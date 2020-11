Nutrien presenta el programa de carbono más amplio de la industria para promover la sustentabilidad en la agricultura

El nuevo programa integral de carbono ofrece incentivos a los productores para que apliquen prácticas con inteligencia ambiental dentro de la oferta comercial sustentable de Nutrien

SASKATOON, Saskatchewan–(BUSINESS WIRE)–Nutrien Ltd. (TSX y NYSE: NTR) anunció hoy el lanzamiento del programa de carbono más amplio de la industria, que brinda apoyo integral para que los productores mejoren la sustentabilidad e impulsen la rentabilidad. Nutrien es el principal proveedor mundial de insumos y servicios agrícolas para los productores y por eso, está en una posición privilegiada que le permite crear el único programa a escala. Además, está en condiciones de asociarse directamente con los productores para planificar, plantar y realizar un seguimiento de las prácticas agrícolas sostenibles y mejorar el rendimiento en materia de carbono.

En el marco del nuevo programa, Nutrien suministrará productos y soluciones sostenibles, asesoramiento agronómico especializado durante todo el año y la plataforma digital líder en la industria para rastrear y medir los resultados. Asimismo, Nutrien permitirá a los productores monetizar la mejora de desempeño de carbono en el campoal facilitar la compra y venta de créditos de carbono de sus clientes productores a socios de la cadena de valor.

Colaborando con ciertos productores seleccionados, Nutrien diseñará programas que faciliten productos con inteligencia ambiental y prácticas sostenibles para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), secuestrar carbono y medir las mejoras consiguientes en el desempeño financiero, de productividad y ambiental. Nutrien pondrá a prueba el nuevo programa de carbono en América del Norte en 2021 y tiene previsto ampliar aún más el programa a América del Sur y Australia en los años venideros.

Para más detalles sobre el programa de carbono, visite la página web de Nutrien: www.nutrien.com/carbon-program.

Comentario ejecutivo

Chuck Magro, Presidente y CEO de Nutrien, señaló: “ Nutrien está trabajando arduamente para resolver algunos de los mayores desafíos del mundo: producir más alimentos con menos tierra, agua e impacto ambiental. Gracias a nuestro nuevo programa de carbono, los productores podrán cosechar, preservar y aprovechar las prácticas sostenibles. Con nuestro alcance internacional, relaciones directas con más de 500.000 productores, la experiencia científica de nuestro equipo de ingenieros agrónomos y las inversiones en tecnología líder en la industria, Nutrien está en una posición única que le permitirá crear un programa de carbono con la escala y los recursos necesarios para aportar beneficios sostenibles y significativos para los productores y el planeta, en su esfuerzo por alimentar a todos los habitantes del mundo”.

“ De cara al futuro, tenemos la visión de ampliar el programa de carbono para incluir alianzas en toda la cadena de valor y demás industrias interesadas en la economía del carbono. Responder al cambio climático es primordial y consideramos que la forma más útil de avanzar es colaborando todos; estamos abiertos a todas las posibilidades en cuanto a asociaciones. Nos hemos propuesto crear un ecosistema para ayudar a nuestros clientes productores a beneficiearse de las prácticas sustentables y facilitar la compra y venta de sus créditos de carbono, además de buscar asociaciones con los gobiernos para cumplir los objetivos ambientales”.

“ Con este nuevo programa, estamos ayudando a construir una economía y un mercado en torno a la sostenibilidad y consideramos que estamos realmente ante la próxima gran transformación para la industria de la agricultura, que además responde a los problemas mundiales que nos afectan a todos”, agregó Magro.

Comentario de la industria agrícola

Jeff Topp, gerente general de T-T Ranch cerca de Carrington, Dakota del Norte, comentó: “ La sostenibilidad puede significar distintas cosas para cada uno, pero para nosotros significa dejar la tierra mejor de lo que la encontramos. Estamos entusiasmados de asociarnos con Nutrien para crear un programa que sea práctico y que otros productores puedan implementar a gran escala para brindar un beneficio medible”.

Matt Coutts, director de inversiones de Coutts Agro Ltd, una semillera que trabaja en Kindersley, Saskatchewan, manifestó: “ Coutts Agro está encantado de asociarse con Nutrien en su estrategia de sostenibilidad y objetivos de carbono. Nosotros trabajamos principalmente para alinear la sustentabilidad, la agronomía y la rentabilidad y desarrollar nuestra empresa e industria. Al abordar directamente los problemas relacionados con el cambio climático, nuestra industria tiene la oportunidad de mejorar nuestra impronta de carbono y recibir el reconocimiento que le corresponde, en función del desempeño demostrado por empresas de vanguardia que priorizan las normas progresivas ambientales, sociales y de gobernabilidad. Esperamos trabajar con Nutrien para definir adecuadamente el papel de la agricultura en la economía del carbono con soluciones del mercado privado”.

La oportunidad de mercado para el carbono

La demanda de créditos de carbono en el mercado voluntario se ha duplicado con creces desde 2017, según el informe de Ecosystem Marketplace titulado State of Voluntary Carbon Markets. De cara al futuro, The Taskforce on Scaling Voluntary Carbon Markets señala que según las proyecciones, se estima que el mercado mundial de compensaciones de carbono crecerá un 40 por ciento (multiplicándose por 100), de la mano del creciente interés mundial en la acción climática. Se considera que el sector agrícola será el participante líder de este mercado creciente.

