Oceanview Reinsurance nombra a Michael C. Ward vicepresidente y director financiero

El experimentado líder financiero aporta a Oceanview una trayectoria de 16 años en reaseguros.

HAMILTON, Bermuda--(BUSINESS WIRE)--Oceanview Reinsurance Ltd., filial de Oceanview Holdings Ltd., anuncia el nombramiento de Michael C. Ward como vicepresidente y director financiero.

El Sr. Ward se encargará de supervisar las funciones financieras y de presentación de informes de Oceanview Reinsurance, manteniendo su compromiso con la excelencia financiera y apoyando las iniciativas estratégicas de la empresa. Con más de 16 años de experiencia en el sector del reaseguro, el Sr. Ward aporta a su nuevo cargo un gran bagaje de conocimientos en liderazgo financiero, informes reglamentarios, gestión de capital y optimización de procesos.

“El nombramiento de Michael llega en un momento crucial para Oceanview Reinsurance. Su experiencia en información regulatoria y gestión de capital tendrá una importancia decisiva a medida que nos adentramos en el cambiante panorama regulatorio y optimizamos nuestra estructura de capital”, declaró Andrew Kanelos, presidente ejecutivo y director de gobernanza de Oceanview Reinsurance Ltd. “El liderazgo de Michael nos ayudará a asegurar que mantenemos la solidez financiera mientras perseguimos oportunidades de crecimiento estratégico”.

“Conforme seguimos expandiendo nuestra huella global, en particular con nuestro reciente lanzamiento en las Islas Caimán, la experiencia internacional de Michael y su profundo conocimiento de los diversos mercados de reaseguros serán de un inmenso valor”, expresó William Egan, director ejecutivo de Oceanview Holdings Ltd. “Su probada capacidad para implementar procesos financieros eficientes y proporcionar ideas estratégicas apoyará nuestra misión de ofrecer soluciones innovadoras de reaseguro a clientes de todo el mundo”.

Antes de incorporarse a Oceanview Reinsurance, el Sr. Ward fue interventor financiero en Argus Group, responsable de operaciones financieras, cumplimiento normativo y gestión de capital. Entre sus funciones anteriores se incluyen las de jefe de Informes Reglamentarios y Operaciones de Tesorería en Argus Group y gerente en Kane (Bermuda) Limited.

Entre las titulaciones profesionales del Sr. Ward figuran: Fellow Member de la Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Associate in Reinsurance (ARe) y Associate in Insurance Accounting & Finance (AIAF). Es licenciado (con honores) en Contabilidad y Finanzas por la Universidad John Moores de Liverpool (Reino Unido).

Este nombramiento es consecuencia de la reciente expansión de las operaciones globales de reaseguro de Oceanview con el establecimiento de Oceanview Secure Reinsurance Ltd. en las Islas Caimán, lo que refuerza aún más la capacidad de la compañía para ofrecer soluciones integrales de reaseguro a clientes de todo el mundo.

Acerca de Oceanview Reinsurance Ltd.

Oceanview Reinsurance Ltd. es una aseguradora de clase E con sede en Bermudas y filial de Oceanview Holdings Ltd. Con la calificación “A” (Excelente) por A.M. Best, Oceanview Reinsurance ofrece soluciones de reaseguro innovadoras a clientes de todo el mundo. Oceanview Holdings Ltd., creada en 2018, ofrece rentas vitalicias y soluciones de reaseguro intensivas en activos a través de sus filiales, con más de USD 12 000 millones en activos consolidados a finales de 2023.

Para más información, consulte https://oceanviewreinsurance.com/ o siga a Oceanview Reinsurance en LinkedIn.

