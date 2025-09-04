NuScale se enorgullece de apoyar a TVA y ENTRA1 Energy en el anuncio de un Programa histórico de implementación de reactores modulares pequeños (SMR) de 6 gigavatios

Representa la mayor implementación de SMR en la historia de Estados Unidos

La iniciativa impulsa la visión del presidente Trump sobre la seguridad energética de Estados Unidos y el liderazgo estadounidense en tecnologías nucleares avanzadas

CORVALLIS, Ore.--(BUSINESS WIRE)--NuScale Power Corporation (NYSE: SMR), proveedor líder en la industria de tecnología nuclear avanzada, innovadora y patentada para reactores modulares pequeños (SMR, por sus siglas en inglés), anunció el día de hoy su firme apoyo al histórico acuerdo estadounidense de ENTRA1 Energy con la Tennessee Valley Authority (TVA) para implementar hasta 6 gigavatios de capacidad SMR de NuScale en la región de servicio de la TVA, que abarca siete estados; esto supone el mayor programa de implementación de SMR en toda la historia de Estados Unidos.





Se espera que este programa histórico brinde suficiente electricidad libre de carbono y de carga base para abastecer al menos el equivalente a toda el área metropolitana de Dallas-Fort Worth, lo cual es esencial en un momento en que sectores como los centros de datos a hiperescala, la inteligencia artificial (IA), la fabricación de semiconductores y otros sectores de infraestructura crítica están impulsando una demanda de electricidad sin precedentes.

"Nos sentimos honrados de que ENTRA1 haya seleccionado la tecnología SMR de NuScale, aprobada por la NRC de EE. UU., para esta histórica implementación en el suministro de energía a la región de la TVA", afirmó John Hopkins, presidente y director ejecutivo de NuScale. "El equipo de veteranos en energía y finanzas de ENTRA1 aporta un valor excepcional a nuestra asociación, ya que combina conocimientos sobre la venta de energía, capacidades de inversión y gestión de activos, una profunda experiencia en la financiación de proyectos y experiencia en la entrega de infraestructuras eléctricas a gran escala. Su experiencia es exactamente lo que se necesita ahora que entramos en esta fase crítica de comercialización e implementación de los NuScale Power Modules™ en las ENTRA1 Energy Plants™. Juntos, como socios, estamos preparados para cumplir con la creciente demanda estadounidense de energía básica fiable y libre de carbono, que alimenta los centros de datos de inteligencia artificial, la minería crítica, la fabricación de semiconductores y las industrias de alto consumo energético que impulsan el futuro económico de nuestro país".

Cumpliendo con la visión energética del presidente Trump

Esta histórica alianza estadounidense entre ENTRA1 Energy y TVA, junto con la alianza ENTRA1-NuScale, respalda directamente la agenda de dominio energético de nuestro país y el llamamiento a acelerar la implementación de tecnologías nucleares avanzadas como piedra angular de la seguridad energética de EE. UU.

Al combinar la dilatada experiencia de TVA como empresa de servicios públicos al servicio de la comunidad, los innovadores modelos de desarrollo de ENTRA1 y la tecnología SMR de NuScale aprobada por la NRC, este programa refuerza el avance de Estados Unidos en la producción de energía nuclear de última generación. NuScale sigue siendo la primera y única tecnología SMR aprobada por la NRC de EE. UU. lista para su implementación comercial, lo que hace que este programa sea una realidad.

"La seguridad energética es seguridad nacional, y un suministro eléctrico confiable es el sustento del futuro de Estados Unidos", afirmó Skip Alvarado, director de proyectos de ENTRA1 Energy. "Alimenta nuestros centros de datos de inteligencia artificial, impulsa la fabricación avanzada y mueve las industrias críticas que mantienen fuerte a nuestra nación. Sin una energía básica abundante y asequible, la innovación se estanca y las cadenas de suministro se rompen".

