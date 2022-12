NuScale Power firma un acuerdo de colaboración en investigación para la producción de hidrógeno limpio

NuScale y los participantes de la industria evaluarán nuevos conceptos para su uso en pequeñas plantas de energía de reactores modulares

PORTLAND, Oregón–(BUSINESS WIRE)–NuScale Power, LLC (NuScale) junto con Shell Global Solutions (Shell) y los participantes de la industria desarrollarán y evaluarán un concepto para un sistema energético integrado (IES en sus siglas en inglés) económicamente optimizado para la producción de hidrógeno utilizando la electricidad y el calor de proceso de una planta de energía del pequeño reactor modular (SMR) NuScale VOYGR™. El proyecto, titulado “ Desarrollo y demostración de un concepto para un IES económicamente optimizado”, se completará en dos fases. Otros participantes en la investigación son el Laboratorio Nacional de Idaho, Utah Associated Municipal Power Systems (UAMPS), Fuel Cell Energy, FPoliSolutions y GSE Solutions.

La tecnología SMR flexible de NuScale tiene el potencial de equilibrar y estabilizar las redes eléctricas dominadas por las energías renovables mediante la producción de hidrógeno. Los mercados energéticos presentan problemas de fiabilidad en los momentos en que la demanda de energía es alta y la producción de energía renovable es baja. En estos mercados, el hidrógeno se utilizaría como producto final o como fuente de energía almacenada que se procesaría a través de una pila de combustible de óxido sólido reversible (RSOFC) para la generación de electricidad.

“ El hidrógeno ha sido identificado como una vía para la descarbonización global y la tecnología SMR de NuScale complementa este objetivo a través de la producción de hidrógeno con bajas emisiones de carbono”, comenta John Hopkins, presidente y CEO de NuScale Power.

Se modificará un simulador de sala de control de NuScale para evaluar la dinámica del IES e incluirá modelos para el sistema de celdas de electrólisis de óxido sólido (SOEC) para la producción de hidrógeno, además de una RSOFC para la producción de electricidad. La investigación considerará el número de NuScale Power Modules™ necesarios para su uso en la producción de hidrógeno SOEC y la cantidad de hidrógeno almacenado para la posterior producción de electricidad. Además, se evaluarán los factores económicos locales del proyecto UAMPS Carbon Free Power, como el impacto en el Mercado de Desequilibrio Energético del Oeste, los programas de adecuación de recursos y otros factores del mercado local por definir.

“ Nos complace unirnos a esta colaboración, que está en consonancia con nuestros esfuerzos para explorar tecnologías que tienen el potencial de permitir la descarbonización y apoyar la transición energética”, señala Dirk Smit, vicepresidente de estrategia de investigación de Shell.

Acerca de NuScale Power

NuScale Power (NYSE: SMR) está preparada para satisfacer las diversas necesidades energéticas de clientes de todo el mundo. Ha desarrollado una tecnología nuclear de reactores modulares pequeños (SMR) para suministrar energía para la generación de electricidad, la calefacción urbana, la desalinización, la producción de hidrógeno a escala comercial y otras aplicaciones de calor de proceso. El innovador NuScale Power Module™ (NPM), un reactor de agua a presión pequeño y seguro, puede generar 77 megavatios de electricidad (MWe) y puede escalarse para satisfacer las necesidades del cliente. La central eléctrica de 12 módulos VOYGR™-12 de NuScale es capaz de generar 924 MWe, y NuScale también ofrece centrales VOYGR-4 de cuatro módulos (308 MWe) y VOYGR-6 de seis módulos (462 MWe), así como otras configuraciones basadas en las necesidades del cliente.

Fundada en 2007, NuScale tiene su sede en Portland (Oregón) y oficinas en Corvallis (Oregón), Rockville (Maryland) Charlotte (Carolina del Norte) Richland (Washington) y Londres (Reino Unido). Para más información, visite el sitio web de NuScale o síganos en Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram.

