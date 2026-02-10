Ola de frío extremo deja 18 muertos en Nueva York

Una intensa ola de frío extremo ha dejado al menos 18 personas fallecidas en la ciudad de Nueva York, según confirmó el alcalde Zohran Mamdani, quien pidió a la población mantenerse a salvo, permanecer en interiores y cuidarse mutuamente.

Desde finales de enero, la ciudad ha enfrentado 13 días consecutivos con temperaturas iguales o inferiores a 0 °C (32 °F), una racha que no se registraba desde hace más de 60 años. Las autoridades califican este episodio como uno de los periodos de frío más prolongados y severos en décadas.

Ante la situación, el gobierno municipal activó el Código Azul el pasado 19 de enero, una medida de emergencia que flexibiliza las normas de admisión en los albergues para personas sin hogar. Gracias a esta acción, alrededor de 1.400 personas han sido ubicadas en refugios durante las últimas semanas.

Aunque se espera un ligero aumento de las temperaturas en los próximos días, los pronósticos indican que seguirán por debajo del promedio estacional, por lo que las autoridades mantienen la alerta y recomiendan extremar precauciones, especialmente para las poblaciones más vulnerables.

La alcaldía reiteró su llamado a la solidaridad ciudadana y a seguir las recomendaciones oficiales para reducir riesgos durante este episodio de clima extremo.