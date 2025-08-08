Ofrendas en Italia ahora podrán hacerse con tarjeta en 100 iglesias

En un giro hacia la modernización, las ofrendas con tarjeta en iglesias de Italia serán una realidad en más de 100 parroquias. Este novedoso método busca facilitar a los feligreses su contribución y adaptarse a la creciente digitalización que transforma distintos sectores de la sociedad, incluida la religión.

La implementación de esta medida permitirá que los asistentes realicen donaciones mediante dispositivos electrónicos situados dentro de los templos, de la misma manera en que se efectúan pagos en comercios o supermercados. Así, la digitalización religiosa se consolida como una herramienta práctica tanto para los asistentes como para las propias parroquias, que podrán gestionar de manera más sencilla las donaciones.

¿Cómo funcionará el uso de tarjetas en las iglesias? Las iglesias contarán con terminales de pago en los que se podrá ingresar el monto a donar y realizar la transferencia con tarjeta de débito, crédito o incluso dispositivos móviles.

Este sistema garantiza seguridad y transparencia, además de simplificar el proceso administrativo de las parroquias y aumentar las facilidades para quienes no suelen portar efectivo. Además, se prevé que otras iglesias de Europa podrían adoptar este sistema en el futuro, manteniendo la relevancia de las donaciones en la sostenibilidad de la vida eclesiástica.La iniciativa ya genera debate entre sectores más tradicionales y quienes ven en la digitalización una oportunidad para acercar la fe a nuevas generaciones.

También podría inspirar a comunidades religiosas de Latinoamérica a actualizar sus métodos, teniendo en cuenta el avance tecnológico global.Para conocer más sobre tendencias tecnológicas en espacios históricos.