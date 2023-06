O-RAN ALLIANCE muestra el creciente impulso y potencial de la IA en PlugFest Spring y MWC Shanghai

Validaciones de PlugFest de 60 empresas y 10 laboratorios globales, además de otras pruebas de impulso en MWC Shanghai.

Las actividades clave incluyeron pruebas de conformidad de nuevos productos, pruebas de seguridad y pruebas avanzadas de RIC (controlador inteligente de RAN).

Los casos de uso de RIC dan cuenta del potencial de la IA para impulsar la optimización de redes, incluido el ahorro de energía y el equilibrio de carga.

BONN, Alemania–(BUSINESS WIRE)–La O-RAN ALLIANCE (O-RAN), atendiendo su misión de transformar las redes de acceso radioeléctrico (RAN) para que sean abiertas, inteligentes, virtualizadas y totalmente interoperables, anunció hoy la finalización exitosa de O-RAN Global PlugFest Spring 2023. Este evento, que involucra a importantes operadores, llevó a cabo pruebas y validaciones críticas de tecnologías de O-RAN para respaldar e incentivar la adopción continua por parte de la industria. Además, O-RAN presentó una serie de demostraciones que destacan los últimos avances: in situ, en MWC Shanghai, y en línea, en la O-RAN ALLIANCE Virtual Exhibition.

O-RAN Global PlugFest Spring 2023

El O-RAN Global PlugFest Spring 2023 se llevó a cabo de abril al 2 de junio en diez laboratorios de Asia, Europa y EE.UU. con 60 empresas o instituciones participantes. Las pruebas proporcionaron a los participantes validación de la conformidad, el rendimiento y la interoperabilidad de equipos de O-RAN; abordaron problemas y obstáculos superados en pos de una adopción más amplia de la tecnología y facilitaron la exploración de nuevas funciones, situaciones y aplicaciones.

“La gran participación en O-RAN PlugFests da cuenta del apoyo de la industria y el impulso de la implementación”, comentó Alex Jinsung Choi, presidente de la junta directiva de O-RAN ALLIANCE y vicepresidente sénior de Group Technology en Deutsche Telekom. “En PlugFest Spring 2023, ampliamos el ecosistema probando productos de nuevos proveedores. Los participantes validaron la seguridad de arquitectura de O-RAN de extremo a extremo y demostraron el potencial de RIC con relación al respaldo de casos de uso importantes, como la calidad del servicio y la eficiencia energética”.

O-RAN ALLIANCE agradece el apoyo que la comunidad de miembros brinda al PlugFest y a los participantes que se mencionan más adelante en este comunicado de prensa.

Innovaciones más recientes de la tecnología de O-RAN que se demostrarán en MWC Shanghai y de forma virtual

Las empresas de O-RAN tienen previsto realizar 3 demostraciones in situ y 15 virtuales, incluidas innovaciones como las aplicaciones de posicionamiento en interiores, la economía de la nube con aplicaciones 5G y de IA, el control de RAN inteligente, el equilibrio de carga con aprendizaje automático y las soluciones de implementación de redes de bajo consumo de energía.

Las demostraciones dan cuenta del increíble potencial de la IA para mejorar la eficiencia energética y el equilibrio de carga y de la capacidad de validar eficazmente la seguridad de las redes de O-RAN. Además, hay increíbles exhibiciones de tecnología de eficiencia energética para la implementación de redes en interiores y una solución integral para las pruebas de unidades de radio 5G. Estos innovadores avances revolucionarán la industria de las telecomunicaciones, lo que refleja la gran determinación de O-RAN ALLIANCE de fomentar una RAN más abierta, inteligente y eficiente.

Estas demostraciones, que cuentan con contribuciones de prestigiosas empresas tecnológicas, destacan la dedicación de O-RAN ALLIANCE para crear una RAN más abierta y eficiente con miras al futuro. Gracias a la utilización de tecnologías avanzadas como la IA, las soluciones en la nube y el aprendizaje automático, O-RAN ALLIANCE lidera el camino hacia mejoras sustanciales en torno al rendimiento, la seguridad y la eficiencia energética de las redes.

