Ola de frío extremo azota EEUU y deja al menos 21 muertos

Una intensa ola de frío extremo afecta a amplias zonas de Estados Unidos, con temperaturas que han descendido por debajo de los –20 °C en la región de los Grandes Lagos. Las autoridades advierten que la situación podría empeorar en los próximos días debido al avance de una masa de aire ártico, que impactará con mayor fuerza en las Grandes Llanuras del norte y áreas centrales del país, donde la sensación térmica podría llegar hasta los –45 °C, un nivel capaz de causar congelamiento en cuestión de minutos.

El fenómeno ha venido acompañado de fuertes nevadas que superan los 30 centímetros en alrededor de 20 estados, así como de acumulaciones significativas de hielo. Estas condiciones han provocado cortes masivos de electricidad en distintas regiones. De acuerdo con PowerOutage.com, cerca de 800.000 clientes permanecían sin suministro eléctrico la mañana del lunes, principalmente en el sur del país. Tennessee reportó unos 250.000 usuarios afectados tras la caída de líneas eléctricas por el hielo, mientras que en Misisipi y Luisiana los cortes superaban los 150.000 y 100.000 clientes, respectivamente.

Expertos advierten que la recuperación podría prolongarse varios días. La meteoróloga Allison Santorelli explicó que muchas de las zonas afectadas no cuentan con la infraestructura ni los recursos necesarios para enfrentar este tipo de tormentas invernales, ya que no son fenómenos habituales en esas regiones.

El Servicio Meteorológico Nacional ha calificado el evento como uno de los episodios invernales más severos de las últimas décadas, alertando sobre consecuencias potencialmente catastróficas por la acumulación de hielo. Hasta el momento, al menos 21 personas han muerto a causa de las condiciones extremas, según reportes oficiales y medios locales.

En Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani informó que cinco personas fueron halladas sin vida al aire libre durante el fin de semana. Aunque las causas aún están bajo investigación, subrayó que el frío extremo representa un grave riesgo, especialmente para la población sin hogar. En Texas se confirmaron tres fallecimientos, entre ellos el de una adolescente de 16 años en un accidente de trineo, mientras que en Luisiana dos personas murieron por hipotermia.

Las autoridades continúan emitiendo alertas y recomendaciones a la población para extremar precauciones ante un panorama meteorológico que sigue siendo altamente peligroso.