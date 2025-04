Nuevos planes, precios más bajos. Así revoluciona Metro by T-Mobile el servicio prepago

Con precios reducidos, cuatro planes para elegir y el regreso del plan $40 Y PUNTO, Metro les está dando a los clientes nuevos un teléfono nuevo y un plan con los precios de 2013. Con Flex Unlimited Plus una familia de cuatro recibe casi $1,850 en valor agregado durante el primer año con teléfonos gratis y beneficios incluidos

Sin importar el plan nuevo que elijan los clientes, su precio base quedará fijo con un precio garantizado por 5 años para llamadas, textos y datos

BELLEVUE, Wash.--(BUSINESS WIRE)--Más por menos. Metro by T-Mobile (NASDAQ: TMUS), la mejor y más grande marca de servicio móvil prepago del país, hoy anunció que, a partir del 24 de abril, la compañía va a bajar los precios en todos los planes y ofrecer más beneficios en cuatro planes nuevos. ¿Y lo mejor de todo? Metro garantiza que los precios reducidos en llamadas, textos y datos permanecerán fijos durante los próximos cinco años. Además, los clientes pueden obtener un teléfono nuevo con cada plan al transferir su número para mantenerse conectados, hacer streaming con estilo y aprovechar los beneficios al máximo sacándole el jugo a cada dólar. Sin contratos, sin verificación de crédito, sin sorpresas: solamente ahorros de verdad. Eso es servicio móvil sin trampas, con el poder de la red 5G más grande del país. Y así:









Metro lanza cuatro planes nuevos: Metro Starter, Metro Starter Plus, Metro Flex Unlimited y Metro Flex Unlimited Plus, todos repletos de beneficios y ahorros sin vaciar tu bolsillo. Metro Starter es simple y económico. Una familia de cuatro puede suscribirse por solo $25 por línea/mes con AutoPago (un total de $105 el primer mes), sin necesidad de transferir ningún número. Cada persona puede obtener un teléfono 5G; eso suma un ahorro de hasta $350 para una familia de cuatro. Con Metro Starter Plus vuelve el plan favorito de nuestros clientes, $40 Y PUNTO. Trae tu número actual y obtén un teléfono nuevo con llamadas, textos y datos 5G sin límites, todo por solo $40. Los clientes nuevos pueden obtener dos líneas con datos 5G ilimitados y dos teléfonos 5G Samsung A15 por nuestra cuenta por $65 por mes, el precio más bajo en servicio prepago. Metro Flex Unlimited ofrece grandes ventajas a un pequeño precio. Para una familia de cuatro, por solo $30 la línea con AutoPago (un total de $125 el primer mes), con llamadas, textos y datos 5G sin límites. Los clientes pueden llevarse un teléfono nuevo desde el primer día; y los planes Flex incluyen upgrades en equipos cada año con las mismas ofertas que obtiene un cliente nuevo al intercambiar su teléfono después de 12 meses. Metro Flex Unlimited Plus ofrece grandes beneficios a un precio más bajo. Con $250 en valor agregado y, además , un precio de $10/mes más bajo que Metro Flex Plus. Los clientes pueden disfrutar de Amazon Prime sin costo extra. Y además de todo eso, los clientes pueden traer a Metro su smartwatch o tablet para conectarlos por solo $5/mes cada uno. También disfrutarán de streaming de video en HD… más todos los beneficios incluidos en Metro Flex Unlimited.

Presentamos un precio garantizado por 5 años: Suscríbete a cualquier plan nuevo de Metro y obtén un precio garantizado para llamadas, textos y datos por los próximos cinco años. Y clientes actuales de Metro no se quedan por fuera. Los clientes existentes de Metro Flex y BYOD también tendrán precio garantizado para llamadas, textos y datos por los próximos cinco a años. ¡Adiós, inflación!

Suscríbete a cualquier plan nuevo de Metro y obtén un precio garantizado para llamadas, textos y datos por los próximos cinco años. Y clientes actuales de Metro no se quedan por fuera. Los clientes existentes de Metro Flex y BYOD también tendrán precio garantizado para llamadas, textos y datos por los próximos cinco a años. ¡Adiós, inflación! Lanzamos una oferta por tiempo limitado: Los clientes nuevos y existentes pueden agregar una línea de 2 GB a cualquier plan por solo $15 y costará solo $5/por mes a partir del segundo mes.

Hablemos en serio: La vida está cara en este momento, con el 63% de los hogares enfrentando dificultades económicas debido a los últimos aumentos de precios. Con el costo de vida aumentando drásticamente, Metro está cambiando el guion para bajar los precios y ayudar a las familias de cuatro integrantes a ahorrar miles de dólares con ofertas en sus planes nuevos y equipos gratis.

