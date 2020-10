Obama pide votar masivamente para repudiar a Trump en las urnas

El expresidente demócrata de los Estados Unidos (EEUU), Barack Obama pidió a la ciudadanía votar masivamente el próximo 3 de noviembre para demostrar el repudio en contra de Donald Trump en las urnas.

Su mensaje se da a menos de dos semanas de que se realicen las elecciones en el país norteamericano, país que ha sido fuertemente afectado por la pandemia de coronavirus.

Con la petición de votar masivamente en contra de Trump, Obama espera cerrar un ciclo que considera ha sido nefasto para la nación por la ‘negligencia’ del actual gobernante.

‘(Trump) quiere todo el crédito por la economía que heredó y ninguna culpa por la pandemia que ignoró”, dijo el expresidente Barack Obama.

El exmandatario, además del mal manejo de la crisis sanitaria resaltó la discordia nacional y la ineptitud que Trump ha emprendido durante su gestión.

“Estados Unidos es un lugar bueno y decente, pero simplemente hemos visto tantos disparates y tanto ruido que a veces es difícil recordarlo”, dijo Barak Obama en su mitin en Filadelfia.

Asimismo, pidió a los estadounidenses recordar la incapacidad de Trump durante su gestión gubernamental, no solo en temas de salud y economía.

“Les estoy pidiendo que recuerden lo que este país puede ser”, dijo el expresidente quien resaltó que la solución a las problemáticas que enfrenta la nación está en el liderazgo de Joe Biden y Kamala Harris.

Obama, espera que con la decisión de votar masivamente por los candidatos demócratas el país retorne el rumbo y poder reconstruir una nación fracturada.

‘Lo que hagamos en estos próximos 13 días va a importar por decenios… El hecho de que no recibamos 100 por ciento de lo que queremos inmediatamente no es una buena razón para no votar’, agregó.

La visita de Obama a Filadelfia demuestra el significado de Pensilvania en los comicios de EEUU. Fue este estado el que ayudó a Trump ha llegar a la presidencia.

Joe Biden y su campaña electoral decidieron concentrar sus esfuerzos en Pensilvania, organizando más visitas a los condados que podrían dar muy buenos resultados.

El último debate presidencial que sería crucial para que los estadounidenses salgan a votar masivamente está programado para este 22 de octubre. La moderadora será Kristen Welker, una destacada reportera de la cadena NBC News.