Los socios formaron un Consejo Corporativo Fundador para apoyar el desarrollo y la adopción mundial de este índice. Dirigido por AXA como socio principal fundador, el Consejo está formado por las siguientes organizaciones adicionales: Aon, Bank of America, Business Group on Health, HCA Healthcare, Jardine Matheson, MINDSET Care Limited (Singapur), MINDSET Limited (Hong Kong), LifeWorks, Prudential y URAC. Con fundamentos científicos y guiado por las experiencias en el mundo real, el Mental Health at Work Index™ elimina las conjeturas sobre la salud mental en el trabajo. Gracias al índice The Mental Health at Work Index™, las organizaciones de todo el mundo pueden medir, mejorar e innovar sus esfuerzos en materia de salud mental laboral.

One Mind at Work, el Laboratorio de diseño de la salud mental y trabajo de la Universidad de Columbia y Ethisphere, presentan el índice de salud mental en el trabajo, Mental Health at Work Index™, la primera estrategia integral de este tipo no sólo para medir sino también para mejorar e innovar en la salud mental laboral

One Mind at Work, una de las principales organizaciones sin fines de lucro dedicadas a la salud mental, el Laboratorio de diseño de la salud mental y trabajo de la Universidad de Columbia y la empresa de medición de normas éticas corporativas Ethisphere se han asociado para desarrollar el Mental Health at Work Index™. El índice comprende una evaluación estandarizada de los programas y prácticas organizativas que promueven la salud mental de la fuerza de trabajo y una biblioteca de consejos, recomendaciones y recursos para orientar la mejora y las innovaciones estratégicas en función de los datos.

Acelerado por la pandemia del COVID, en todo el mundo, los argumentos para atender la salud mental laboral nunca han sido más contundentes. Las investigaciones de la Organización Mundial de la Salud demuestran que el 15% de los adultos en actividad están afectados por alguna afección de salud mental. La mayoría de los trabajadores esperan que sus empleadores apoyen su salud mental y casi todos consideran que los empleadores podrían tomar medidas concretas para hacer mejoras auténticas.

Reconociendo la importancia de tener una herramienta estandarizada para ayudar a las organizaciones de todos los tamaños y sectores a nivel mundial a invertir en programas sostenibles de salud mental en el lugar de trabajo y con las mejores prácticas, un Consejo Corporativo Fundador de nueve organizaciones se ha unido para ayudar a impulsar el desarrollo y la adopción del Mental Health at Work Index™. Estos miembros fundadores aportan su experiencia y perspectivas para garantizar el valor práctico de este índice.

Los miembros fundadores son:

AXA, Asia y África, socio principal fundador

Aon

Bank of America

Business Group on Health

HCA Healthcare

Jardine Matheson, MINDSET Care Limited (Singapur) y MINDSET Limited (Hong Kong)

LifeWorks

Prudential

URAC

El Mental Health at Work Index™ se pondrá en marcha a principios de 2023, una vez finalizada la fase actual de pruebas beta.

Al aplicar el The Mental Health at Work Index™, las organizaciones pueden comparar sus programas y servicios y aprovechar los informes personalizados generados para ayudar a desarrollar servicios y ofertas de excelente calidad que se traduzcan en un impacto real.

En consonancia con las pautas y las normas mundiales, en particular, de la Organización Internacional de Normalización, el Consejo de Normas de Contabilidad de la Sostenibilidad y las directrices publicadas recientemente por la Organización Mundial de la Salud, el índice guía a los líderes a través de una biblioteca de recursos y recomendaciones prácticas facilitada por un algoritmo. Estos recursos y recomendaciones fundamentados en la evidencia proporcionarán a los líderes empresariales datos reales para informar la toma de decisiones estratégicas sobre los factores más eficaces para diseñar programas de salud mental.

El “Marco de las Tres P” del índice Mental Health at Work Index evalúa los programas de salud mental para los trabajadores a través de la continuidad de la protección, la promoción y la prestación de atención. La evaluación profundiza en 10 categorías empresariales: estrategia de salud mental, liderazgo, compromiso de los trabajadores, comunicación, cultura organizativa, formación en salud mental, entorno laboral, prestaciones de salud mental, prácticas de empleo y seguimiento e información.

Al respecto, Christina McCarthy, directora ejecutiva de One Mind at Work, declaró: “ La pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de que las empresas inviertan en estrategias sostenibles de salud mental para apoyar a sus empleados. Si bien las metodologías varían según cada empresa, el índice Mental Health at Work Index, que se funda en la evidencia y la tecnología, sienta un parámetro en común, con pautas en cuanto a las prácticas recomendadas para evaluar las iniciativas de salud mental laboral que son vitales para garantizar su éxito. También les da a las empresas los recursos de fácil acceso y recomendaciones prácticas necesarios para promover la salud mental en el lugar de trabajo de una forma concreta y eficaz, que se pueda medir”.

Por su parte, la Dra. Kathleen M. Pike, directora del Laboratorio de diseño de la salud mental y trabajo de la Universidad de Columbia, señaló: “ Los datos no mienten. La salud mental está afectando a los trabajadores de todas las empresas y no se puede ignorar. El índice Mental Health at Work Index está diseñado para capacitar a los líderes que reconocen las necesidades de su personal y están dispuestos a avanzar en esta cuestión crítica. Al asociarnos con One Mind y Ethisphere, aprovecharemos una reserva de experiencia sólida, creando soluciones basadas en la evidencia para ayudar a los líderes a impulsar estrategias fundadas en los datos, que se traduzcan en una mejor salud y una mayor productividad para los trabajadores, a la vez que consoliden la contratación y la retención de los profesionales talentosos”.

