OnlyFans, entre los empleos mejor pagados en Estados Unidos

Los trabajos con mayores ingresos difieren notablemente de un país a otro, de acuerdo con informes recientes que analizan las principales economías del mundo. Las cifras muestran que las ocupaciones mejor remuneradas reflejan las prioridades y la estructura económica de cada nación.

En Estados Unidos, los creadores de contenido en plataformas digitales como OnlyFans figuran entre los mayores generadores de ingresos.En países europeos como Alemania, Japón e Italia, los cirujanos y médicos especialistas se posicionan como los profesionales mejor pagados. Por su parte, en India y Francia destacan los ingenieros en inteligencia artificial y altos cargos políticos.

En el Reino Unido lideran los banqueros de inversión, mientras que en Canadá predominan los ingenieros de software. En Brasil, los cirujanos y figuras políticas de alto nivel figuran entre los ingresos más elevados.

Los datos evidencian que los salarios más altos suelen concentrarse en sectores estratégicos para cada economía, ya sea tecnología, salud, finanzas, política o creación de contenido digital.