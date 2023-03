Ocho plantas de Teijin Automotive Technologies reciben un reconocimiento por su excelencia en las prácticas de medioambiente, salud y seguridad

AUBURN HILLS, Mích.–(BUSINESS WIRE)–Teijin Automotive Technologies anunció hoy los ganadores de su programa de Premios en Medioambiente, Salud y Seguridad (EH&S, por sus siglas en inglés) correspondientes a 2022. Los ganadores de 2022 año son:

Premios a la Sostenibilidad en EH&S: Lenoir, Carolina del Norte Pouancé, Francia Sarepta, Luisiana Tijuana, Baja California, México

Programa de EH&S con más mejoras, planta de pequeño tamaño – Manchester, Míchigan

Programa de EH&S con más mejoras, planta de gran tamaño – Conneaut, Ohio

Mejor programa de EH&S, planta de pequeño tamaño – Leça do Balio, Portugal

Mejor programa de EH&S, planta de gran tamaño – Saltillo, Coahuila, México

Estas plantas fueron seleccionadas entre las 22 sedes de fabricación global de Teijin Automotive Technologies. Ahora, en su 7mo. año, el Programa de Premios en EH&S de Teijin Automotive Technologies es un programa de reconocimiento conductual de élite que reconoce a las plantas por su compromiso y sus contribuciones a la seguridad de los empleados, el medioambiente, las comunidades en donde operan y la excelencia global del programa de EH&S. Los ganadores se seleccionan con base en los siguientes criterios:

Premio a la Sostenibilidad en EH&S – Este es el máximo galardón, que solo se concede a las instalaciones que logran y mantienen prácticas y resultados de EH&S de primera clase durante un mínimo de tres años consecutivos. Estas plantas ejemplifican los valores de Teijin Automotive al centrarse en la reducción del impacto medioambiental y en la protección de la salud y la seguridad de los empleados. Las plantas que reciben este premio han alcanzado y sostenido la excelencia mediante la integración de la gestión de EH&S en las operaciones empresariales.

Premio al Mejor Programa de EH&S – Entregado en dos categorías, plantas de gran tamaño (más de 200 empleados) y de pequeño tamaño (menos de 200 empleados), este premio reconoce a las plantas que han incorporado con éxito el concepto de EH&S como un valor esencial, integrándolo en cada aspecto del trabajo y demostrando su compromiso con la seguridad de los trabajadores y la mejora continua en el desempeño.

Premio al Programa de EH&S con Más Mejoras – También se entrega en ambas categorías según el tamaño de la planta (grande y pequeño). Se entrega a las plantas que ejemplifican una mejora significativa en el desempeño interanual en EH&S.

Para ser elegible para cualquiera de las categorías de premios, los programas nominados deben demostrar lo siguiente:

Reducción de los riesgos en el lugar de trabajo

Aumento en la notificación de casi accidentes

Inexistencia de lesiones significativas

Auditorías excepcionales de medioambiente y seguridad

Implementación de mejoras en la seguridad laboral

Inexistencia de derrames o escapes de químicos al medioambiente

Inexistencia de acciones de imposición durante el año hasta el momento del anuncio del premio

“No hay nada más importante para nosotros que la salud y la seguridad de nuestros empleados, y este programa pone de relieve esa importancia”, dijo Dina Graham, vicepresidenta de Asuntos Legales Medioambientales, Salud, Seguridad y Sostenibilidad. “Las plantas que ganaron son las que funcionan con un programa de seguridad impulsado por el liderazgo y adoptado por los empleados que está cambiando la cultura del lugar de trabajo”, dijo Graham.

“Cualquier lesión a un empleado en el lugar de trabajo es demasiado”, dijo el director general, Chris Twining. “Nuestra meta suprema es lograr la inexistencia de lesiones en todas las plantas. Estas plantas ganadoras merecen un reconocimiento por su compromiso continuo de mejorar sus registros de seguridad, reducir el impacto ambiental y alcanzar resultados comerciales positivos. Seguiremos poniendo la vara alta, mejorando continuamente nuestras prácticas de seguridad y medioambiente y lograremos un lugar de trabajo donde nadie se lesione”.

Cada una de las plantas ganadoras celebrará con una comida formal presencial con Twining, Graham y otros ejecutivos de la empresa, y recibirá una condecoración grabada para exhibir en sus instalaciones.

