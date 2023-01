NuScale Power y RoPower anuncian la firma del contrato para la Fase 1 de los trabajos de ingeniería y diseño de la primera central SMR en Rumanía

NuScale se asegura a RoPower como segundo cliente comprometido de la compañía

PORTLAND, Oregón–(BUSINESS WIRE)–NuScale Power, LLC (NuScale) y la empresa rumana RoPower Nuclear S.A. (RoPower), propiedad a partes iguales de S.N. Nuclearelectrica S.A. y Nova Power & Gas S.A., han anunciado hoy que el 28 de diciembre de 2022 se firmó entre las partes un contrato para el trabajo de ingeniería y diseño front-end (FEED en sus siglas en inglés), que supone un paso significativo hacia el despliegue de una central eléctrica NuScale VOYGR™ de reactor modular pequeño (SMR en sus siglas en inglés) en Rumanía.

La fase 1 del trabajo FEED adjudicado a NuScale definirá el emplazamiento principal y los insumos específicos para una central eléctrica VOYGR-6 SMR que se desplegará en el emplazamiento de la central eléctrica de Doicesti en Rumanía. El proyecto, de ocho meses de duración, incluye la adjudicación de subcontratos para realizar la evaluación del impacto medioambiental y la investigación geotécnica del subsuelo, la evaluación de los requisitos específicos del emplazamiento para el diseño estándar de la central de NuScale y el desarrollo de una estimación de costes específica para el proyecto.

Anunciado por primera vez por el presidente Biden como parte de su Asociación para la Infraestructura Global y la Inversión en junio de 2022, el inicio de este trabajo es un avance histórico entre NuScale y Nuclearelectrica destinado a desplegar los primeros SMR en Europa para ayudar a cumplir los objetivos regionales de seguridad energética y descarbonización.

“ El inicio de la fase 1 de ingeniería y diseño por parte de NuScale en colaboración con Nuclearelectrica/RoPower mantiene a Rumanía en el camino de convertirse en el primer país de Europa en beneficiarse de la tecnología de pequeños reactores modulares seguros, fiables y libres de carbono”, comenta John Hopkins, presidente y CEO de NuScale. “ Estamos muy contentos de entrar en esta siguiente fase de nuestra asociación con Nuclearelectrica y RoPower, ya que nuestro enfoque se centra en los próximos pasos prácticos hacia el despliegue de una planta de energía NuScale VOYGR-6 SMR en Rumanía”, añade.

“ Estamos orgullosos de avanzar en nuestra asociación con NuScale y comenzar el análisis en profundidad y la planificación del proyecto en Doicesti”, señala Cosmin Ghita, CEO de Nuclearelectrica. “ La firma del contrato para los trabajos FEED se produce tras casi cuatro años de colaboración, investigación y estudios para garantizar que seleccionamos la tecnología más segura y de mayor rendimiento, así como el emplazamiento adecuado. También demuestra que los socios comparten los mismos valores y el compromiso de construir un futuro más ecológico y sostenible para las próximas generaciones”, prosigue.

El inicio de esta Fase 1 se produce tras la firma en junio de un memorando de entendimiento entre NuScale y Nuclearelectrica para comenzar a realizar estudios de ingeniería, revisiones técnicas y actividades de concesión de licencias y permisos para el proyecto.

Acerca de NuScale Power

NuScale Power (NYSE: SMR) está preparada para satisfacer las diversas necesidades energéticas de clientes de todo el mundo. Ha desarrollado una tecnología nuclear de reactores modulares pequeños (SMR) para suministrar energía para la generación de electricidad, calefacción urbana, desalinización, producción de hidrógeno a escala comercial y otras aplicaciones de calor de proceso. El innovador NuScale Power Module™ (NPM), un reactor de agua a presión pequeño y seguro, puede generar 77 megavatios de electricidad (MWe) y puede escalarse para satisfacer las necesidades del cliente. La central eléctrica de 12 módulos VOYGR™-12 de NuScale es capaz de generar 924 MWe, y NuScale también ofrece centrales VOYGR-4 de cuatro módulos (308 MWe) y VOYGR-6 de seis módulos (462 MWe), así como otras configuraciones basadas en las necesidades del cliente.

Fundada en 2007, NuScale tiene su sede en Portland (Oregón) y oficinas en Corvallis (Oregón), Rockville (Maryland), Richland (Washington) y Londres (Reino Unido). Para más información, visite el sitio web de NuScale o síganos en Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram.

Acerca de Nuclearelectrica

Nuclearelectrica es el productor de energía nuclear de Rumanía. La empresa es propietaria de la Central Nuclear de Cernavoda, que opera las dos unidades nucleares CANDU, cada una con una capacidad instalada de 700 MW, que son dos de las unidades más potentes del mundo, y de la Planta de Fabricación de Combustible de Pitesti, que fabrica los haces de combustible, con el objetivo de lograr un ciclo de combustible integrado. Para apoyar la seguridad energética y el objetivo de descarbonización de Rumanía, el plan de desarrollo nuclear civil de Nuclearelectrica incluye la renovación de la Unidad 1, el desarrollo de otras dos unidades CANDU y el despliegue del primer SMR de Europa.

Nuclearelectrica tiene un papel importante a nivel nacional, contribuyendo con más del 18 % de la energía nuclear en la producción total de energía y el 33 % en la producción total de energía libre de CO2 en Rumanía. El desarrollo de estos proyectos estratégicos duplicará la contribución de Nuclearelectrica al 66 % de producción de energía limpia en Rumanía.

www.nuclearelectrica.ro

Declaraciones prospectivas

Este comunicado puede contener “declaraciones prospectivas” en el sentido de las disposiciones de “puerto seguro” de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de Estados Unidos de 1995. Las declaraciones prospectivas pueden identificarse por el uso de palabras como “estimar”, “planificar”, “proyectar”, “prever”, “pretender”, “esperar”, “anticipar”, “creer”, “buscar” u otras expresiones similares que predicen o indican acontecimientos o tendencias futuras o que no son declaraciones de hechos históricos. Estas declaraciones prospectivas están inherentemente sujetas a riesgos, incertidumbres y suposiciones. Los resultados reales pueden diferir materialmente como resultado de una serie de factores. Hay que tener precaución al confiar en estas y otras declaraciones prospectivas. Debido a riesgos conocidos y desconocidos, los resultados de NuScale pueden diferir materialmente de sus expectativas y proyecciones. NuScale renuncia específicamente a cualquier obligación de actualizar estas declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas no deben considerarse como representativas de las valoraciones de NuScale en cualquier fecha posterior a la de este comunicado. En consecuencia, no debe depositarse una confianza indebida en las declaraciones prospectivas.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Contactos con los medios de comunicación

Diane Hughes, vicepresidenta de marketing y comunicaciones de NuScale Power



dhughes@nuscalepower.com

(503) 270-9329

Ludmila Tones, directora de comunicaciones y relaciones públicas de Nuclearelecrica



Ludmila.Tones@nuclearelectrica.ro

0040-730044468

Contacto con los inversores

Gary Dvorchak, The Blueshirt Group para NuScale Power



ir@nuscalepower.com