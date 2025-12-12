ON.energy firma el mayor acuerdo de transformadores dedicados en los Estados Unidos para aplicaciones de centros de datos y energías renovables

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--ON.energy, proveedor de infraestructura AI UPS™ de media tensión segura para la red para hiperescalar centros de datos, anunció hoy un acuerdo de suministro de transformadores de 5 gigavatios (GW) para aplicaciones de infraestructura de centros de datos y energías renovables en los Estados Unidos. En una fase inicial, esta compra permitirá la rápida implementación de la tecnología AI UPS de ON.energy en campus de centros de datos en 2026.









El acuerdo llega en un momento donde se proyecta un crecimiento en la demanda de energía de centros de datos en los Estados Unidos que puede alcanzar decenas de gigavatios durante esta década. Los clústeres de IA emergen como las cargas eléctricas de densidad más alta y rampa más rápida jamás conectadas a la red.

En el marco del acuerdo, ON.energy seleccionó a Prolec GE para fabricar y entregar transformadores trifásicos tipo pedestal diseñados específicamente para la arquitectura de media tensión de ON.energy. Estas unidades se implementarán en campus de centros de datos de IA conectados a la red y completamente "detrás del contador", y se incorporarán en la tecnología de ON.energy para estabilizar las cargas de IA, hacer cumplir tasas de rampa controladas y proteger tanto al centro de datos como a la red durante perturbaciones de tensión.

“Los centros de datos de IA se están convirtiendo en las cargas eléctricas más grandes y dinámicas del mundo. Para implementarlas de forma responsable a escala, necesitamos socios que pueden cumplir no solo en términos de volumen sino también en relación con los más altos estándares de calidad”, señaló Dax Kepshire, presidente de la división de centros de datos de ON.energy. “Este acuerdo garantiza que contaremos con la infraestructura necesaria para seguir implementando centros de datos seguros para la red al ritmo que demanda el mercado”.

Este proyecto representa uno de los principales hitos en la implementación de sistemas de centros de datos preparados para IA seguros para la red que estabilizan cargas de rampa rápida y son aptos para un rendimiento de interconexión predecible. Con equipos e infraestructuras de confianza, ON.energy sigue haciendo posible que los clientes diseñen campus de IA con una interconexión más rápida, una operación más confiable y una integración más responsable con la red.

Acerca de ON.energy

ON.energy está construyendo la columna vertebral de la infraestructura energética y de IA, impulsando centros de datos seguros para la red e instalaciones de misión crítica. La compañía suministra y opera sistemas de energía a hiperescala que resuelven los desafíos de resiliencia más complejos, ofreciendo soluciones personalizadas para centros de datos de IA, instalaciones de misión crítica y activos de primera línea de medición. Su trayectoria abarca los sectores industrial, manufacturero, de infraestructura, de transporte y de almacenamiento a escala de red. Con tecnología patentada y software propio, ON.energy desarrolla proyectos en todo el mundo que establecen nuevos estándares de resiliencia.

