ODDITY anuncia la presentación de la declaración de inscripción para la oferta pública inicial propuesta

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–ODDITY Tech Ltd. (“ODDITY”), una plataforma de tecnología de consumo creada para transformar el mercado mundial del sector de la belleza y el bienestar, anunció hoy la presentación de una declaración de inscripción en el Formulario F-1 ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. en relación con la oferta pública inicial propuesta para sus acciones ordinarias Clase A. ODDITY ha solicitado cotizar sus acciones ordinarias de Clase A en el Nasdaq Global Select Market con el símbolo de cotización “ODD”. Aún no se ha determinado el número de acciones que se ofrecerán ni el rango de precios de la oferta propuesta. La oferta está sujeta a las condiciones del mercado, y no puede garantizarse si se completará o cuándo, ni el tamaño real o los términos de la oferta.





Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, and Allen & Company LLC ofician de gerentes principales de la ejecución de libros para la oferta propuesta. BofA Securities, Barclays Capital Inc., Truist Securities, Inc., JMP Securities, A Citizens Company y KeyBanc Capital Markets Inc. ofician de administradores contables de la oferta propuesta.

La oferta propuesta se realizará únicamente mediante un prospecto. Se pueden obtener copias del prospecto preliminar relacionado con la oferta propuesta, cuando estén disponibles, en: Goldman Sachs & Co. LLC, A la atención de: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, por teléfono al (866) 471- 2526, o por correo electrónico a prospectus-ny@ny.email.gs.com; Morgan Stanley & Co LLC, A la atención de: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014, por teléfono al (866) 718-1649, o por correo electrónico a prospectus@morganstanley.com; y Allen & Company LLC, A la atención de: Prospectus Department, 711 Fifth Avenue, New York, New York 10022 o por correo electrónico a allenprospectus@allenco.com.

La declaración de registro relacionada con estos valores ya se ha presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., pero aún no ha entrado en vigencia. Estos valores no pueden venderse ni pueden aceptarse ofertas de compra antes de que la declaración de registro entre en vigencia. Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta o la solicitud de una oferta de compra, ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o la calificación conforme a las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.

Acerca de ODDITY

ODDITY es una empresa de tecnología de consumo dedicada a la construcción y ampliación de primeras marcas digitales para irrumpir los sectores de belleza y bienestar en dominios fuera de línea. En su plataforma en línea impulsada por IA, la empresa atiende a más de 40 millones de usuarios con la implementación de ciencia de datos para identificar las necesidades de los consumidores y el desarrollo de soluciones en forma de productos de belleza y bienestar. ODDITY es propietaria de IL MAKIAGE y SpoiledChild. La empresa opera con una sede comercial en la ciudad de Nueva York, un centro de investigación y desarrollo en Tel Aviv, Israel, y un laboratorio de biotecnología en Boston.

