Ocean Capital anuncia la creación de la Coalición de Inversores Interesados en los Fondos de Bonos Cerrados de UBS

Envía una carta a los accionistas en relación con las campañas para revisar los consejos de administración de determinados fondos de bonos cerrados de UBS

Destaca los evidentes fracasos de UBS y el sufrimiento a largo plazo de los accionistas de los fondos

Busca instalar nuevos directores comprometidos a priorizar los intereses de los accionistas y evaluar todas las vías para maximizar el valor, incluida la liquidación de los fondos para alcanzar el valor neto de los activos

SAN JUAN, Puerto Rico–(BUSINESS WIRE)–Ocean Capital LLC envió hoy la siguiente carta a los accionistas de Tax-Free Fixed Income Fund IV for Puerto Rico Residents, Inc. y Tax-Free Fixed Income Fund V for Puerto Rico Residents, Inc. que son fondos gestionados por una filial de UBS Financial Services Incorporated de Puerto Rico.

***

Estimado accionista:

Ocean Capital LLC y los demás participantes en sus solicitudes (colectivamente, “Ocean Capital” o “nosotros”) son accionistas interesados del Tax-Free Fixed Income Fund IV for Puerto Rico Residents, Inc. (“Fondo IV”) y Tax-Free Fixed Income Fund V for Puerto Rico Residents, Inc. (“Fondo V”), cada uno de los cuales es administrado por una filial de UBS Financial Services Incorporated of Puerto Rico (colectivamente, “UBS”). Recientemente, Ocean Capital formó la Coalición de Inversores Interesados en los Fondos de Bonos Cerrados de UBS (la “Coalición”) con el fin de abogar eficazmente por una mejor gobernanza en el Fondo IV y el Fondo V.

HEMOS DESIGNADO CANDIDATOS A DIRECTOR ALINEADOS PARA FORMAR PARTE DE LOS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO IV Y DEL FONDO V.

Creemos firmemente que la reconstitución de los Consejos de Administración (el “Consejo”) del Fondo IV y del Fondo V es fundamental para mejorar la gobernanza y, en última instancia, garantizar que los intereses de los accionistas se sitúen por delante de las prioridades egoístas de UBS. Durante demasiado tiempo, parece que los accionistas de los fondos de renta fija cerrados gestionados o cogestionados por UBS se han visto obligados a soportar las pésimas prácticas de gestión de activos y los rendimientos extraordinariamente malos que se detallan a continuación. Por ello, hemos propuesto a las siguientes personas, altamente cualificadas e independientes, para que sean elegidas en las Juntas de Accionistas del Fondo IV y del Fondo V en 2021 (las “Juntas Anuales de 2021”), previstas actualmente para el 29 de julio de 2021:

Candidatos del Fondo IV Candidatos del Fondo V Roxana Cruz-Rivera

William Heath Hawk

José R. Izquierdo II Roxana Cruz-Rivera

William Heath Hawk

José R. Izquierdo II

Brent D. Rosenthal

Nuestros candidatos poseen colectivamente una importante experiencia en la gestión de activos, un profundo conocimiento de las emisiones de deuda de la Mancomunidad y unas perspectivas de control muy necesarias. Son los directores adecuados para restaurar la credibilidad en la sala de juntas y recuperar la confianza de los accionistas.

CREEMOS QUE LOS ARGUMENTOS PARA EL CAMBIO EN LA SALA DE JUNTAS DEL FONDO IV Y DEL FONDO V SON MUY CLAROS.

Desde su creación, la media de los rendimientos totales anuales del Fondo IV y del Fondo V ha sido negativa, lo que significa que un dólar invertido en el momento de su lanzamiento vale menos hoy en día.1 Los rendimientos totales a un año de ambos fondos también son negativos.2 Según nuestro análisis, parece que los accionistas han sufrido en casi todos los horizontes temporales relevantes:

Rentabilidad total media anual del Fondo IV3 Rentabilidad total media anual del Fondo V4 A un año: -33.27%

