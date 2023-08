O-RAN ALLIANCE anuncia cuatro nuevos OTIC en Norteamérica

BONN, Alemania–(BUSINESS WIRE)–La O-RAN ALLIANCE, en su misión de transformar las redes de acceso de radio para crear redes abiertas, inteligentes, virtualizadas y totalmente interoperables, anunció hoy la aprobación de cuatro nuevos centros abiertos de prueba e integración (OTIC, por sus siglas en inglés) en Norteamérica. Los OTIC son laboratorios calificados y abiertos de proveedores independientes que cuentan con la aprobación de O-RAN ALLIANCE. La organización es la que se ocupa de otorgar la certificación O-RAN y el programa de tarjetas de acceso que habilita a los operadores a implementar productos a escala y con confianza.





OTIC norteamericano en el área de Boston (Universidad del Nordeste)

El OTIC del Institute for the Wireless Internet of Things (WIoT) de la Universidad del Nordeste promueve la investigación, el desarrollo y las pruebas de las redes abiertas de acceso por radio (Open RAN) inteligentes de próxima generación. El OTIC dentro del centro Open6G es un recurso para la industria, las instituciones académicas y los gobiernos para alcanzar la interoperabilidad de múltiples proveedores y la validación de la lógica de control de extremo a extremo para redes programables, incluidos los algoritmos de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML). Además, el OTIC proporciona equipos y servicios de prueba para validar estaciones base desagregadas y controladores inteligentes RAN (RIC), entre ellas, aplicaciones personalizadas (es decir, xApps y rApps). Las aplicaciones se pueden probar con diferentes implementaciones de RAN (incluidas las pilas comerciales y de código abierto), en entornos emulados o por aire. Las plataformas OTIC incluyen a Colosseum, el emulador de red inalámbrica más grande del mundo con equipos reales, que ya se presentó como un gemelo digital para múltiples pruebas y ensayos de Open RAN.

“El Open6G de la Universidad del Nordeste está a la vanguardia de la innovación en lo referido a pruebas, arquitecturas, algoritmos, software y experimentación de RAN abiertas. Estamos creando, junto a nuestros socios, un ecosistema de innovación y prueba que seguirá sirviendo al gobierno, la industria y la academia”, señaló Tommaso Melodia, director del Instituto para la Internet Inalámbrica de las Cosas de la Universidad del Nordeste.

OTIC norteamericano en Central Iowa (ARA)

El OTIC norteamericano en Central Iowa (ARA) cuenta con el auspicio del Center for Wireless, Communities, and Innovation (WiCI) de la Universidad Estatal de Iowa (ISU). Utiliza la plataforma inalámbrica rural ARA, financiada por NSF e implementada recientemente, y presta servicios para la prueba e integración de tecnologías O-RAN con equipos inalámbricos de última generación y la incorporación de entornos y equipos agrícolas y rurales. Con la meta de facilitar la experimentación, el ARA-OTIC ha implementado plataformas inalámbricas x-haul multimodales, de larga distancia y de alta capacidad que van desde la óptica de espacio libre hasta las bandas de ondas milimétricas y microondas, así como plataformas de acceso inalámbrico avanzadas, como sistemas MIMO masivos de bajo UHF, sistemas de radio definidos por software (SDR) y sistemas 5G programables comerciales listos para usar (COTS), junto a plataformas de software de código abierto 5G y más para integrar entornos de modelado y simulación, así como sistemas de gestión y decisión. Mediante la provisión de una plataforma única, el ARA-OITC está totalmente comprometido con la promoción de la apertura de O-RAN en la investigación y la innovación.

“Consideramos que el ARA-OTIC ofrece una plataforma única para probar equipos y servicios O-RAN que traerá innovación inalámbrica a AgTech y otras industrias rurales”, dijo el profesor Hongwei Zhang, director de OTIC norteamericano en Central Iowa (ARA).

OTIC norteamericano en Salt Lake City (POWDER)

El OTIC norteamericano en Salt Lake City (POWDER) admite pruebas de Open RAN de extremo a extremo en escenarios de laboratorio y de campo. Además, ha desarrollado un marco de automatización de pruebas y orquestación de pruebas (TOTA) para ofrecer capacidades de prueba optimizadas a demanda. Los servicios del OTIC que ofrece POWDER incluyen interoperabilidad y pruebas, credencialización y certificación de extremo a extremo. Además, el OTIC ofrece servicios adicionales relacionados con Open RAN, incluidos casos de uso y desarrollo, y evaluación de prueba de concepto, pruebas funcionales en entornos de laboratorio y de campo, e investigación, pruebas y desarrollo de ecosistemas inteligentes de Open RAN.

