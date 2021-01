Omega Alpha SPAC anuncia el precio inicial de su oferta pública

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Omega Alpha SPAC, una empresa de adquisición con fines especiales controlada por Omega Fund Management, ha anunciado el precio de su oferta pública inicial de 12.000.000 acciones ordinarias de clase A, con un valor nominal de 0,0001 dólares, que se ofrecerán al público a un precio de 10 dólares por acción, para un total de ingresos brutos totales de 120.000.000 dólares. Se prevé que la negociación de las acciones comience en el mercado de capitales del Nasdaq el 7 de enero de 2021 con el símbolo “OMEG” y que la oferta se cierre el 11 de enero de 2021, sujeto a las condiciones habituales de cierre.

Omega Alpha SPAC, patrocinada por una filial de Omega Fund VI, L.P., es una empresa de cheque en blanco, constituida como empresa exenta de las Islas Caimán con el propósito de efectuar una fusión, intercambio de acciones, adquisición de activos, compra de acciones, reorganización o una combinación de negocios similar con una o más entidades jurídicas o empresas, a la que nos referimos como nuestra combinación de negocios inicial. Omega Alpha SPAC prevé centrarse en el sector de la biotecnología en los países desarrollados, incluidos Estados Unidos y varios países europeos.

Jefferies LLC y Morgan Stanley & Co. LLC están actuando conjuntamente como aseguradores iniciales en relación con la oferta. Omega Alpha SPAC ha concedido a los suscriptores una opción de 45 días para adquirir hasta 1.800.000 acciones ordinarias adicionales de clase A al precio de oferta inicial para cubrir cualquier sobreasignación.

La oferta de estos valores se realiza únicamente mediante un prospecto, del que se pueden obtener copias, cuando estén disponibles, por correo en Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022, por correo electrónico escribiendo a prospectus_department@jefferies.com o por teléfono llamando al 1-877-821-7388 o por correo en Morgan Stanley & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014.

Se ha presentado una declaración de registro relativa a la venta de estos valores, que fue declarada efectiva por la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) el 6 de enero de 2021. El presente comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de una oferta de compra de esos valores, y no se podrá realizar ninguna venta de esos valores en ningún estado o jurisdicción en que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación con arreglo a las leyes sobre valores de ese estado o jurisdicción.

Declaraciones prospectivas

El presente comunicado de prensa contiene declaraciones que constituyen “declaraciones prospectivas”, incluso con respecto a la solicitud y la búsqueda de una combinación comercial inicial de Omega Alpha SPAC. No se puede asegurar que la oferta se cierre de acuerdo con los términos descritos, o que finalmente llegue a cerrarse. Las declaraciones prospectivas están sujetas a numerosos riesgos y condiciones, muchos de los cuales están más allá del control de Omega Alpha SPAC, incluidos los establecidos en la sección “Factores de riesgo” de la declaración de registro de Omega Alpha SPAC en relación con la oferta. Omega Alpha SPAC renuncia a cualquier obligación de actualizar o revisar cualquier declaración después de la fecha de esta publicación, excepto cuando sea requerido por la ley.

Contacts

Omega Alpha SPAC



Katie Kerfoot



Teléfono: (857) 332-4495



Correo electrónico: kk@omegafunds.com