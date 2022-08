NuScale Power y Fermi Energia firman un memorando de entendimiento para investigar aplicaciones nucleares avanzadas en Estonia

Acuerdo para explorar cómo la innovadora tecnología de NuScale puede beneficiar los objetivos energéticos sin emisiones de carbono de Estonia

PORTLAND, Oregón–(BUSINESS WIRE)–NuScale Power (NuScale) ha anunciado hoy la firma de un memorando de entendimiento con Fermi Energia, una empresa energética de Estonia que desea adoptar fuentes de energía limpias para cumplir los ambiciosos objetivos climáticos del país. En virtud del acuerdo, Fermi Energia evaluará el revolucionario diseño de reactor modular pequeño (SMR) de NuScale para instalarlo en Estonia.

En julio de 2019, Fermi Energia anunció que realizaría un estudio de viabilidad sobre el uso de los SMR en Estonia. El diseño de NuScale fue una de las tecnologías escogidas para ser estudiadas debido a su calendario de implantación a corto plazo, su sólida gestión de la seguridad y su competitividad de costes. En virtud de este nuevo memorando de entendimiento, NuScale apoyará a Fermi Energia en la realización de nuevos análisis y a la hora de considerar la instalación de una central eléctrica NuScale VOYGR™ SMR en el país para satisfacer las necesidades de energía de carga base limpia para 2031.

«Teniendo en cuenta la geopolítica actual, este acuerdo se construye sobre el impulso existente y el gran interés de la comunidad internacional, que valora la tecnología SMR de NuScale como la principal solución climática, flexible y competitiva en términos de costes», declaró John Hopkins, presidente y director ejecutivo de NuScale Power. «NuScale espera colaborar con Fermi Energia a la espera de que evalúen cómo nuestros SMR pueden convertirse en un componente clave del futuro energético de Estonia».

«La gran ventaja de la nueva generación de reactores modulares pequeños queda patente claramente en el caso de Estonia. Se adaptan mejor a la red eléctrica, son más flexibles y económicos de operar, y cumplen requisitos de seguridad más estrictos que las centrales nucleares existentes», afirmó Kalev Kallemets, consejero delegado y cofundador de Fermi Energia. «Antes de elegir la tecnología más adecuada para Estonia, efectuaremos un análisis exhaustivo y evaluaremos cuál de los reactores pequeños que estarán listos para su comercialización en un futuro próximo satisface mejor las necesidades de Estonia de producir energía sin CO 2 durante todo el año, en cualquier condición meteorológica y a un precio asequible».

Estonia se ha comprometido a dejar de utilizar pizarra bituminosa, su principal fuente de energía en la actualidad, en sus centrales eléctricas para 2030. Para sustituir esta fuente de energía que produce gran cantidad de gases de efecto invernadero, Fermi Energia defiende el uso de la tecnología SMR para garantizar la independencia energética del país. Para 2031, Fermi Energia contempla obtener una electricidad limpia, segura, asequible y sin emisiones de carbono gracias a la nueva generación de energía nuclear. En un país como Estonia, el diseño pequeño y modulable de NuScale es muy adecuado para satisfacer la demanda de energía de carga base y puede contribuir significativamente a alcanzar los objetivos climáticos.

Sobre NuScale Power

NuScale Power (NYSE: SMR) está preparada para satisfacer las diversas necesidades energéticas de clientes de todo el mundo. Ha desarrollado la tecnología nuclear de reactores modulares pequeños (SMR) para suministrar energía para la generación eléctrica, la calefacción urbana, la desalinización, la producción de hidrógeno a escala comercial y otras aplicaciones de calor de proceso. El revolucionario NuScale Power Module™ (NPM), un reactor de agua presurizada pequeño y seguro, puede generar 77 megavatios de electricidad (MWe) y puede adaptarse para satisfacer las necesidades del cliente. La central eléctrica de 12 módulos VOYGR™-12 de NuScale es capaz de generar 924 MWe. NuScale también ofrece centrales VOYGR-4 de cuatro módulos (308 MWe) y VOYGR-6 de seis módulos (462 MWe), así como otras configuraciones en función de las necesidades del cliente.

Fundada en 2007, NuScale tiene su sede en Portland (Oregón) y oficinas en Corvallis (Oregón), Rockville (Maryland) Charlotte (Carolina del Norte) Richland (Washington) y Londres (Reino Unido). Para más información, visite el sitio web de NuScale o síganos en Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram.

Sobre Fermi Energia

Fermi Energia es una empresa energética centrada en el desarrollo e instalación de reactores modulares pequeños (SMR). El objetivo de la empresa es brindar la oportunidad de alcanzar la neutralidad de carbono de manera fiable y asequible a los consumidores bálticos. Desde 2019, Fermi Energia ha realizado una serie de trabajos preliminares y de investigación, con el objetivo de iniciar la producción de energía en 2031.

