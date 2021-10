Ocean Capital Emite Una Carta Abierta a los Accionistas de los Fondos De Bonos I, III y VI de UBS Puerto Rico Sobre la Necesidad Urgente de Un Cambio en las Juntas Directivas

Expone la Falta de Alineación de los Directores Actuales Con los Inversionistas, Tomando En Cuenta Los Millones de Dólares En Compensación Que Ellos Mismos Se Han Otorgado En Medio de Años de Pérdidas y Reducciones Recientes en los Dividendos

Insta a los Accionistas a Votar en la Tarjeta AZUL Para Elegir el 28 de Octubre Próximo a los Nominados por Ocean Capital a las Juntas Directivas de los Fondos I y III y el 26 de Octubre a los Nominados para la Junta Directiva del Fondo VI, Que Sí Están Alineados y Están Radicados en San Juan

SAN JUAN, Puerto Rico–(BUSINESS WIRE)–Ocean Capital LLC emitió hoy la siguiente carta abierta. Regístrese en este enlace para recibir actualizaciones relacionadas con nuestras campañas a favor de nuestros nominados: www.ImproveUBSPRFunds.com.

Compañeros accionistas:

Ocean Capital LLC (junto con sus afiliadas, “Ocean Capital” o “nosotros”) ha nominado a personas altamente calificadas e independientes como candidatos para elección a las juntas directivas (las “juntas”) del Tax-Free Fixed Income Fund para Residentes de Puerto Rico, Inc. (“Fondo I”), del Tax-Free Fixed Income Fund III para Residentes de Puerto Rico, Inc. (“Fondo III”) y del Puerto Rico Residents Tax-Free Fund VI, Inc. (“Fondo VI”, que junto con el Fondo I y el Fondo III, son para efectos de esta carta los “Fondos de Bonos de Puerto Rico”), cada uno de los cuales es administrado o coadministrado por la afiliada de UBS, Financial Services Incorporated de Puerto Rico (“UBS”).

Aunque el mercado más amplio de bonos municipales ha subido más de 152% en las últimas dos décadas, las juntas directivas actuales han producido rendimientos negativos durante las respectivas vidas de los tres Fondos de Bonos de Puerto Rico.1 Un dólar invertido en uno de los fondos al comienzo del fondo vale esencialmente menos hoy.

Mientras UBS reclama que sus nominados preferidos tienen “ un compromiso de larga trayectoria con los fondos y sus accionistas”, la realidad es que esos directores tienen más experiencia en presidir la destrucción significativa del valor de los fondos mientras cobran salarios anuales de seis cifras.2 Nos preguntamos seriamente cómo las juntas actuales pueden intentar solicitar el apoyo de los accionistas para sus directores cuando estos individuos, prácticamente, no tienen participaciones significativas y recientemente redujeron el dividendo del 30 de septiembre para los Fondos I y III. Mientras los accionistas han sufrido a lo largo de los años, Vicente León, Carlos Nido, Luis M. Pellot, Carlos V. Ubiñas y José J. Villamil han recibido colectivamente millones de dólares en compensación y no han podido comprar acciones significativas en el mercado abierto. Creemos firmemente que estos directores no responden a los intereses de los inversionistas, a diferencia de Ocean Capital, que posee más del 6% en cada uno de los Fondos de Bonos de Puerto Rico.

Les instamos a que consideren el historial y las cualificaciones de los directores actuales antes de emitir su voto en las reuniones anuales de este mes:

