NYT: Trump ordena "en secreto" que los militares estadounidenses combatan los cárteles de Latinoamérica

El presidente estadounidense Donald Trump ha autorizado el uso de fuerza militar contra cárteles latinoamericanos, una decisión que sacude el panorama internacional y revive el debate sobre cómo enfrentar el narcotráfico en la región.

Esta medida, revelada por fuentes estatales y reportada por medios como el New York Times, busca dar mayores herramientas a las fuerzas armadas de Estados Unidos para combatir las organizaciones criminales que operan entre América Latina y territorio estadounidense.

Con la autorización de Trump, las fuerzas militares de EEUU tienen luz verde para intervenir de manera directa contra cárteles de la droga provenientes de países como México, Honduras y Colombia, marcando un cambio significativo respecto a las estrategias implementadas en administraciones anteriores.

Implicaciones para Latinoamérica y la relación bilateral con EEUU

Expertos señalan que el uso de fuerza militar en operaciones antidrogas podría tensar las relaciones entre Washington y varios gobiernos latinoamericanos, particularmente aquellos que han abogado por soluciones regionales y cooperación multilaterial.

Sectores latinoamericanos advierten sobre posibles repercusiones para la soberanía nacional y el incremento de tensiones diplomáticas.

Autoridades y defensores de derechos humanos temen una escalada de violencia y cuestionan la eficacia de la política militarista en la lucha contra el narcotráfico.

Esta decisión revive los fantasmas del intervencionismo militar y plantea preguntas sobre la seguridad, estabilidad y los derechos humanos en la región.