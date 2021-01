ONE Tech Lanza la Primera IA de Borde del Mundo Que Integra y Entrena Modelos de IA Directamente en MCU

La solución impulsada por IA permite a los usuarios entrenar un modelo de aprendizaje automático directamente en miles de millones de dispositivos de potencia informática limitada

DALLAS–(BUSINESS WIRE)–ONE Tech, líder mundial en tecnología de inteligencia artificial (IA) de borde, anunció hoy el lanzamiento del kit de desarrollo de software (Software Development Kit, SDK) MicroAI™ Atom, que ahora está disponible públicamente a través del portal para desarrolladores ONE Tech. Esta descarga de SDK permite a los usuarios implementar la plataforma de aprendizaje automático de ONE Tech, MicroAI™ Atom directamente en el hardware basado en la unidad de microcontrolador (microcontroller unit, MCU).

El SDK MicroAI™ Atom aporta inteligencia al punto final, la fuente de datos, que acelera la formación y adopción de modelos de aprendizaje automático y, al mismo tiempo, reduce el costo general de implementación de soluciones impulsadas por IA.

El SDK MicroAI™ Atom habilita casos de uso para activos que incluyen lo siguiente:

Dispositivos conectados (dispositivos IoT, teléfonos, computadoras de mano)

Maquinaria industrial (brazos robóticos, soldadores, manipuladores de materiales, motores)

Infraestructura de servicios públicos (medidores inteligentes, transformadores, instalaciones de tratamiento de agua)

Electrodomésticos (lavadoras, secadoras, refrigeradores)

Automotores (vehículos, equipo pesado)

En un caso de uso de fabricación, por ejemplo, existe una necesidad crítica de llevar inteligencia a las instalaciones de fabricación, pero los métodos existentes requieren una revisión del hardware, una propuesta costosa. Con el SDK MicroAI™ Atom, estas capacidades están disponibles en una MCU de bajo cálculo, lo que permite que el hardware existente admita el aprendizaje automático y el mantenimiento predictivo de estas instalaciones de forma rápida y rentable.

“Este SDK para MicroAI™ Atom es único en su tipo, al mejorar enormemente el tiempo de comercialización con la gestión del rendimiento de los activos y los casos de uso de mantenimiento predictivo al tiempo que reduce el costo general de implementación mediante la eliminación del costoso hardware necesario para ejecutar y entrenar el modelo”, señaló el director ejecutivo de ONE Tech, Yasser Khan. “Nuestro equipo de ingenieros dio vida a esta tecnología y creó el marco para que los desarrolladores de todo el mundo habiliten la inteligencia en el activo”.

Para obtener más información acerca de ONE Tech, visite https://developers.onetech.ai/.

Acerca de ONE Tech

ONE Tech está redefiniendo la inteligencia artificial en el borde, al ofrecer potentes soluciones de inteligencia artificial integradas y de borde que ayudan a las organizaciones a obtener información más profunda sobre el comportamiento de sus activos. La tecnología MicroAI™ de ONE Tech selecciona datos sin procesar en el borde en lugar de en la nube, lo que ayuda a las empresas a discernir datos valiosos y a resolver rápidamente las anomalías mediante la activación de información y alertas procesables. Los dispositivos están entrenados en el entorno local, lo que permite la personalización y proporciona los más altos niveles de seguridad y privacidad. Para obtener más información, visite www.onetech.ai o síganos en LinkedIn y Twitter.

