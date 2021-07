One Banana Presenta su Informe de Sostenibilidad 2020

CORAL GABLES, Florida–(BUSINESS WIRE)–One Banana, the Better Banana Co., presenta su séptimo Informe de sostenibilidad corporativo que reflexiona sobre los logros y la ejecución de su Estrategia de sostenibilidad en medio de un año que cambió vidas en 2020.





“Hemos tomado más tiempo, esfuerzo y recursos para preparar y publicar nuestro informe de sostenibilidad, debido a la implementación de nuevas metodologías para medir y presentar mejor cómo creamos valor sostenible”, manifestó Javier Aguirre, director corporativo de AgroAmerica. “En este año desafiante, actualizamos los pilares de nuestra Estrategia de sostenibilidad corporativa para alinear las prioridades comerciales y las expectativas cambiantes de nuestros grupos de interés”.

One Banana y One Banana Ingredients son las marcas bajo las cuales AgroAmerica comercializa bananas e ingredientes naturales. Este año, la corporación consolidó el negocio de ingredientes de banana, lo que redujo al mínimo los residuos y ofreció a sus clientes una nueva gama de alimentos sostenibles.

Algunos logros destacados son los siguientes:

186 millones de plátanos transformados en ingredientes alimentarios bajo el principio de cero desperdicio.

Generación de empleo para 12 537 puestos directos e indirectos, lo que promueve la igualdad de género y las oportunidades de crecimiento para los empleados, sus familias y las comunidades.

lo que promueve la igualdad de género y las oportunidades de crecimiento para los empleados, sus familias y las comunidades. Uso responsable de los recursos naturales a través de la inversión en tecnología que permita la reducción de hasta un 50 % en el uso de agua en comparación con las tecnologías de riego tradicionales.

en comparación con las tecnologías de riego tradicionales. 11 certificaciones internacionales que respaldan la declaración: Nos esforzamos por lograr una producción sostenible todos los días .

. Esfuerzos sin precedentes para abordar la pandemia de la COVID-19 y respuesta extraordinaria a dos huracanes en la región centroamericana.

Continuidad de los proyectos existentes en materia de conservación ambiental, educación, salud y nutrición, entre otros proyectos para promover el bienestar de los trabajadores, sus familias y comunidades del área de influencia, así como el apoyo a las actividades de gestión comunitaria.

“Nos complace presentar nuestro Informe de Sostenibilidad a nuestros clientes, proveedores, entidades certificadoras y público en general”, manifestó Fernando Bolaños, director ejecutivo de AgroAmerica. “Refleja nuestro compromiso de hacer negocios responsables y alinear nuestra gestión corporativa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible cumpliendo con la Comunicación de Progreso (Communication on Progress, CoP) ante el Pacto Mundial de Naciones Unidas, entidad de la que somos signatarios desde 2020”.

Este informe reafirma el compromiso de la corporación de producir alimentos e ingredientes de manera responsable y sostenible.

“Nuestro informe toma nota del progreso que hemos logrado y establece nuestras expectativas para el futuro”, afirmó Robert Adams, presidente de One Banana, “lo que permite que One Banana sea the Better Banana Co.”

Consulte el informe completo aquí.

