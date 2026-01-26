Ola de frío en EEUU deja más de diez muertos y 200 millones de personas bajo alerta extrema 

Durante los últimos días, la ola de frío en Estados Unidos ha tomado por sorpresa a millones de personas en diversas ciudades y estados del país.

Las temperaturas extremas han provocado alertas meteorológicas desde el sur hasta el noreste, complicando la vida cotidiana de la población y generando preocupación por la seguridad y la infraestructura.

Las autoridades han emitido advertencias y recomendaciones para evitar la exposición prolongada al frío. La fuerte ola polar ha obligado al cierre de escuelas, paralizado el transporte público en varias áreas y ocasionados cortes de energía eléctrica.

Según reporten medios estadounidenses, más de 200 millones de personas están bajo alerta de clima invernal debido a este evento sin precedentes en la temporada de invierno en EEUU.

Consecuencias y medidas de prevención

El impacto de la ola de frío en Estados Unidos incluye accidentes de tráfico por hielo en las carreteras, una mayor demanda en hospitales por hipotermia y congelamiento, así como daños materiales en hogares y negocios.

Asimismo, muchas comunidades se han organizado para instalar refugios temporales y distribuir ropa abrigada a las personas en situación de calle, quienes enfrentan los mayores riesgos.

Se recomienda a la población mantenerse informada a través de fuentes oficiales, evitar desplazamientos innecesarios y prepararse para posibles interrupciones de servicios básicos.