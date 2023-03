NuScale Power hace su primer pedido de producción de materiales de largo plazo a Doosan Enerbility

El pedido incluye materiales clave necesarios para la tecnología de energía limpia de NuScale, el NuScale Power Module™ y es un paso importante hacia la comercialización

PORTLAND, Oregón–(BUSINESS WIRE)–NuScale Power Corporation (NYSE: SMR), el proveedor líder en el sector de tecnología de innovadores reactores nucleares modulares pequeños (small modular reactor, SMR) avanzados y patentados, anunció hoy que a fines de 2022 y, como se había programado, hizo su primer pedido de producción de materiales de largo plazo (long lead material, LLM) para la primera vasija de presión de reactor superior (reactor pressure vessel, RPV) a Doosan Enerbility (Doosan), una empresa de ingeniería y fabricación de clase mundial. El pedido es para materiales esenciales para comenzar la fabricación de los primeros NuScale Power Modules que están programados para empezar su operación comercial en el Proyecto de Energía Sin Emisiones de Carbono de Utah Associated Municipal Power Systems a principios de 2029. Además, NuScale y Doosan están alineados para fabricar módulos adicionales para proyectos de futuras centrales eléctricas NuScale VOYGR™ SMR con fechas de entrega similares.

“ Finalizar y enviar este pedido a nuestro valioso socio Doosan, demuestra la transición de NuScale a la fase de fabricación de nuestros módulos y destaca nuestra posición avanzada en el mercado para desplegar nuestra tecnología de SMR para los clientes antes de que termine la década”, expresó John Hopkins, presidente y director ejecutivo de NuScale. “ Nuestras relaciones sólidas con socios expertos como Doosan demuestran la robusta cadena de abastecimiento global de NuScale y nos posiciona para satisfacer el creciente interés en las centrales eléctricas NuScale VOYGR que estamos viendo en todo el mundo”.

“ La Comisión Reguladora Nuclear de EE. UU. (NRC) emitió de manera reciente una norma final para certificar el diseño innovador de SMR de NuScale, que da testimonio del estatus de NuScale como tecnología líder en el mercado de SMR a nivel global”, manifestó Jongdoo Kim, director del Grupo de Negocios Nucleares de Doosan Enerbility. “ Doosan tiene el orgullo de formar parte de la construcción de un NuScale SMR, que ofrece proyectos de energía limpia sin emisiones de carbono para enfrentar el cambio climático”.

En preparación del pedido de largo plazo, NuScale y Doosan iniciaron un trabajo en abril de 2022 para completar la fabricación para las matrices para la RPV superior. Sobre la base de ello, el nuevo pedido LLM incluye matrices pesadas, tubería generadora de vapor y materiales de soldadura para seis RPV superiores. El peso estimado total de los materiales para los seis RPV superiores es de más de 2000 toneladas.

Además de Doosan, NuScale sigue fortaleciendo su cadena de abastecimiento a través de la coordinación de su robusta lista de proveedores y fabricantes de clase mundial en los EE. UU. y en el extranjero.

Acerca de NuScale Power

NuScale Power Corporation (NYSE: SMR) es el proveedor líder en el sector de tecnología nuclear innovadora de reactores modulares pequeños avanzados y patentados que tiene la misión de ayudar a impulsar la transición energética global por medio de energía segura, escalable, confiable y sin emisiones de carbono. Las centrales eléctricas innovadores VOYGR™ SMR de la empresa funcionan gracias al NuScale Power Module™, un reactor de agua a presión pequeño y seguro que cada uno puede generar 77 megavatios de electricidad (MWe) o 250 megavatios térmicos (bruto), y pueden escalarse para satisfacer las necesidades del cliente a través de una variedad de configuraciones flexibles de hasta 924 MWe (12 módulos) de rendimiento.

Gracias al primer y único SMR cuyo diseño está certificado por la Comisión Reguladora Nuclear (Nuclear Regulatory Commission) de EE. UU., NuScale está bien posicionada para atender a diversos clientes en todo el mundo suministrando energía nuclear para la generación de electricidad, calefacción del distrito, desalinización, producción de hidrógeno a escala comercial y otras aplicaciones de calor de proceso.

Fundada en 2007, NuScale tiene su sede en Portland, Oregón. Para obtener más información, visite el sitio web de NuScale Power o síganos en Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram y YouTube.

Acerca de Doosan Enerbility

Doosan es contratista líder de Ingeniería, Adquisición y Construcción (Engineering, Procurement and Construction, EPC) que ofrece una amplia gama de servicios que abarcan desde la fabricación de moldes y matrices, sistemas de generación de energía y predios de desalinización hasta la construcción de centrales eléctricas.

Doosan mantiene una alta calidad basada en la amplia experiencia en la fabricación de componentes principales de central de energía nuclear. Doosan cuenta con una planta de fabricación integrada en Changwon, Corea, que es capaz de producir materias primas hasta el montaje final de componentes nucleares. Doosan ha fabricado y suministrado 34 vasijas de reactores y 124 generadores de vapor a nivel global.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado puede contener “declaraciones prospectivas” en el sentido de las disposiciones de “puerto seguro” de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de Estados Unidos de 1995. Las declaraciones prospectivas pueden identificarse por el uso de palabras como “estimar”, “planificar”, “proyectar”, “prever”, “pretender”, “hará”, “esperar”, “anticipar”, “creer”, “buscar”, “apuntar” u otras expresiones similares que predicen o indican acontecimientos o tendencias futuras o que no son declaraciones de hechos históricos. Estas declaraciones prospectivas están inherentemente sujetas a riesgos, incertidumbres y suposiciones. Los resultados reales pueden diferir materialmente como resultado de una serie de factores. Hay que tener precaución al confiar en estas y otras declaraciones prospectivas. Debido a riesgos conocidos y desconocidos, los resultados de NuScale pueden diferir materialmente de sus expectativas y proyecciones. NuScale renuncia específicamente a cualquier obligación de actualizar estas declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas no deben considerarse como representativas de las valoraciones de NuScale en cualquier fecha posterior a la de este comunicado. En consecuencia, no debe depositarse una confianza indebida en las declaraciones prospectivas.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Contacto con los medios de comunicación

Diane Hughes, vicepresidenta de Marketing y Comunicaciones de NuScale Power



dhughes@nuscalepower.com

(503) 270-9329

Contacto con los inversores

Scott Kozak, director, Relaciones con los inversores, NuScale Power



skozak@nuscalepower.com

(541) 452-7583

Contacto con los medios de Doosan

Jiho Jang, Equipo de Ventas Nucleares y Marketing 2



jiho.jang@doosan.com