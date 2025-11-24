Entretenimiento

Olivia Yacé renuncia a su título de Miss Universo África & Oceanía 2025 por “valores personales”

Olivia Yacé renuncia a su título de Miss Universo África & Oceanía 2025 para mantenerse fiel a sus valores y alzar la voz por las comunidades afrodescendientes.

  • Karla Alvarez | 24-11-2025.3:23 pm.

La representante de Costa de Marfil, Olivia Yacé, anunció su renuncia al título de Miss Universo África & Oceanía 2025, decisión que tomó pocos días después del triunfo de la mexicana Fátima Bosch en el certamen.

Por medio de un comunicado difundido en sus redes sociales, la filántropa y reconocida figura de la belleza marfileña explicó que su determinación responde a sus convicciones personales y a su deseo de mantenerse fiel a los principios que promueve.

“Este compromiso de ser una influencia positiva es lo que guía mi decisión de hoy”, afirmó.
“Alejarme de este rol reducido me permitirá dedicarme plenamente a defender los valores que llevo en el corazón”.

En su mensaje, Yacé también lanzó un contundente llamado a las comunidades negras, africanas, caribeñas, americanas y afrodescendientes, alentándolas a ocupar espacios donde históricamente no han sido consideradas.

“Que nadie defina quiénes somos ni limite nuestro potencial. Nuestra presencia importa y nuestras voces deben ser escuchadas”, subrayó.

La renuncia de Yacé ha generado diversas reacciones en redes, donde muchos seguidores han destacado su postura como un acto de coherencia y liderazgo.