Vicente León Carlos Nido x. De minimis la tenencia de acciones, a pesar de su larga incumbencia en las juntas x De minimis la tenencia de acciones, a pesar de haber estado en la junta por 14 años x. Sin experiencia previa en juntas directivas públicas x Sin experiencia previa en juntas directivas públicas x. Ausencia de experiencia en mercados de capital x Ausencia de experiencia en mercados de capital x. Estuvo en la junta del Fondo III mientras los accionistas sufrieron rendimientos negativos de -18.30% el año pasado x Estuvo en la junta del Fondo VI mientras los accionistas sufrieron rendimientos negativos de -3.75% por más de los pasados 10 años. x Cobró más de $ 105,000 en compensación total de los Fondos de Bonos de Puerto Rico * Luis M. Pellot Carlos V. Ubiñas x $0 invertidos en los Fondos de Bonos de Puerto Rico, a pesar de haber estado 16 años en las juntas x Director con intereses (NO es independiete) x Sin experiencia en junta directivas públicas x De minimis la tenencia de acciones, a pesar de haber estado en la junta por 16 años x Ausencia de experiencia en mercados de capital x Sobre 30 años de experiencia trabajando para UBS x Estuvo en la junta directiva del Fondos VI mientras los accionistas tuvieron rendimientos negativos totales de -3.75% por los pasados 10 años x Sin experiencia en junta directivas públicas x Cobró más de $152,000 en compensación total de los Fondos de Bonos de Puerto Rico x Estuvo en la junta directiva del Fondos VI mientras los accionistas tuvieron rendimientos negativos totales de -7.10% por los pasados 10 años José J. Villamil x $0 invertidos en los Fondos de Bonos de Puerto Rico, a pesar de su larga incumbencia en las Juntas x Estuvo en la Junta Directiva del Fondo I el año pasado mientras los accionistas sufrieron un rendimiento total de -27.27%

Afortunadamente, los accionistas de los Fondos de Bonos de Puerto Rico tendrán la oportunidad de colocar nuevos directores comprometidos a abordar lo que percibimos como errores del pasado en las reuniones anuales de los fondos I, III y VI. En un contraste marcado con los directores actuales, nuestra lista de candidatos a directores independientes posee colectivamente experiencia en administración de activos y en juntas directivas de corporaciones públicas; experiencia en mercados de capital y conocimiento de la economía del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Nuestros nominados independientes y altamente calificados son:

Nominados para el Fondo I José R. Izquierdo II

Brent D. Rosenthal Nominados para el Fondo III Roxana Cruz-Rivera

José R. Izquierdo II

Brent D. Rosenthal Nominados para el Fondos VI José R. Izquierdo II

Brent D. Rosenthal

Creemos firmemente que nuestros candidatos son los directores adecuados para aplicar estrategias de valorización, posibles recompras de acciones y liquidaciones ordenadas.

Los alentamos a que se involucren y compartan sus comentarios con nosotros sobre nuestras papeletas visitando www.ImproveUBSPRFunds.com. Si tiene alguna pregunta sobre cómo votar en la tarjeta AZUL o sobre el formulario de instrucciones para el voto en la tarjeta AZUL para elegir a nuestros nominados en las reuniones anuales del 28 de octubre para los Fondos I y III o para reunión anual del 26 de octubre para el Fondo VI, hágalo en este enlace: ocean@investor.morrowsodali.com.

Gracias por su atención.

Sinceramente,

W. Heath Hawk



Ocean Capital, LLC

CIERTA INFORMACIÓN SOBRE LOS PARTICIPANTES:

A los accionistas del Tax-Free Fixed Income Fund para residentes de Puerto Rico, Inc.

Ocean Capital LLC y los demás participantes en su solicitud (colectivamente, los “participantes del Fondo I”) han sometido ante la Comisión de Intercambio y Valores (o SEC, por sus siglas en inglés) una declaración de representación definitiva o proxy correspondiente a la tarjeta AZUL para ser usada en relación con la solicitud de poderes de los accionistas del Tax-Free Fixed Income Fund para Residentes de Puerto Rico, Inc. (Fondo I) para la reunión anual de accionistas del 2021 que se aproxima. Se advierte a todos los accionistas del Fondo I que lean la declaración de representación definitiva o proxy y otros documentos relacionados con la solicitud de poderes por parte de los participantes del Fondo I. Los accionistas pueden obtener sin caros alguno la declaración de poder definitiva o proxy y la tarjeta AZUL que la acompaña, cualquier enmienda o suplemento a la declaración de poder definitiva y otros documentos relevantes presentados por los participantes del fondo I ante la SEC sin cargo en el sitio web de la SEC en se proporcionarán a algunos o todos los accionistas del Fondo I, en el sitio web de la SEC, http://www.sec.gov.

