NXP Semiconductors elige a AWS como su proveedor de nube preferido para impulsar la automatización del diseño electrónico en la nube

El diseñador y fabricante europeo líder de semiconductores especializados utilizará la infraestructura probada de AWS y su inigualable cartera de capacidades en la nube para mejorar la productividad del diseño y la verificación de semiconductores y liberar a sus ingenieros para que se centren en la innovación de los chips

SEATTLE–(BUSINESS WIRE)–Hoy, Amazon Web Services (AWS), una compañía de Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), ha anunciado que NXP Semiconductors N.V. ha seleccionado a AWS como su proveedor de nube preferido y está migrando la gran mayoría de sus cargas de trabajo de automatización de diseño electrónico (EDA en sus siglas en inglés) de los centros de datos de NXP a AWS. La ejecución en la nube líder en el mundo amplía la eficiencia y la ventaja competitiva de NXP en el diseño y la verificación de semiconductores avanzados adaptados a los requisitos de los negocios de automoción, Internet de las cosas (IoT) industrial, móvil e infraestructura de comunicaciones. La compañía, con sede en los Países Bajos, utiliza la infraestructura global probada de AWS y sus capacidades en computación de alto rendimiento (HPC), almacenamiento, análisis y aprendizaje automático para mejorar la colaboración y el rendimiento de EDA en docenas de sus centros de diseño en todo el mundo, así como para reducir los costes con el escalado elástico de los recursos informáticos y minimizar los riesgos de programación para los proyectos de diseño. Además, gracias a la escala prácticamente ilimitada de AWS, los ingenieros de NXP ganan más tiempo para centrarse en la innovación en lugar de administrar los recursos informáticos.

Con AWS como socio, NXP pretende conseguir mejoras en los procesos a largo plazo que transformen la forma de diseñar y probar los semiconductores. Antes del inicio de la fabricación de nuevos chips, los diseños de NXP se someten a extensas pruebas y validaciones a través del proceso de EDA para garantizar que son funcionalmente seguros, de alta calidad y de alto rendimiento. Los complejos flujos de trabajo EDA de NXP incluyen el diseño front-end, la simulación del rendimiento y la verificación, junto con las cargas de trabajo back-end que incluyen el análisis de la temporización y la potencia, las comprobaciones de las reglas de diseño y otras aplicaciones para preparar un chip para la producción. Históricamente, las empresas de semiconductores ejecutan estos flujos de trabajo altamente iterativos desde centros de datos locales con capacidad de computación fija. Sin embargo, debido a la enorme capacidad de computación que implica cada ciclo y a la creciente complejidad de los diseños de chips, la producción de un nuevo dispositivo puede llevar muchos meses o incluso años, a menos que las empresas prevean con precisión e instalen infraestructura de computación adicional. En cambio, al potenciar su EDA con AWS, NXP obtiene la escala y la agilidad necesarias para avanzar en varios proyectos al mismo tiempo bajo demanda, independientemente de su complejidad, y ejecutar docenas de simulaciones de rendimiento en paralelo para acelerar el tiempo de obtención de resultados.

Para gestionar mejor la escala y la complejidad de sus actividades de diseño, NXP confía en los servicios de análisis y aprendizaje automático de AWS para perfeccionar continuamente sus flujos de trabajo de investigación y desarrollo. NXP utiliza Amazon QuickSight (el servicio de inteligencia empresarial impulsado por el aprendizaje automático de AWS y creado para la nube) para generar perspectivas operativas y de ingeniería más potentes que ayuden a aumentar la eficiencia del flujo de trabajo. Por ejemplo, al traducir rápidamente los resultados de un paso de las pruebas en modificaciones para otro, NXP puede reducir el tiempo necesario para iterar los diseños de los chips. NXP también utiliza Amazon SageMaker (el servicio de AWS que ayuda a los desarrolladores y científicos de datos a crear, entrenar e implementar modelos de aprendizaje automático rápidamente en la nube y en el borde) para optimizar la forma en que estructura las licencias de computación, almacenamiento y aplicaciones de software de terceros. Para respaldar este trabajo, NXP está creando un lago de datos en AWS mediante Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) y AWS Glue (el servicio de AWS para extraer, transformar y cargar datos de forma sencilla y rentable).

Además, NXP aprovecha la gama de instancias especializadas de AWS para HPC para agilizar aún más sus flujos de trabajo de EDA. La selección de tipos de instancias permite a NXP satisfacer los requisitos exclusivos de cada proyecto de diseño y, al mismo tiempo, lograr un alto grado de rendimiento en cuanto a precios. NXP utiliza Amazon FSx para Lustre (el servicio de AWS que proporciona almacenamiento rentable, de alto rendimiento y escalable para cargas de trabajo informáticas como EDA) para almacenar petabytes de datos de simulación de diseño y hacer que estén disponibles rápidamente para su análisis.