Vea las demostraciones de O-RAN que se exhibieron en MWC Shanghai 2023:

Tecnología de eficiencia energética de O-RAN de Intel y un socio en el corredor N2, stand B13 (TietoEVRY)

Estaciones base integradas basadas en O-RAN de Sageran en el corredor N1, stand B124, y en el corredor N3, stand E93 (Sageran)

Soluciones de prueba de O-RAN de Rohde & Schwarz, VIAVI Solutions y Baicells en el corredor N1, stand E90 (Baicells)

Para obtener más detalles, consulte nuestro anuncio web. Las demostraciones aparecerán pronto en la O-RAN ALLIANCE Virtual Exhibition.

O-RAN ALLIANCE desea reconocer las últimas incorporaciones de demostración de: Aarna Networks, ArrayComm, Artiza Networks, Baicells, GDCNI, Groundhog, Intel, Inventec, Lenovo, LitePoint, NVIDIA, Radisys, Rohde & Schwarz, Sageran, VIAVI Solutions y Virginia Polytechnic Institute and State University.

Participantes de O-RAN Global PlugFest Spring 2023

En Corea del Sur, el PlugFest fue organizado por KT en el NIA 5G Testbed Center en Pangyo. Participantes: ETRI, Fujitsu, Keysight Technologies, NTT DOCOMO y SOLiD.

En Taiwán, el PlugFest fue organizado por el Auray OTIC and Security Lab en sus dos sedes en Taoyuán y Kaohsiung. Participantes: Anritsu, Askey, Calnex Solutions, Capgemini Engineering, Compal, Institute for Information Industry (III), Inventec, ITRI, Keysight Technologies, LITEON, LitePoint, LIONS, Metanoia Communications, MiTAC Computing Technology, National Taiwan University of Science and Technology (NTUST), Pegatron, Rohde & Schwarz, Quanta Cloud Technology (QCT), SageRAN Technology, TMYTEK, Ultraband Technologies, VIAVI Solutions, Wistron NeWeb Corp y Xena Networks.

En Europa, el PlugFest fue organizado conjuntamente por Deutsche Telekom, EANTC, EURECOM, Orange y Vodafone en 3 laboratorios: i14y Lab en Berlín, EURECOM Lab en Sophia Antipolis y Vodafone Central O-RAN Lab en Newbury. Participantes: Benetel, Capgemini Engineering, Dell Technologies, IS-Wireless, LITEON, Net AI, Nokia, Radisys, Red Hat, Rimedo Labs, Rohde & Schwarz, VIAVI Solutions, VMware, VoerEir y Wind River.

En EE.UU., el PlugFest fue organizado conjuntamente por la Universidad de Nuevo Hampshire, COSMOS, CableLabs y POWDER en asociación con AT&T y DISH Network en 4 laboratorios: el InterOperability Lab de la Universidad de Nuevo Hampshire en Durham (NH), el North American OTIC in NYC Metro Area/East (COSMOS) en North Brunswick (NJ), el CableLabs Kyrio O-RAN Test and Integration Lab en Louisville (CO) y POWDER de la Universidad de Utah (UT) en Salt Lake City. Participantes: Analog Devices, Calnex Solutions, Capgemini Engineering, EXFO, Fujitsu, highstreet technologies, IP Infusion, National Instruments, Red Hat, Spirent Communications, VIAVI Solutions, Wind River y Xena Networks.

Acerca de O-RAN ALLIANCE

O-RAN ALLIANCE es una comunidad mundial de más de 300 operadores de telefonía móvil, proveedores e instituciones académicas y de investigación que operan en el sector de las redes de acceso radioeléctrico (RAN). Como la RAN es una parte esencial de cualquier red móvil, la misión de la O-RAN ALLIANCE es reestructurar el sector hacia las redes móviles más inteligentes, abiertas, virtualizadas y totalmente interoperables. Las nuevas especificaciones de O-RAN permiten un ecosistema de proveedores RAN más competitivo y vibrante con una innovación más rápida para mejorar la experiencia del usuario. Las redes móviles compatibles con la O-RAN a su vez mejoran la eficacia de las implementaciones de la RAN y el funcionamiento de los operadores móviles. Para lograr esto, la O-RAN ALLIANCE publica nuevas especificaciones de la RAN, lanza software abierto para la RAN y apoya a sus miembros en la integración y prueba de sus implementaciones.

Para obtener más información, visite www.o-ran.org.