A los accionistas del Tax-Free Fixed Income Fund III para residentes de Puerto Rico, Inc.

Ocean Capital LLC y los demás participantes en su solicitud (colectivamente, los “participantes del Fondo III”) han sometido ante la Comisión de Intercambio y Valores (o SEC, por sus siglas en inglés) una declaración de representación definitiva o proxy correspondiente a la tarjeta AZUL para ser usada en relación con la solicitud de poderes de los accionistas del Tax-Free Fixed Income Fund III para Residentes de Puerto Rico, Inc. (Fondo III) para la reunión anual de accionistas del 2021 que se aproxima. Se advierte a todos los accionistas del Fondo III que lean la declaración de representación definitiva o proxy y otros documentos relacionados con la solicitud de poderes por parte de los participantes del Fondo III. Los accionistas pueden obtener sin caros alguno la declaración de poder definitiva o proxy y la tarjeta AZUL que la acompaña, cualquier enmienda o suplemento a la declaración de poder definitiva y otros documentos relevantes presentados por los participantes del fondo III ante la SEC sin cargo en el sitio web de la SEC en se proporcionarán a algunos o todos los accionistas del Fondo III, en el sitio web de la SEC, http://www.sec.gov.

A los accionistas del Tax-Free Fixed Income Fund VI para residentes de Puerto Rico, Inc.

Ocean Capital LLC y los demás participantes en su solicitud (colectivamente, los “participantes del Fondo VI”) han sometido ante la Comisión de Intercambio y Valores (o SEC, por sus siglas en inglés) una declaración de representación definitiva o proxy correspondiente a la tarjeta AZUL para ser usada en relación con la solicitud de poderes de los accionistas del Tax-Free Fixed Income Fund VI para Residentes de Puerto Rico, Inc. (Fondo VI) para la reunión anual de accionistas del 2021 que se aproxima. Se advierte a todos los accionistas del Fondo VI que lean la declaración de representación definitiva o proxy y otros documentos relacionados con la solicitud de poderes por parte de los participantes del Fondo VI. Los accionistas pueden obtener sin caros alguno la declaración de poder definitiva o proxy y la tarjeta AZUL que la acompaña, cualquier enmienda o suplemento a la declaración de poder definitiva y otros documentos relevantes presentados por los participantes del fondo VI ante la SEC sin cargo en el sitio web de la SEC en se proporcionarán a algunos o todos los accionistas del Fondo VI, en el sitio web de la SEC, http://www.sec.gov.

1 Rendimientos del índice de bonos municipales de S&P hasta el 31 de diciembre de 2020.

2 Cartas de los Fondos de Bonos de Puerto Rico enviadas a los accionistas (7-8 de octubre de 2021). Rendimientos de mercado incluidos en el Informe Trimestral de Fondos de Bonos de Puerto Rico, Cuarto Trimestre de 2020

* Compensación total de los Fondos afiliados de Bonos de Puerto Rico. Para el año calendario que acabó el 31 de diciembre de 2020. Nótese que esta cantidad no incluye las cantidades relacionados con el reembolso de gastos por asistir a las reuniones de las juntas directivas o a reuniones de sus comités.

Contacts

Para inversionistas:

Morrow Sodali



Mike Verrechia / Bill Dooley, 800-662-5200



ocean@investor.morrowsodali.com

Para medios:

MKA



Greg Marose / Charlotte Kiaie, 646-386-0091



gmarose@mkacomms.com / ckiaie@mkacomms.com