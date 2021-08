Ocean Capital aclara el récord ante los intentos recientes de UBS de engañar a los accionistas de ciertos fondos cerrados de bonos

Pone freno a los intentos de difundir información distorsionada y falsedades respecto a las intenciones de Ocean Capital con los accionistas de los Fondos IV y V

Reafirma que los intereses de Ocean Capital están alineados con los de otros accionistas

Insta a los accionistas a votar en la tarjeta AZUL que ha sido distribuida para elegir a directores altamente cualificados e independientes que no se deban a UBS

SAN JUAN, Puerto Rico–(BUSINESS WIRE)–Ocean Capital LLC envió hoy la siguiente carta a los accionistas del Tax-Free Fixed Income Fund IV para residentes de Puerto Rico Inc. y el Tax-Free Fixed Income Fund V para residentes de Puerto Rico, que son fondos administrados por una filial de UBS Financial Services de Puerto Rico.

Estimado compañero accionista,

Ocean Capital LLC y los otros participantes en sus solicitudes (colectivamente “Ocean Capital” o “nosotros”) son accionistas sumamente preocupados por el manejo del Tax-Free Fixed Income Fund IV para residentes de Puerto, Inc. (“Fondo IV”) y del Tax-Free Fixed Income Fund V para residentes de Puerto Rico, Inc. (“Fondo V”), cada uno de los cuales es administrado por una filial de UBS Financial Services Inc. de Puerto Rico (colectivamente, “UBS”). Hemos nominado a personas altamente qualificadas e independientes para las Juntas de Directores (las “Juntas”) del Fondo IV y el Fondo V para sus respectivas Reuniones Anuales de Accionistas (las “Reuniones Anuales”) el 26 de agosto de 2021, y le instamos a que voten en la Tarjeta AZUL para elegir nuestros nominados.

Desafortunadamente, UBS y las Juntas de Directores de los Fondos IV y V están llevando a cabo una campaña bajuna en un aparente intento de engañar a los accionistas. UBS y las Juntas están difundiendo información errónea sobre Ocean Capital y nuestras intenciones. Las cartas enviadas por los fondos el 16 de agosto de 2021 nos demuestran que los directores actuales están más interesados en mantener sus posiciones que en dar la bienvenida a las perspectivas de los accionistas.1

En particular, nos parece insultante que los directores justifiquen los malos rendimientos y que sugieran que han dado buenos resultados. Creemos que la necesidad de cambio en las juntas directivas es irrefutable. Sospechamos que los aparentes esfuerzos de UBS para reescribir la historia resultarán inútiles una vez que los accionistas tengan la oportunidad de revisar los datos:

Dato: A pesar de los intentos de UBS de darle la vuelta al rendimiento deficiente, la realidad es que los accionistas se han enfrentado a rendimientos negativos desde el inicio de los fondos:

Rendimientos promedio del Fondo IV2 Rendimientos promedio del Fondo V3 A un año: -33.27%

A tres años: 2.37%

A cinco años: 6.61%

A diez años -3.71%

Desde la creación hasta la fecha: -0.15% A un año: -35.92%

A tres años: -1.92%

A cinco años: 5.59%

A diez años -5.50%

Desde la creación hasta la fecha: -2.25%

Dato: Los fondos están utilizando argumentos altamente cuestionables para afirmar que nuestras nominaciones no son válidas.

En particular, los fondos se han negado a aceptar nuestras nominaciones de candidatos a directores al afirmar que un accionista debe ser un titular de las acciones de los fondos para ser elegible para presentar nominaciones.

En los estatutos de los fondos ni en la Ley de Puerto Rico hay lenguaje que apoye lo que creemos que es una posición altamente anti-accionista.

Dato: Ocean Capital no es un “ fondo de cobertura con sede en Georgia” y es una entidad separada de First Southern, que es un corredor de bolsa registrado con sede en Puerto Rico que proporciona servicios de banca de inversión y corretaje a clientes locales y en todo Estados Unidos.

Ocean Capital es un vehículo de inversión creado en Puerto Rico por el director de First Southern.

Ocean Capital no es una compañía bajo las disposiciones de las leyes 20/22 y, por lo tanto, no disfruta de beneficios fiscales bajo esos estatutos.

First Southern se formó como una compañía de responsabilidad limitada en Puerto Rico, y la mayoría de su personal está en su oficina de Puerto Rico.

Dato: La participación propietaria significativa de Ocean Capital en el Fondo IV y en el Fondo V significa que nuestros intereses están alineados directamente con los accionistas: no estamos buscando “extraer ganancias a corto plazo” a expensas de nuestros colegas inversionistas.