A tres años: 2.37%

A cinco años: 6.61%

A diez años -3.71%

Desde la creación hasta la fecha: -0.15% A un año: -35.92%

A tres años: -1.92%

A cinco años: 5.59%

A diez años -5.50%

Desde la creación hasta la fecha: -2.25%

Reconocemos que los problemas con respecto a UBS y sus fondos de bonos cerrados de Puerto Rico han sido tan problemáticos que muchos inversores han presentado demandas legales. Un artículo de 2018 de CNBC destacó que hubo un “ tsunami de demandas de arbitraje que han sido presentadas contra UBS por inversores con sede en Puerto Rico por -entre otros cargos- incumplimiento del deber fiduciario, negligencia y fraude”.5 Ese mismo artículo incluso señaló que el ex director general de UBS Group AG declaró que “podríamos haber hecho mejor las cosas” respecto de los fondos.6

También nos parece notable que los reguladores, como la Comisión de Valores de Estados Unidos (“SEC”) y la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (“FINRA”), abrieran investigaciones sobre UBS y sus fondos de bonos cerrados de Puerto Rico. Los reguladores afirmaron que UBS y sus ejecutivos hicieron declaraciones falsas relacionadas con los fondos.7 Finalmente, UBS ha pagado decenas de millones de dólares como parte de los acuerdos desde la primavera boreal de 2012.8

Dadas estas circunstancias y hechos, no podemos confiar a los actuales Consejos de Administración que continúen supervisando el Fondo IV y el Fondo V Nuestros candidatos se han comprometido a poner los intereses de los accionistas en primer lugar y a evaluar todas las vías para maximizar el valor, incluido el restablecimiento de un programa de recompra de acciones, la liquidación de los fondos para realizar sus respectivos valores de activos netos y otras iniciativas de desbloqueo de valor.

NO NOS DEJAREMOS DISUADIR POR LA CONDUCTA ANTIACCIONARIAL DE UBS NI POR SUS ESFUERZOS POR LUCHAR CONTRA UN CAMBIO MUY NECESARIO.

En lugar de permitir que la democracia de los accionistas se desarrolle en las Juntas Anuales de 2021, el Fondo IV y el Fondo V -bajo la dirección de UBS- siguen creando todos los obstáculos posibles para no tener que rendir cuentas. Han contratado a asesores que cobran honorarios elevados con el capital de los accionistas y han iniciado una estrategia para convocar las Juntas Anuales de 2021 con apenas 30 días de antelación. Además, se han negado ilegalmente a aceptar nuestros nombramientos de directores.

Los directores del Fondo IV y del Fondo V han demostrado un aparente desprecio por la democracia de los accionistas al ignorar todos nuestros esfuerzos constructivos para resolver las preocupaciones antes de que iniciáramos estas campañas de cambio. Consideramos que los directores del Fondo IV y del Fondo V están más preocupados por preservar sus funciones que por salvaguardar los recursos de los accionistas y permitir que se celebren elecciones justas.

Afortunadamente, la Coalición no se dejará disuadir por UBS, los directores titulares y sus mecanismos de atrincheramiento. Tenemos la intención de llevar adelante cambios en los consejos de administración del Fondo IV y del Fondo V, independientemente del tiempo que tarden o de lo que cueste. Los accionistas de estos fondos se han visto obligados a aceptar un rendimiento inferior y un despilfarro sostenidos durante demasiado tiempo, y se merecen algo mucho mejor.

Los alentamos a que se comprometan con nosotros y compartan su opinión, poniéndose en contacto con nuestro representante legal mediante un mensaje a ocean@investor.morrowsodali.com. Juntos, creemos que los accionistas pueden exigir responsabilidades a UBS y a los directores de los fondos por su bajo rendimiento.