"Nosotros entendemos la situación. El presupuesto de las familias está muy ajustado en este momento. Por eso, les estamos dando a nuestros clientes una conectividad de última generación y beneficios increíbles que a toda la gente le encantan, a precios que toda la gente puede pagar", señaló Jon Freier, presidente de T-Mobile Consumer Group. "Para Metro, es importante brindar ahorros reales y duraderos a la gente; por eso, estamos ofreciendo precios garantizados por cinco años para llamadas, textos y datos. Sin trampas, en Metro te apoyamos".

Metro Starter: Ofrece grandes ventajas para lo básico

Metro Starter es el plan básico ideal para clientes que buscan un teléfono gratis al suscribirse, pero no quieren transferir su número. Además de las grandes ventajas como T-Mobile Tuesdays y Scam Shield, los clientes obtienen llamadas y textos sin límites y 10 GB de datos de alta velocidad. Suscribe a tu familia de cuatro por solo $25 por persona por mes con AutoPago (un total de $105 el primer mes).

Metro trae de vuelta los ahorros de antes: Metro Starter Plus al precio de $40 Y PUNTO

Metro vuelve a traer su clásica oferta de $40 Y PUNTO con el plan Metro Starter Plus. Los clientes nuevos que transfieren a Metro su número pueden obtener un teléfono 5G gratis y un plan por solo $40 por mes; no requiere AutoPago y sin impuestos ni cargos adicionales. Esta oferta fue lanzada por primera vez en 2013, y ahora Metro la vuelve a lanzar con un precio garantizado por 5 años para llamadas, textos y datos 5G, con el fin de mantener los precios bajos y darles a los clientes los beneficios que se merecen.

Obtener un teléfono nuevo y un plan por solo $40 por mes es una oferta increíble, pero los beneficios no terminan allí. Los clientes obtienen llamadas, textos y datos 5G sin límites, más T-Mobile Tuesdays, la suscripción a MLB.TV por toda una temporada y MLS Season Pass en Apple TV por nuestra cuenta, además de la protección de Scam Shield. Trae a todos a Metro porque la oferta se pone aún mejor: solo $25 por línea al suscribirte con un grupo de cuatro amigos o familiares.

Metro Flex Unlimited: El plan que se pone mejor con cada línea

Metro Flex Unlimited sigue ofreciendo todo lo que a la gente le encanta de Metro Flex Up y, al mismo tiempo, baja el precio de las líneas dos, tres y cuatro. Una familia de cuatro puede suscribirse a Metro Flex Unlimited por solo $30 por persona por mes con AutoPago (es un total de $125 el primer mes), esto es $35 menos por mes que el plan Metro Flex Start. Repleto de ahorros y beneficios, los clientes obtienen llamadas, textos y datos sin límites, más 8 GB de datos para hotspot junto con T-Mobile Tuesdays, Scam Shield y 100 GB de almacenamiento gratis en Google One. Al igual que con todos los planes Metro Flex, los clientes obtienen un teléfono gratis al suscribirse, con upgrades incluidos, lo cual significa que pueden obtener las mismas grandes ofertas que un cliente nuevo después de un año de servicio al intercambiar sus teléfonos actuales.

Metro Flex Unlimited Plus: Beneficios y ahorros inigualables para toda la familia

Metro Flex Unlimited Plus toma todo lo que a la gente le encanta de Metro Flex Plus y lo potencia, al tiempo que baja $10 el precio mensual para la primera línea. Los ahorros se suman rápido a medida que se agregan más integrantes de la familia. Una familia de cuatro ahorra $420 cada año solamente en sus líneas telefónicas en comparación con el plan Metro Flex Plus.

Con Metro Flex Unlimited Plus, los mejores beneficios del servicio prepago se vuelven aún mejor. Los clientes pueden obtener más de $750 en valor agregado solamente el primer año, con un teléfono 5G gratis y todas las ventajas de su plan. Los nuevos beneficios incluyen:

Más conexiones: Ahora cuesta solo $5 por línea conectar a una línea existente un smartwatch o una tablet que el cliente traiga a Metro.

Ahora cuesta solo $5 por línea conectar a una línea existente un smartwatch o una tablet que el cliente traiga a Metro. Streaming en HD: Los clientes obtienen video en HD para mirar los últimos éxitos en su dispositivo.