Acerca del programa

Según el acuerdo, el programa tiene como objetivo instalar seis ENTRA1 Energy Plants™, cada una de ellas alimentada por múltiples NuScale Power Modules™, para proporcionar hasta 6 GW de energía firme de carga base las 24 horas del día, los 7 días de la semana, dentro de la región de servicio de la TVA. Las ENTRA1 Energy Plants™ son propiedad de ENTRA1, que también se encarga de su financiación.

El diseño modular y prefabricado de NuScale ofrece eficiencia en la construcción y escalabilidad, con aplicaciones que van desde la generación de energía eléctrica hasta la producción de hidrógeno, la calefacción urbana, la desalinización y el calor para procesos industriales.

Acerca de NuScale Power

Fundada en 2007, NuScale Power Corporation (NYSE: SMR) es el proveedor líder del sector de tecnología nuclear avanzada patentada e innovadora para reactores modulares pequeños (SMR), con la misión de contribuir a la transición energética mundial mediante el suministro de energía segura, escalable, confiable y libre de carbono. El NuScale Power Module™, la innovadora tecnología SMR de la empresa, es un reactor de agua a presión pequeño y seguro que puede generar 77 megavatios de electricidad (MWe) o 250 megavatios térmicos (brutos) cada uno, y que puede adaptarse a las necesidades de los clientes mediante una serie de configuraciones flexibles de hasta 924 MWe (12 módulos) de potencia.

Como el primer y único SMR cuyos diseños han sido certificados por la Comisión Reguladora Nuclear de los Estados Unidos, NuScale se encuentra en una posición privilegiada para prestar servicio a diversos clientes alrededor de todo el mundo, suministrando energía nuclear para la generación eléctrica, centros de datos, calefacción urbana, desalinización, producción de hidrógeno a escala comercial y otras aplicaciones de calor de proceso.

NuScale y ENTRA1 Energy mantienen una alianza estratégica global, y ENTRA1 Energy es el socio estratégico global exclusivo de NuScale para la comercialización y el desarrollo de los SMR de NuScale. ENTRA1 Energy es el proveedor integral y el centro único para la implementación, la financiación, la inversión, el desarrollo, la ejecución y/o la gestión de las ENTRA1 Energy Plants™ con SMR de NuScale en su interior.

Para obtener más información, visite el sitio web de NuScale Power o síganos en LinkedIn, Facebook, Instagram, X, y YouTube.

Acerca de ENTRA1 Energy

ENTRA1 Energy es una plataforma estadounidense independiente de producción energética global que se dedica a aumentar la seguridad energética mediante el suministro de energía básica segura y confiable. ENTRA1 Energy está dirigida por un equipo ejecutivo que está formado por veteranos de los sectores energético, de infraestructuras y financiero que cuentan con una amplia experiencia en la inversión, el desarrollo y la ejecución de proyectos de infraestructuras críticas a nivel mundial. ENTRA1 Energy se centra en la producción y venta de energía mediante la comercialización y la implementación de tecnologías estadounidenses de energía nuclear y gas natural en sus activos de infraestructura energética.

ENTRA1 Energy es el socio estratégico global exclusivo de NuScale, y ambas empresas tienen una empresa conjunta al 50 %: ENTRA1 NuScale LLC. ENTRA1 Energy posee los derechos exclusivos globales para la comercialización, distribución e implementación de los productos y servicios de NuScale. ENTRA1 Energy es el proveedor integral y el centro único para la implementación, financiación, inversión, desarrollo, ejecución y/o gestión de ENTRA1 Energy Plants™ con SMR de NuScale en su interior.

Para obtener más información, visite el sitio web de ENTRA1 Energy o síganos en LinkedIn y X.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado contiene declaraciones prospectivas (incluidas, entre otras, declaraciones con expresiones como "será", "cree", "espera", "anticipa", "planea" u otras expresiones similares). Estas declaraciones prospectivas incluyen declaraciones relacionadas con planes estratégicos y operativos, incluidos los centros E2 de NuScale, el papel de la tecnología nuclear avanzada en la transición energética y el posicionamiento de NuScale para atender a los clientes, la inversión de capital, el crecimiento futuro, los nuevos contratos, la cartera de pedidos, los ingresos y las perspectivas del negocio de la Compañía.

