OMS denuncia situación “inhumana” en Gaza tras ofensiva militar

El jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, expresó su preocupación por la difícil situación en la Franja de Gaza, describiéndola como “inhumana” después de más de cuatro meses de ataques militares por parte de Israel, desencadenados por un ataque del grupo Hamás contra Israel.

En una conferencia en Ginebra, Tedros resaltó lo difícil que es conseguir comida y agua, y la falta de atención médica para quienes no pueden moverse. También mencionó el riesgo que enfrentan los trabajadores de la salud y el cierre de hospitales debido a la escasez de electricidad y medicamentos.

Tedros informó que más de 29,000 personas han perdido la vida y muchas más están heridas. Además, los casos de desnutrición severa han aumentado significativamente, pasando del 1% al 15%. Advierte que la situación podría empeorar si la violencia continúa.

.@WHO and partners continue facilitating referrals of critical patients amid ongoing hostilities around Nasser hospital in #Gaza.

During yesterday’s mission, an additional 19 patients, including some in critical condition, were transferred to hospitals in southern Gaza.

February 21, 2024