Los clientes obtienen video en HD para mirar los últimos éxitos en su dispositivo. Amazon Prime: Incluye la membresía de Amazon Prime (valor de $14.99/ mes) para entregas rápidas gratis, streaming ininterrumpido y ahorros exclusivos.

Estos nuevos beneficios se agregan a las ventajas existentes, como 25 GB de datos para hotspot en nuestra red, además del envío gratis de textos ilimitados desde EE. UU. a más de 210 países y destinos. Y, además, todos los beneficios incluidos en Metro Flex Unlimited.

Tranquilidad con un precio garantizado por 5 años

Todos los planes nuevos de Metro garantizan el precio de las llamadas, textos y datos por cinco años; sin sorpresas, solo ahorros. Sin importar el plan que los clientes elijan, pueden tener la tranquilidad de que su precio permanecerá fijo durante 5 años desde el momento de suscripción. Y a partir del 24 de abril, los clientes existentes en los planes Metro Flex y BYOD también disfrutarán de precio garantizado por cinco años en sus llamada, textos y datos. En fin, Metro es un compromiso a largo plazo al que vale la pena decir que sí.

Estos nuevos planes se presentaron inmediatamente después del lanzamiento de la app Ad It Up de Metro, que les da a los clientes otra forma de ahorrar. Con Ad It Up, ganar créditos para el servicio es un juego: es una app desarrollada en la plataforma móvil Play2Pay que se usa para descubrir apps nuevas y generar participación. Desde su lanzamiento, el cliente promedio de Metro redujo el costo de su servicio del siguiente mes en más de $15 con Ad It Up: solo con jugar, completar encuestas o descargar apps. La app Ad It Up está ahora disponible en la App Store de Apple y la Play Store de Google y ofrece una forma simple y divertida de ahorrar en el servicio móvil.

Metro te ofrece mucho más: Aún otro motivo para sumarse (o quedarse)

Para celebrar el lanzamiento de los planes nuevos, Metro les está regalando a sus clientes otra forma de ganar beneficios extra con esta oferta por tiempo limitado, disponibles del 24 de abril al 14 de mayo:

Más líneas, más cariño: Los clientes pueden agregar una línea de 2 GB a cualquier plan por solo $15 el primer mes y, después de eso, son solo $5/mes. Es una forma rápida de sumar a más personas a tu plan sin vaciar tu bolsillo.

Para más información sobre los nuevos planes de Metro, visita https://hola.metrobyt-mobile.com/.

Además, T-Mobile anunció dos planes nuevos hoy. Para conocer más, visita https://es.t-mobile.com/support.

Síguenos en @TMobileNews en X, anteriormente conocida como Twitter, para estar al día con las últimas novedades de la compañía.

Si usas muchos datos, más de 35 GB/mes, podrías notar velocidades más bajas si nuestra red está congestionada. Los videos se trasmiten en SD en la mayoría de los planes. Precio garantizado por 5 años: Garantiza un plan de tarifas mensual para llamadas, textos y datos 5G en la red para clientes que activen un plan elegible. Sujeto a exclusiones. Consulta los detalles en hola.metrobyt-mobile.com. Ofertas de Metro Flex: Se aplica impuesto sobre ventas. Puedes obtener ofertas de Flex en hasta 4 líneas (cada línea tiene su propia cuenta regresiva). Si cambias o cancelas el servicio, la cuenta regresiva para tu próxima oferta vuelve a comenzar. ¿Actualmente eres cliente de Metro o T-Mobile? Solo cámbiate a un plan Flex y estarás listo para las ofertas después de 12 meses. Como cualquier otra cosa en este mundo loco, los detalles de Metro Flex podrían cambiar. Ofertas de teléfonos: Algunas ofertas requieren llevar tu propio número de teléfono; estas ofertas no están disponibles si ya eres cliente de T-Mobile o has sido cliente de Metro en los últimos 180 días. Consulta todos los detalles del plan y términos de la oferta en hola.metrobyt-mobile.com.

Acerca de T-Mobile

T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) es El Un-carrier superpoderoso de Estados Unidos con una red 4G LTE avanzada y una transformativa red 5G nacional que ofrecerá conectividad confiable para todos. Los clientes de T-Mobile reciben una calidad inigualable por su dinero, una firme obsesión por ofrecerles la mejor experiencia de servicio posible y un dinamismo indiscutible para disrumpir el mercado y así crear competencia e innovación más allá del ámbito del servicio móvil. Con sede en Bellevue, Washington, T-Mobile presta servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T-Mobile, Metro by T-Mobile y Mint Mobile. Para más información, visita https://es.t-mobile.com.

