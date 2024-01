Ola de críticas a sacerdote por cuestionar la decoración de una boda: “Debe ser una pareja pobre”

Brasil.- Un sacerdote ha sido fuertemente criticado por cuestionar la decoración de una boda, indicando que al parecer la pareja era pobre.

Todo comenzó cuando el líder religioso entró a la iglesia y miró la alfombra de la decoración de la boda donde también realizaría la comunión.

En las redes sociales identificaron al sacerdote como Raimundo Diniz, quien se viralizó por la forma despectiva en la que se refirió a la decoración de una boda.

“No voy a dar la comunión aquí en la nave central, porque esta alfombra te está haciendo resbalar, porque no es una alfombra, es una cosa muy mala, se resbala”, dijo el sacerdote de la iglesia Nossa Senhora de Santana, ubicada en el estado de Sergipe, al noreste de Brasil.

“Esa es la condición que tenían los novios, por desgracia nos damos cuenta de que son muy sencillos y que los arreglos son muy sencillos, ¿no? Debe ser una pareja pobre”, señaló los sencillos arreglos.

No le bastó desmeritar a la pareja por la mala calidad de la alfombra, sino que dijo que ya no permitiría más bodas si no tenían una decoración decente, arremetiendo nuevamente por la decoración.

“A partir de hoy, tomo una decisión. Si no pueden hacer una decoración decente, no la hagan, pero aquí ya no, porque quiero evitar accidentes”, acotó el sacerdote.

Una vez que se viralizó, el sacerdote tuvo que pedir disculpas ante la ola de críticas. “Pido públicamente a la familia de los novios y a las personas que difundieron este video, pido perdón si lastimé, no fui comprendido, entendido o si pronuncié palabras que lastimaron a alguien. Pido perdón públicamente al obispo y a toda la Diócesis”.

Explicó que al referirse a la decoración de la boda no estaba discriminando a los novios. “Cuando dije que debían ser personas sencillas o pobres, no estaba discriminando a nadie, después de todo, mi vida como sacerdote es recibir y defender a los pobres”.