Ofrecen $50 mil a cambio de información del joven que atropelló a su novia

México.- Una recompensa de $50 mil ha sido ofrecida a cambio de información del joven que atropelló y arrastró a su novia por varias cuadras, Diego Helguera.

La importante cantidad de dinero la anunció el diputado de Morena, Pedro César Carrizales, mejor conocido como el ‘Mijis’, apodo que se le atribuye por ser un expandillero.

‘Ofrezco $50 mil al que informe a las autoridades la ubicación del hijo de la chigada de este video’, cita la publicación del congresista.

Al respecto, indicó que el pago será acordado tanto por las autoridades como en persona una vez que se confirme que la información que proporcionó era verídica y se captura al joven que atropelló a su novia y la arrastró por varias cuadras.

El caso se viralizó luego que se revelaran videos del momento exacto cuando el joven atropella a su pareja y una amiga, ambas internas en un hospital.

Informe médico detalla que la joven con más daños fue la novia de Diego, quien presenta daños cerebrales, quemaduras en el pecho, el estómago y tiene los brazos rotos y fractura de cráneo.

Autoridades han indicado que el joven que atropelló a su novia apagó el celular y huyó de su casa, junto a sus familiares.

La última información que se conoció de Diego fue su deseo de suicidarse al no aguantar la presión de la sociedad.

“Gracias por todo, pero yo no me voy a ver encerrado a la v…ga. Así que si pasa algo prepárate para lo peor, o bueno, no peor porque a ti no te perjudica en nada, pero yo si siento que te va a pegar si sabes que me “corbatee” o algo”, dice el mensaje que supuestamente el acusado envió a un amigo.

Otro dato importante del caso, es que el joven que atropelló a su novia regresó al lugar donde se desprendió la joven y quedó tirada en el pavimento. Diego detiene el vehículo por unos segundos justo al lado del cadáver.

El caso ha generado indignación a nivel mundial y grupos defensores de los derechos humanos exigen justicia para Fernanda Cuadra y Polly Olivares, como han sido identificadas las jóvenes.