“ El carbono puede convertirse en una economía sustancial que contribuirá en gran medida a lograr una agricultura neta cero. Nuestro programa es un primer paso importante hacia este viaje. Nuestra relación directa con nuestros clientes productores les ayudará a ser pioneros en este espacio y ver el valor financiero de la agricultura sostenible”, agregó Magro.

Compromiso de Nutrien con las iniciativas plurianuales ambientales, sociales y de gobernabilidad

El nuevo programa de carbono de Nutrien integra una oferta de sostenibilidad más amplia diseñada para beneficiar a los agricultores, los gobiernos y una muestra representativa de diversas industrias, además de ayudar al mismo tiempo al planeta y promover una solución sostenible para alimentar a una población mundial en crecimiento. Según las estimaciones, generará beneficios en los aspectos ambientales, sociales y de gobernabilidad a largo plazo para Nutrien y sus socios.

Para más detalles sobre las iniciativas ambientales, sociales y de gobernabilidad de Nutrien, haga clic aquí.

Detalles sobre la Jornada para el inversor de Nutrien

Nutrien dará más detalles sobre su programa de carbono en la Jornada para el inversor, el día 30 de noviembre de 2020, de 13:00 a 15:30 aproximadamente (EST).

Para más detalles sobre el evento, visite el sitio web de Nutrien: www.nutrien.com.

La presentación de los materiales y la transmisión web de las presentaciones formales, se podrán consultar en vivo o en una reproducción grabada en el sitio web de Nutrien: Jornada virtual para el inversor de Nutrien 2020.

Aviso legal sobre las declaraciones prospectivas

Ciertas declaraciones y otra información de este comunicado de prensa constituyen “información prospectiva” o “declaraciones prospectivas” (conjuntamente, “declaraciones prospectivas”) según las leyes de valores aplicables (dichas declaraciones suelen identificarse con términos tales como “anticipar”, “esperar”, “creer”, “poder”, “será”, “debería”, “estimar”, “pretender” u otros similares). Todas las declaraciones de este comunicado de prensa, excepto las relacionadas con datos históricos o condiciones actuales, constituyen declaraciones prospectivas, que comprenden, entre otras, las declaraciones sobre los planes estratégicos de Nutrien y las expectativas de la administración con respecto al programa de carbono y las oportunidades asociadas del mercado de carbono, en particular, el plazo de implementación de estas oportunidades, el desarrollo y el suministro de productos y soluciones sostenibles, las mejoras en los GEI, finanzas, productividad y desempeño ambiental y demás elementos descritos en este comunicado de prensa. Las declaraciones prospectivas de este comunicado de prensa se fundan en ciertas expectativas y supuestos fundamentales de Nutrien, muchos de los cuales exceden nuestro control. Si bien Nutrien considera que las expectativas y supuestos que avalan dichas declaraciones prospectivas son razonables, se recomienda no depositar un grado de confianza indebido en las declaraciones prospectivas, dado que Nutrien no puede garantizar su materialización. Las declaraciones prospectivas dependen de diversos riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados y la experiencia reales difieran sustancialmente de los resultados o expectativas esperados que se indican en este comunicado de prensa, los cuales abarcan, entre otros, la realización de las mejoras tecnológicas necesarias para implementar el programa de carbono, en particular, la capacidad de Nutrien para desarrollar y/o acceder a dicha tecnología, el desarrollo y el crecimiento de la demanda del mercado final de productos y soluciones sostenibles, el desarrollo y la ejecución de estrategias para implementar el programa de carbono de Nutrien, la regulación, incentivos e iniciativas gubernamentales, las aprobaciones normativas, la actuación de terceros y demás dificultades y riesgos imprevistos. Para consultar más información sobre los supuestos empleados y los riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran de los resultados anticipados, consulte el último Informe trimestral para los accionistas y el Informe anual de 2019 presentado en el perfil de Nutrien ante SEDAR en www.sedar.com y ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos en www.sec.gov.

Las declaraciones prospectivas de este comunicado de prensa se realizan a partir de la fecha del mismo y Nutrien no asume obligación ni intención alguna de actualizar o revisar cualquier declaración prospectiva de este comunicado de prensa ante la aparición de nueva información o eventos futuros, excepto cuando sea posible o exigido por las leyes de valores federales de EE. UU. o la legislación de valores canadiense correspondientes.

Acerca de Nutrien

Nutrien es el principal proveedor mundial de insumos y servicios agrícolas y desempeña una función primordial en la asistencia a los productores para que puedan aumentar la producción de alimentos de manera sostenible. Producimos y distribuimos 25 millones de toneladas de productos de potasio, nitrógeno y fosfato en todo el mundo. Gracias a esta capacidad y a nuestra red minorista agrícola líder, estamos en excelentes condiciones de satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Operamos con una visión a largo plazo y nos hemos comprometido a trabajar con nuestros grupos de interés mientras abordamos nuestras prioridades económicas, ambientales y sociales. La escala y diversidad de nuestro portfolio integral proporciona una base de ganancias estable, múltiples canales de crecimiento y la oportunidad de devolver capital a los accionistas.