“Creemos que el EDA basado en la nube es fundamental para acelerar la innovación en semiconductores y lanzar nuevos diseños al mercado con mayor rapidez para impulsar un mundo cada vez más digital en el que cada vez hay más dispositivos e infraestructuras conectados. AWS nos ofrece la mejor escala, presencia global y selección de opciones de computación y almacenamiento, con mejoras continuas en el rendimiento de los precios, que necesitamos”, señala Olli Hyyppa, director de sistemas de información y vicepresidente senior de NXP Semiconductors N.V. “Estamos encantados de ampliar nuestra relación con AWS para impulsar la próxima generación de cargas de trabajo EDA en la nube. Esto devolverá un tiempo precioso a nuestros ingenieros de diseño para que se centren en la innovación y lideren la transformación de la industria de los semiconductores”, añade.

“En AWS, nos consideramos una comunidad de constructores y este compromiso con NXP refuerza lo que es posible cuando se libera a los constructores para que trabajen en los mejores entornos, con la infraestructura y las capacidades que necesitan”, destaca Dave Brown, vicepresidente de Amazon Elastic Compute Cloud en Amazon Web Services, Inc. “Al trasladar sus cargas de trabajo EDA a AWS, los diseñadores de NXP tendrán acceso a las mejores herramientas disponibles para colaborar en el diseño y desarrollo de semiconductores en todo el mundo. Esta iniciativa ayudará a NXP a producir chips que impulsen la innovación en IoT, coches conectados y más. Estamos orgullosos de apoyar a un impulsor líder de la innovación en la industria de los semiconductores y estamos deseando ver lo que es posible cuando el diseño de chips se traslada a la nube a tan gran escala”, concluye.

Acerca de Amazon Web Services



Durante más de 15 años, Amazon Web Services ha sido la plataforma de nube más completa y ampliamente adoptada del mundo. AWS ha continuado ampliando sus servicios para prestar apoyo prácticamente a toda la carga de trabajo en la nube y en la actualidad cuenta con más de 200 servicios con todas las características para informática, almacenamiento, bases de datos, redes, análisis, aprendizaje automático e inteligencia artificial (AI), Internet de las Cosas (IoT), móvil, seguridad, híbridos, realidad virtual y aumentada (RV y RA), medios de comunicación, y desarrollo, despliegue y gestión de aplicaciones desde 81 zonas de disponibilidad (AZ) dentro de 25 regiones geográficas, con planes anunciados para 24 zonas de disponibilidad más y ocho regiones AWS más en Australia, India, Indonesia, Israel, Nueva Zelanda, España, Suiza y Emiratos Árabes Unidos. Millones de clientes -incluidas las empresas de más rápido crecimiento, las empresas más grandes y los organismos gubernamentales más importantes- confían en AWS para alimentar su infraestructura, hacerse más ágiles y reducir los costes. Para más información sobre AWS, visite aws.amazon.com.

Acerca de Amazon



Amazon se guía por cuatro principios: obsesión por el cliente en lugar de centrarse en la competencia, pasión por la invención, compromiso con la excelencia operativa y pensamiento a largo plazo. Amazon se esfuerza por ser la empresa más centrada en el cliente del mundo, el mejor empleador y el lugar de trabajo más seguro del planeta. Los comentarios de los clientes, las compras con un solo clic, las recomendaciones personalizadas, Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, las tabletas Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, la tecnología Just Walk Out, Amazon Studios y The Climate Pledge son algunos de los productos y servicios en los que Amazon ha sido pionera. Para más información, visite amazon.com/about y siga @AmazonNews.

Acerca de NXP Semiconductors



NXP Semiconductors N.V. (NASDAQ: NXPI) permite conexiones seguras para un mundo más inteligente, avanzando en soluciones que hacen la vida más fácil, mejor y más segura. Como líder mundial en soluciones de conectividad segura para aplicaciones integradas, NXP está impulsando la innovación en los mercados de la automoción, la industria y el IoT, los móviles y las infraestructuras de comunicación. Basada en más de 60 años de experiencia y conocimientos combinados, la empresa cuenta con aproximadamente 29.000 empleados en más de 30 países y registró unos ingresos de 8.610 millones de dólares en 2020. Más información en www.nxp.com.

El comunicado en el idioma original, es la versión oficial y autorizada del mismo. La traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