Los resultados reales pueden diferir sustancialmente como consecuencia de una serie de factores, entre los que se incluyen, entre otros, la liquidez de la Compañía y su capacidad para obtener capital; el uso por parte de la Compañía de hipótesis y estimaciones en la modelización del impacto financiero del Acuerdo de Hitos de la Asociación; la imposibilidad de la Compañía de obtener nuevos contratos; los sobrecostos, los retrasos en los proyectos u otros problemas que se deriven de las actividades de ejecución de los proyectos, incluido el incumplimiento de las estimaciones de costos y plazos; la intensa competencia en los sectores en los que operamos; el incumplimiento de las obligaciones por parte de nuestros socios; las violaciones de la ciberseguridad; incertidumbres económicas y políticas en el extranjero; cancelaciones por parte de los clientes o ajustes en el alcance de los contratos existentes; incapacidad para mantener la seguridad en los lugares de trabajo y riesgos de seguridad internacional; riesgos o incertidumbres asociados a eventos que están fuera de nuestro control, como condiciones meteorológicas, pandemias (incluido COVID-19), crisis de salud pública, crisis políticas u otros eventos catastróficos; el uso de estimaciones y supuestos en la preparación de nuestros estados financieros; retrasos o incumplimientos en los pagos por parte de los clientes; el incumplimiento por parte de nuestros proveedores, subcontratistas y otros terceros de la prestación adecuada de los servicios que están contemplados en nuestros contratos; incertidumbres, restricciones y regulaciones que afectan nuestros contratos gubernamentales; la imposibilidad de contratar y retener personal cualificado; el impacto potencial de determinadas cuestiones fiscales; posibles interrupciones de la tecnología de la información; la capacidad de la Compañía para contratar los seguros adecuados; las responsabilidades asociadas a la prestación de servicios nucleares; los riesgos cambiarios; la pérdida de uno o varios clientes que representen una parte significativa de los ingresos de la Compañía; el daño a nuestra reputación; incumplimiento de la obligación de proteger adecuadamente los derechos de propiedad intelectual; deterioro de activos; cambio climático y cuestiones medioambientales relacionadas; mayor escrutinio con respecto a las prácticas de sostenibilidad; disponibilidad de crédito y restricciones impuestas por las entidades crediticias a nuestros clientes, proveedores, subcontratistas u otros socios; imposibilidad de obtener resultados favorables en litigios y procedimientos regulatorios, procedimientos de resolución de disputas o reclamos, incluidos los reclamos por costos adicionales, existentes o futuros; incumplimiento de las leyes por nuestra parte o por parte de nuestros empleados, agentes o socios; nuevos requisitos legales o cambios en los existentes, incluidos los relacionados con cuestiones medioambientales, de salud y seguridad; la imposibilidad de implementar con éxito nuestras iniciativas estratégicas y operativas, y las restricciones sobre posibles transacciones impuestas por nuestros documentos constitutivos y la legislación de Delaware. Se debe actuar con cautela al basarse en estas y otras declaraciones prospectivas. Debido a riesgos conocidos y desconocidos, los resultados de la Compañía pueden diferir sustancialmente de sus expectativas y proyecciones.

Se puede encontrar información adicional sobre estos y otros factores en los documentos públicos que la Compañía presenta de forma periódica ante la Comisión de Valores y Bolsa (la "SEC"), incluidas las condiciones económicas generales y otros riesgos, incertidumbres y factores que se exponen en la sección que se denomina "Advertencia sobre las declaraciones prospectivas" y "Resumen de factores de riesgo" del informe anual de la Compañía en el formulario 10-K correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024 y en los documentos que se presentaron posteriormente ante la SEC. Los documentos que se presentaron ante la SEC a los que se hace referencia están disponibles públicamente o previa solicitud al Departamento de Relaciones con los Inversores de NuScale en ir@nuscalepower.com. La Compañía no asume ninguna intención u obligación, salvo las exigidas por la ley, de actualizar las declaraciones prospectivas.

