. Al mismo tiempo, ampliamos las experiencias en el mundo real de las personas y las empresas que dependen de la conectividad para trabajar, aprender y comunicarse. Desde medir y analizar la conectividad hasta impulsar la innovación industrial, Ookla ayuda al mundo a mantenerse conectado.

Ookla es una división de Ziff Davis (NASDAQ: ZD), una empresa de medios digitales e Internet centrada en el ámbito vertical cuya cartera incluye marcas líderes en tecnología, entretenimiento, compras, salud, ciberseguridad y tecnología de marketing.