Atentamente,

W. Heath Hawk

Ocean Capital, LLC

***

CIERTA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PARTICIPANTES

A los accionistas de Tax-Free Fixed Income Fund IV for Puerto Rico Residents, Inc:

Ocean Capital LLC (“Ocean Capital”), William Heath Hawk, José R. Izquierdo II y Roxana Cruz-Rivera (todos los anteriores, los “Participantes del Fondo IV”) tienen la intención de presentar ante la Comisión de Valores y Bolsa (la “SEC”) una declaración de poder definitiva y el formulario de tarjeta de poder AZUL que la acompaña para ser utilizados en relación con la solicitud de poderes de los accionistas del Tax-Free Fixed Income Fund IV for Puerto Rico Residents, Inc. (“Fondo IV”). Se aconseja a todos los accionistas del Fondo IV que lean la declaración de poder definitiva y otros documentos relacionados con la solicitud de poderes por parte de los Participantes del Fondo IV cuando estén disponibles, ya que contendrán información importante, incluida información adicional relacionada con los Participantes del Fondo IV. La declaración de poder definitiva y la tarjeta de poder AZUL que la acompaña se entregarán a algunos o a todos los accionistas del Fondo IV y estarán, junto con otros documentos pertinentes, disponibles de forma gratuita en el sitio web de la SEC, http://www.sec.gov.

La información sobre los Participantes del Fondo IV y una descripción de sus intereses directos o indirectos, por tenencia de valores o por otras vías, se encuentra en una declaración de poder preliminar en el Anexo 14A presentada por los Participantes del Fondo IV ante la SEC el 19 de julio de 2021. Este documento está disponible gratuitamente en la fuente indicada anteriormente.

A los accionistas del Tax-Free Fixed Income Fund V for Puerto Rico Residents, Inc.:

Ocean Capital LLC (“Ocean Capital”), William Heath Hawk, José R. Izquierdo II, Roxana Cruz-Rivera y Brent D. Rosenthal (todos los anteriores, los “Participantes del Fondo V”) tienen la intención de presentar ante la Comisión de Valores y Bolsa (la “SEC”) una declaración de poder definitiva y el formulario de tarjeta de poder AZUL que la acompaña para ser utilizados en relación con la solicitud de poderes de los accionistas del Tax-Free Fixed Income Fund V for Puerto Rico Residents, Inc. (“Fondo V”). Se aconseja a todos los accionistas del Fondo V que lean la declaración de poder definitiva y otros documentos relacionados con la solicitud de poderes por parte de los Participantes del Fondo V cuando estén disponibles, ya que contendrán información importante, incluida información adicional relacionada con los Participantes del Fondo V. La declaración de poder definitiva y la tarjeta de poder BLUE que la acompaña se entregarán a algunos o a todos los accionistas del Fondo V y estarán, junto con otros documentos pertinentes, disponibles de forma gratuita en el sitio web de la SEC, http://www.sec.gov.

La información sobre los Participantes del Fondo V y una descripción de sus intereses directos o indirectos, por tenencia de valores o por otras vías, se encuentra en una declaración de poder preliminar en el Anexo 14A presentada por los Participantes del Fondo V ante la SEC el 19 de julio de 2021. Este documento está disponible gratuitamente en la fuente indicada anteriormente.

1 Informe trimestral de Fondos Cerrados de UBS Asset Managers of Puerto Rico, cuarto trimestre de 2020.



2 Informe trimestral de Fondos Cerrados de UBS Asset Managers of Puerto Rico, cuarto trimestre de 2020.



3 Rendimientos de mercado incluidos en el informe trimestral de Fondos Cerrados de UBS Asset Managers of Puerto Rico, cuarto trimestre de 2020.



4 Rendimientos de mercado incluidos en el informe trimestral de Fondos Cerrados de UBS Asset Managers of Puerto Rico, cuarto trimestre de 2020.



5 CNBC, “ UBS Group CEO on Puerto Rico: ‘We could have done things better’”, 18 de junio de 2018.



6 CNBC, “ UBS Group CEO on Puerto Rico: ‘We could have done things better’”, 18 de junio de 2018.



7 Comunicado de prensa de la Comisión de Valores de Estados Unidos fechado el 1 de mayo de 2012.



8 Comunicado de prensa de la Comisión de Valores de Estados Unidos fechado el 1 de mayo de 2012 y comunicado de prensa de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera fechado el 29 de septiembre de 2015.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Para los inversores:



Morrow Sodali



Mike Verrechia/Bill Dooley, 800-662-5200



ocean@investor.morrowsodali.com

Para la prensa:



MKA



Charlotte Kiaie, 646-386-0091



ckiaie@mkacomms.com