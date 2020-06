ONU pide una “vacuna del pueblo” accesible para todos

Antonio Guterres el secretario general de las Naciones Unidas (ONU), este jueves durante la apertura de una cumbre virtual para la recaudación de fondos ha solicitado una “vacuna del pueblo” contra el nuevo coronavirus, la cual una vez sea desarrollada, esté al alcance de todos los habitantes del planeta.

“Una vacuna contra el Covid-19 debe ser vista como un bien público mundial, una vacuna del pueblo”, afirmó Guterres, quien también pidió “solidaridad global para garantizar que cada persona, todo el mundo tenga accesos” a ella.

El mensaje de Guterres fue transmitido por un video al inicio de dicho evento internacional, el cual fue organizado por el Reino Unidos a favor de la Alianza para la Vacuna (GAVI).

Con la participación de más de 50 países y unos 35 jefes de Estado y de gobierno, esta cumbre busca recaudar 7.400 millones de dólares (unos 6.600 millones de euros) para que la GAVI pueda continuar sus campañas mundiales de vacunación contra enfermedades como el sarampión, la poliomielitis o la fiebre tifoidea, interrumpidas por la pandemia de COVID-19.

También pretende recaudar 2.000 millones de dólares para la producción y distribución en los países más pobres de una posible futura vacuna contra el coronavirus, que ha matado a 385.000 personas en el mundo desde que surgió en diciembre en China.

Por su parte el presidente de EEUU, Donald Trump que no participaba en la cumbre en directo, mandó una intervención grabada. “Como lo ha demostrado el coronavirus, no tiene fronteras, no discrimina”, afirmó. “Es malo, es asqueroso, pero nos vamos a ocupar de él todos juntos”, agrego