“Estamos muy satisfechos con la designación OTIC de POWDER”, dijo Kobus Van der Merwe, profesor de la Escuela de Computación Kahlert y director de la plataforma POWDER y el OTIC norteamericano en Salt Lake City (POWDER). “Al ser un OTIC, POWDER estará habilitado para proporcionar servicios de prueba, desarrollo y certificación de 5G/6G y, específicamente, Open RAN. De esta manera, sentará las bases para los continuos esfuerzos de investigación en colaboración con los socios de la industria. Las funciones de prueba automatizada y laboratorio como servicio de POWDER y el hecho de que POWDER proporciona instalaciones tanto en interiores como en exteriores son capacidades únicas en este dominio”.

OTIC norteamericano en Washington, DC/Arlington, Virginia

El banco de pruebas xG de la Commonwealth Cyber Initiative (CCI) en Virginia Tech, en asociación con AT&T, DISH Network y Verizon, enfatiza la capacidad de programación y la interoperabilidad, a partir, cuando es posible, de interfaces abiertas y software de código abierto. Entre las principales capacidades, se wincluyen asegurar 5G y redes móviles de próxima generación, garantía de IA, interoperabilidad de múltiples proveedores, pruebas de conformidad y rendimiento, y un bucle de control de RAN inteligente de extremo a extremo respaldado por un marco de IA/ML. El OTIC de CCI cuenta con entornos de prueba en interiores y exteriores, que pueden validar componentes de RAN desagregados, a través de ubicaciones y redes de transporte: unidad centralizada O-RAN (O-CU), unidad distribuida O-RAN (O-DU), unidad de radio O-RAN (O-RU), transmisión por aire (OTA). Los investigadores pueden probar la interacción de los componentes de la RAN con los controladores inteligentes de radio (RIC) y los microservicios/aplicaciones que están basados en AI/ML (es decir, xApps y rApps). Los servicios relacionados incluyen el desarrollo y la evaluación de casos de uso y pruebas de concepto.

“La Commonwealth Cyber Initiative se compromete a asegurar la próxima generación de tecnologías de redes inalámbricas”, señaló Aloizio P. DaSilva, director de CCI xG Testbed, OTIC norteamericano en Washington, DC/Arlington, VA. “A través de pruebas de interoperabilidad, conformidad y rendimiento como un sitio OTIC, identificaremos y abordaremos las brechas clave, para fomentar la innovación y la adopción temprana en el mercado inalámbrico”.

“O-RAN ALLIANCE recibe con gran agrado a las cuatro OTIC adicionales en Norteamérica, para llegar a un total de 15 a nivel mundial”, dijo Alex Jinsung Choi, presidente de la junta directiva de O-RAN ALLIANCE. “La función esencial de los OTIC para certificar e identificar productos complementa el trabajo de nuestros miembros operadores y proveedores contribuyentes para desarrollar productos continuamente y hacer operativas las especificaciones de O-RAN”.

Acerca de O-RAN ALLIANCE

O-RAN ALLIANCE es una comunidad mundial de más de 300 operadores de telefonía móvil, proveedores e instituciones académicas y de investigación que operan en el sector de las redes de acceso radioeléctrico (RAN). Como la RAN es una parte esencial de cualquier red móvil, la misión de la O-RAN ALLIANCE es reestructurar el sector hacia las redes móviles más inteligentes, abiertas, virtualizadas y totalmente interoperables. Las nuevas especificaciones de O-RAN permiten un ecosistema de proveedores RAN más competitivo y vibrante con una innovación más rápida para mejorar la experiencia del usuario. Las redes móviles compatibles con la O-RAN a su vez mejoran la eficacia de las implementaciones de la RAN y el funcionamiento de los operadores móviles. Para lograr esto, la O-RAN ALLIANCE publica nuevas especificaciones de la RAN, lanza software abierto para la RAN y apoya a sus miembros en la integración y prueba de sus implementaciones.

