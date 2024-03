Olivia Rodrigo regaló anticonceptivos de emergencia y preservativos durante un concierto en Missouri

La cantante, Olivia Rodrigo, ha llevado a cabo una iniciativa sin precedentes durante su gira “Guts” en Estados Unidos, luego de distribuir anticonceptivos de emergencia de manera gratuita, así como preservativos y material informativo sobre acceso a servicios de aborto en su concierto en Missouri.

La iniciativa se llevó a cabo en el concierto de St. Louis y contó con la colaboración de organizaciones locales como Right By You y Missouri Abortion Fund, quienes se asociaron para proporcionar los productos a los jóvenes que asistieron al evento.

Según informes, los jóvenes en Missouri enfrentan barreras en el acceso a la atención reproductiva debido a las estrictas leyes antiaborto que prohíben incluso en casos de violación o incesto.

Además, la artista también anunció que una parte de los ingresos de su concierto en St. Louis sería destinada a apoyar tanto a Right By You como al Missouri Abortion Fund.

También decidió extender su compromiso al concierto siguiente en Omaha, donde parte de las ventas de entradas se dirigirán a la Nebraska Abortion Resource y al Iowa Abortion Access Fund, continuando así su esfuerzo por apoyar la libertad de elección reproductiva en múltiples estados.

La cantante utilizó sus plataformas de redes sociales para concienciar sobre la importancia de la iniciativa, compartiendo imágenes y mensajes que manifestaban la necesidad de respaldar el acceso a la salud reproductiva.

En una publicación en sus Instagram Stories, Rodrigo vinculó su apoyo a la salud reproductiva con su música, haciendo referencia a su canción “Bad Idea, Right?”, del álbum “Guts”, utilizando la frase “¿Financiar el aborto? Es una buena idea, ¿verdad?”, para generar un diálogo en torno a la financiación del aborto.

El compromiso de la artista con la salud reproductiva es parte de su iniciativa Fund 4 Good, la cual busca promover un futuro más igualitario y justo para todas las mujeres, niñas y personas que buscan libertad en el ámbito de la salud reproductiva.

A través del proyecto, Rodrigo busca no solo generar conciencia, sino también brindar apoyo práctico a aquellos que enfrentan dificultades para acceder a servicios de salud reproductiva debido a las restricciones legales y sociales.

La gira “Guts” de Olivia Rodrigo, que comenzó en febrero y se extenderá hasta agosto, no solo ha sido un éxito musical, sino también una plataforma para abogar por el cambio social y la justicia reproductiva.