Craig Moss, vicepresidente ejecutivo de Mediciones de Ethisphere, manifestó: “ Nos llena de entusiasmo esta asociación con el Laboratorio de diseño de la salud mental y trabajo de la Universidad de Columbia y con One Mind para aportar nuestra experiencia en el desarrollo de evaluaciones de madurez al tema crítico de las prácticas de salud mental. En última instancia, las empresas necesitan crear una cultura que promueva la salud mental de sus trabajadores. El índice Mental Health at Work Index mostrará los factores más beneficiosos, creará una escala de madurez y proporcionará recursos para que la trayectoria de mejora sea más rápida y eficiente. Con el liderazgo de AXA, el Consejo Corporativo Fundador ha sido un recurso sumamente útil para ayudarnos a entender las prácticas actuales, los desafíos y las oportunidades de mejora”.

Gordon Watson, gerente general de AXA Asia y África, subrayó: “ Estamos orgullosos de ser el socio principal fundador de este índice pionero, el Mental Health at Work Index, asumiendo un papel de liderazgo en la colaboración con One Mind, el Laboratorio de Diseño de la salud mental y trabajo de la Universidad de Columbia y Ethisphere. Si bien las empresas están aumentando sus beneficios para apoyar el bienestar mental de sus empleados, todavía hay que hacer mucho mas para evaluar los progresos realizados. El índice abordará esta brecha crítica estableciendo una trayectoria guiada para que las empresas logren un progreso medible que sea consonante con las normas internacionales. Esto es esencial para que las empresas sigan invirtiendo y perfeccionando sus iniciativas de salud mental y en última instancia, ofrezcan mejores resultados de salud mental a los empleados”.

Para más información sobre el índice Mental Health at Work Index, visite mentalhealthindex.org, o escriba a info@mentalhealthindex.org.

Acerca de One Mind y One Mind at Work

One Mind es una organización sin fines de lucro líder en salud mental que ayuda a sanar vidas a través de la ciencia y la defensoría. En torno a nuestra visión colectiva de “Acelerar la salud cerebral para todos”, One Mind está impulsando una estrategia programática de tres vertientes: acelerar los descubrimientos, ampliar la aplicación y transformar la cultura social. Juntos, estamos creando un mundo en el que todas las personas que afrontan problemas de salud cerebral puedan llevar una vida sana y productiva. www.onemind.org

Como brazo de One Mind, One Mind at Work es una coalición mundial de organizaciones comprometidas con el desarrollo y la aplicación de una norma de oro para la salud mental y el bienestar en el lugar de trabajo. Dado que la mayor parte de la población mundial pasa un tercio de su vida adulta en el trabajo, los empleadores tienen la enorme oportunidad de mejorar la calidad de vida de todas las personas y de desempeñar un papel fundamental a la hora de promover las soluciones de salud mental. Dejar sin atender las necesidades de salud mental tiene resultados muy costosos, como por ejemplo, el aumento del absentismo, la mayor responsabilidad y la pérdida de productividad. One Mind at Work está convencido de que un grupo comprometido de directores generales puede transformar la forma en que vemos y abordamos la salud mental, la aptitud cerebral y el bienestar en el lugar de trabajo. En la actualidad, casi 150 organizaciones miembros forman parte de One Mind at Work.

Acerca del Laboratorio de diseño de la salud mental y trabajo de la Universidad de Columba

El Laboratorio de diseño de la salud mental y trabajo, dirigido por la Dra. Kathleen M. Pike, ofrece liderazgo de pensamiento, experiencia en contenidos, investigación científica y orientación estratégica sobre la promoción de la salud mental en el trabajo. Este laboratorio tiene una amplia trayectoria de colaboración con una amplia gama de organizaciones, con y sin fines de lucro en todo el mundo, para abordar la salud mental laboral. Como parte del Centro Mundial para la Salud Mental de Columbia y la Organización Mundial de la Salud, el Dr. Pike y sus colegas contribuyeron con análisis e informes científicos a las próximas Directrices de la OMS para la Salud Mental en el Trabajo. El Laboratorio de diseño de la salud mental y trabajo, que presenta informes de investigación específicos, modelos analíticos, instrumentos de encuesta y programas de formación, se compromete a trasladar la ciencia a la práctica para mejorar la salud mental en el trabajo. El Laboratorio de diseño de la salud mental y trabajo agiliza el proceso de trabajo con los investigadores de Columbia, todos de renombre mundial, para llevar el rigor científico a la búsqueda de soluciones de salud mental para la fuerza laboral.

Acerca de Ethisphere

Ethisphere es líder mundial en la definición y el avance de las normas éticas de prácticas empresariales que alimentan el carácter corporativo, la confianza del mercado y el éxito empresarial. Ethisphere tiene una amplia experiencia en la medición y definición de las normas éticas básicas, aplicando conocimientos basados en datos que ayudan a las empresas a mejorar su carácter corporativo. Ethisphere rinde homenaje a los logros superiores a través de su programa de reconocimiento denominado World’s Most Ethical Companies®, les ofrece la comunidad Business Ethics Leadership Alliance (BELA) a los expertos de la industria y muestra las tendencias y las prácticas recomendadas en materia de ética con Ethisphere Magazine. Ethisphere también ayuda a mejorar el rendimiento empresarial con evaluaciones fundadas en datos, evaluaciones comparativas y orientación práctica. Para más información, visite https://ethisphere.com.

