ONU encuentra indicios de genocidio en Sudán

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha reportado preocupantes indicios de genocidio en Al Fasher, situada en la castigada región de Darfur, Sudán.

Así lo reveló una misión independiente de investigación, que documentó crímenes atroces y amenazas masivas a la población civil, en medio de un intenso conflicto armado entre grupos rivales.

El informe de la misión independiente de la ONU, publicado en febrero de 2026, sostiene que existen pruebas creíbles de ataques planificados contra comunidades específicas, lo que podría ser tipificado como genocidio bajo el derecho internacional.

Desde abril de 2023, Darfur ha sido uno de los escenarios más violentos de Sudán, con enfrentamientos entre el ejército nacional y fuerzas paramilitares, que han causado la muerte y el desplazamiento de miles de personas.

¿Qué sucede en Al Fasher y por qué la ONU interviene?

Al Fasher es la capital del estado de Darfur del Norte, una región marcada por la violencia y las tensiones étnicas.

La misión de la ONU fue desplegada a raíz de múltiples denuncias y hallazgos de cuerpos, quema de aldeas y desplazamientos forzados de comunidades enteras.

Según el organismo internacional, los ataques muestran un patrón sistemático de persecución, lo que llevó a emitir una alerta sobre el riesgo inminente de atrocidades a gran escala.

La investigación de la ONU subraya la urgencia de una intervención humanitaria y política que frene la escalada de violencia.

Diversos organismos han pedido a la comunidad internacional redoblar esfuerzos para proteger a la población civil y facilitar el acceso a ayuda, como han reportado en agencias de noticias.