Nuestros nominados están comprometidos en poner los intereses de los accionistas primero y evaluar todas las vías para maximizar el valor una vez sean parte de las juntas directivas.

Tenemos la intención de facilitar los cambios en las juntas directivas de los Fondos IV y V, independientemente del tiempo que tome.

Al fin y al cabo, creemos que las comunicaciones recientes de UBS son completamente engañosas y nos preguntamos, si UBS está dispuesta a estirar la verdad y difundir información errónea sobre uno de sus mayores accionistas, ¿cómo podemos confiar en que los directores de los fondos sean buenos administradores corporativos de nuestro capital?

Si tiene alguna pregunta sobre cómo votar en la tarjeta AZUL o sobre el formulario de instrucciones de votación AZUL para elegir a nuestros nominados para las juntas directivas de los Fondos IV y V antes de las Reuniones Anuales del 26 de agosto de 2021, comuníquese con nuestro abogado al siguiente correo electrónico: ocean@investor.morrowsodali.com.

También puede visitar nuestro sitio web, www.ImproveUBSPRFunds.com para obtener información sobre nuestras campañas y sobre la Coalición de Inversionistas Preocupados de Fondos Cerrados de Capital Fijo de UBS.

Atentamente,

W. Heath Hawk



Ocean Capital, LLC

CIERTA INFORMACIÓN SOBRE LOS PARTICIPANTES:

A los Accionistas del Tax-Free Fixed Income Fund IV para residentes de Puerto Rico, Inc.

Ocean Capital LLC, William Heath Hawk, José R. Izquierdo II y Roxana Cruz-Rivera (todos los anteriores, los “Participantes del Fondo IV”) han presentado una declaración de representación definitiva o proxy y el formulario AZUL adjunto ante la Comisión de Intercambio y Valores (o ‘SEC’, por sus siglas in inglés) para ser utilizado en relación con la solicitud de proxy a los accionistas del Fondo IV. Se recomienda a todos los accionistas del Fondo IV que lean la declaración de representación definitiva o proxy y otros documentos relacionados con la solicitud de proxy por parte de los Participantes del Fondo IV sometidos ante la SEC, ya que contienen información importante, incluida información adicional relacionada con los Participantes del Fondo IV. Los accionistas pueden obtener la declaración de representación definitiva o proxy y la tarjeta de representación AZUL que la acompaña, cualquier enmienda o suplemento a la declaración de representación definitiva y otros documentos relevantes presentados por los Participantes del Fondo IV ante la SEC sin cargo alguno en el sitio web de la SEC, en el siguiente enlace: http://www.sec.gov

A los Accionistas del Tax-Free Fixed Income Fund V para Residentes de Puerto Rico, Inc.:

Ocean Capital LLC, William Heath Hawk, José R. Izquierdo II, Roxana Cruz-Rivera y Brent D. Rosenthal (todos los anteriores, los “Participantes del Fondo V”) han presentado una declaración de representación definitiva o proxy y el formulario adjunto de tarjeta de representación AZUL ante la Comisión de Intercambio y Valores (o ‘SEC’, por sus siglas en ingles) para ser utilizado en relación con la solicitud de representación o proxy de los accionistas del Fondo V. Se recomienda a todos los accionistas del Fondo V que lean la declaración de representación definitiva o proxy y otros documentos relacionados con la solicitud de representación o proxy por parte de los Participantes del Fondo V presentados ante la SEC, ya que contienen información importante, incluida información adicional relacionada con los Participantes del Fondo V. Los accionistas pueden obtener la declaración de representación definitiva o proxy y la tarjeta de representación AZUL que la acompaña, cualquier enmienda o suplemento a la declaración de representación definitiva y otros documentos relevantes presentados por los Participantes del Fondo V ante la SEC sin cargo alguno en el sitio web de la SEC, en el siguiente enlace: http://www.sec.gov

1 Carta del Tax-Free Fixed Income Fund IV (https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001847305/000119312521248582/d185456ddefa14a.htm); Carta del Tax-Free Fixed Income Fund V (https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001847307/000119312521248577/d215472ddefa14a.htm).



2 Rendimientos de mercado incluidos en el informe trimestral de Fondos Cerrados de UBS Asset Managers of Puerto Rico, cuarto trimestre de 2020.



3 Rendimientos de mercado incluidos en el informe trimestral de Fondos Cerrados de UBS Asset Managers of Puerto Rico, cuarto trimestre de 2020.

